- „Vom avea nevoie de orice fel de suport, asta inseamna multa aparatura. Nu solicitam aparatura pentru ca avem nevoie de mobilier frumos ci pentru ca chiar avem nevoie. De multe ori secție de ...

- „Spun frumosul nostru oraș pentru ca este un oraș frumos și a putut sa devina frumos și datorita faptului ca in Botoșani au intrat in timp peste 100 și ceva de milioane de euro, fonduri europene ...

- „Iata ca este un nou inceput de an școlar și este o bucurie mare pe chipurile voastre, ca incepeți azi sa veniți la școala. Și doar o singura idee aș vrea sa va spun, noi care avem o oarecare ...

- „Trebuie sa mergem sa o intrebam de ce infrastructura județului este in starea aceasta,de ce suntem bataia de joc a Romaniei?De ce suntem lasați la o parte de fiecare data dupa terminarea ...

- „Eu cred ca in funcțiile de conducere trebuie sa avem totuși specialiști, nu copii de 26 de ani care nu au condus nici macar o caruța la viața lor dar se vad deja directori. E o gluma. Drumurile ...

- „Nu știu ce voci sunt din interior dar daca sunt tot acelea care au incercat sa destabilizeze prin demagogie și ura inainte de alegerile interne, cel mai probabil puși de alte partide, atunci nu sunt ...

- „Noi suntem foarte inventivi acum, au vazut aia la Vatra Dornei și incercam toți sa tragem, sa facem…De acum toți sunt specialiști, iși dau cu parerea, asta este. Traim zilele lui 2019. Așa s- ...

- Alexandru Mateiu (29 de ani) se pregatește de debutul in Europa League alaturi de CSU Craiova și nu il intereseaza de ceea ce fac celelalte echipe romanești. Oltenii joaca joi, de la ora 19:00, in Azerbaijan, contra echipei Sabail FK, iar meciul va fi transmis pe TV Digi Sport 1, Look Plus și liveTEXT…