- Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa a declarat, miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, intrebat despre situația de la ministerul Dezvoltarii, acolo unde președintele Klaus Iohannis a refuzat in mod repetat numirea Liei Olguța Vasilescu, ca din momentul in care Constituția nu se mai respecta, atunci se pornește…

- Premierul Viorica Dancila a reiterat vineri ca Ministerul Dezvoltarii are nevoie de un ministru titular si i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa renunte la "jocurile politice" pe acest subiect. "Ministerul Dezvoltarii are nevoie in aceasta perioada in care asiguram si Presedintia rotativa de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține un discurs de la primaria orașului Aachen, Germania, dupa care in dupaamiaza acestei zile se va intalni cu romanii prezenți in baza militara NATO de la Geilenkirchen. Klaus Iohannis se afla in Germania la invitație cancelarului german, Angela…

- Potrivit fostului ministru al Muncii, Klaus Iohannis ignora decizia CCR. „Azi avem dovada ca presedintele nu da doi bani pe decizia CCR. (...) Discutam de un stat de drept si despre aplicarea legilor”, a mai spus Vasilescu. "Care sunt motivele pentru care noi nu putem face parte din…

- Curtea Constitutionala (CCR) a dezbatut miercuri, in sedinta publica, sesizarea premierului Viorica Dancila, care l-a reclamat pe presedintele Klaus Iohannis ca a incalcat Constitutia prin refuzul de a o numi pe Lia Olguta Vasilescu la Ministerul Dezvoltarii si pe Mircea Draghici la Ministerul Transporturilor.…

- Laufer, refuzat de presedinte, il acuza pe Iohannis de antisemitism: Voi face plangere la CNCD. Vrea ca Romania sa aiba relatii doar cu Germania/ Primele reactii din PSD dupa aceste acuzatii Ilan Laufer a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta marti la sediul PSD, ca refuzul presedintelui Klaus…

- Ilan Laufer a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta marti la sediul PSD, ca refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a il numi la Ministerul Dezvoltarii este un act antisemit, anuntand ca va face plangere impotriva acestuia la CNCD.

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a iesit cu un atac la adresa lui Klaus Iohannis, dupa ce presedintele a anuntat ca nu este de acord cu propunerile Olgutei Vasilescu la Transporturi si Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii.