- „Eu va ințeleg, va cred dar noi avem punctaj foarte mic, ghidurile de finanțare au fost facute un pic pentru zona Ardeal, ca sa fim sinceri și realiști”, Lucian Borfotina, primarul comunei Criste ...

- Contactat de „Reporter Buzoian”, primarul Toma a confirmat ca in ședința CLM de astazi va fi citita o declarație politica cu de unire a municipiului Buzau cu Republica Moldova. Va fi o unire simbolica, insa mișcarea ar putea fi copiata și de catre alți primari din țara care au intenții unioniste.

- „Este posibil, nu contest dar este proprietatea lui și face ce vrea, el iși stabilește prioritațile, cand recolteaza, daca recolteaza. Sincer sa fiu orice producator agricol decide ceea ce face i ...

- ”Daca nu ar fi tragic, ținand cont ca oamenii aștia se afla la guvernare și ne fac tuturor foarte mult rau, atunci ar fi cel mai bun show de stand-up comedy la care am asistat vreodata”, Cristian ...

- ”De fiecare data am pus inaintea propriilor obiective, interesul oamenilor care m-au ales in oricare dintre funcțiile pe care le-am indeplinit pana in prezent”, Doina Federovici, președinte PSD ...

- „Am ințeles de fiecare data situațiile, au fost condiții obiective și nu subiective dar exista o nemulțumire foarte mare creata de modul in care se desfașoara aceste lucrari. Am ințeles ...

- „Imi pare rau ca cetațeanul care m-a delegat pe mine la Suharau in 1990 sa spun problema aceasta a murit, dar va rog dlor parlamentari sa faceți ceva ca sa nu mor și eu și sa pot lasa copiilor ...

- „PSD singurul partid din Romania care a promovat cele mai multe femei in politica la toate nivelurile. Incepand de la administrația publica locala și pana la Guvern, Parlament și Uniunea European ...

- „O viitoare mamica intampina o multime de obstacole, atat in perioada prenatala, cat si in cea postnatala pentru ca, de multe ori, nu primeste suficiente informatii referitoare la aceasta nou ...

- Redacția Noi.md va propune sa citiți cele mai importante știri ale zilei. Declarația comuna a președinților de parlament ai Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei Poalelungi candideaza la funcția de judecator la Curtea Constituționala Fara cai de atac: decizia CSJ care pune punct in dosarul Minzat…

- O postarita din Dambovita a transmis un mesaj video pentru asistatii sociali carora le-a recomandat sa iasa din casa sa faca drum prin zapada ca sa le poata aduce corespondenta si banii de la stat.

- „Mai sunt care pun muzica din asta la maximum, dau drumul la stație și-ți sparg urechile. Ca și consumator, cand te urci in mașina lor, trebuie sa ai grija sa nu cumva sa ii deranjezi, sa fii sp ...

- „Cred ca lucrurile astea care sunt mai putin pe obiectivul meu nu sunt de discutat. Eu sunt aici din punctul de vedere al tehnicianului, incerc sa vorbesc de fotbal, unde am gresit, care sunt problemele ...

- “Nu mi se pare normal ca unul sa plateasca și unul sa nu plateasca. Datoriile sunt foarte mari și trebuie sa iau masuri de recuperare a lor. Pentru ultimele trei luni din ani nu am bani de salarii ...

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, absolventilor Institutului National al Magistraturii ca investirea acestora are loc intr-un moment in care actul de justitie este pus la indoiala public tocmai de acele persoane care sunt chemate sa raspunda in fata legii.

- „Deciziile noastre au fost un pic pripite. Am vazut dorinta la jucatori, n-am ce sa le reprosez dupa acest meci. E intr-adevar frustrant, dar asta este realitatea. Nu-i prea usor si confortabil, e ...

- ”Vis-a-vis de punctele termice, chiar vreau sa va spun, este adevarat, suntem intr-un litigiu, ele aparțin in mare parte unui lichidator. Am avut o experiența in care am incercat sa organiza ...

- „Reprezint ținuta stramoșilor noștri și vreau sa le reamintesc cetațenilor acestui oraș ca dacii erau oameni liberi, dacii traiau in fraternitate și in unitate, mai mult sau mai puțin. Iar ...

- ”Bani nu au fost, doar promisiuni, dl primar știe, s-au perindat mai mulți miniștri de-a lungul timpului, am obținut acum a patra autorizație de construcție. S-au alocat fonduri pe hartie doar, dar ...

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a facut, luni, un apel la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a reactiona la „dezvaluirile” facute de fostul deputat PSD Vlad Cosma, el aratand ca „sistemul este bolnav” si ca trebuie luate masuri urgent.

- „Eu nu vad alta cale de a dezvolta mediul rural. De a scapa de saracie, de asistenta sociala, de oameni fara nicio perspectiva. Fara scoli moderne si fara drumuri care sa le lege de civiliza ...

- ”Daca undeva sare, ma duc și il mananc. Deci nu sare. Daca este presat bine, uleiul s-a volatilizat. Va spun ca ține trei-patru ani. Notați data la care ați facut pozele și mergem anul care vine ...

- ”Vedem la instanțele din raza Tribunalului, tinerii care vin sunt foarte, foarte bine pregatiți. In ceea ce privește varsta la intrarea in magistratura nu pot sa-mi exprim un punct de vedere”, ...

- ”As spune ca sunt inca confuz, mai am multe de pus la punct. Degeaba zic ca mi-am facut o filosofie a mea despre fotbal, apare altceva si altceva, noi metodologii, mai sunt multe lucruri de pus la ...

- „S-ar putea sa fie și acest lucru, dar daca venea frumos și discutam, oricum aveam de gand in vara sa renunț pentru ca ma apropii și eu de pensionare și ma gandeam sa trec pe o funcție ...

- „Trebuie inca vreo patru asistente și patru infirmieri neaparat. Se lucreaza, de exemplu in tura de seara cu un singur infirmier. Cum poate sa aiba grija un infirmier de 70 paturi cu pacienți? ...

- Premierul bulgar Boiko Borisov a ironizat "modelul romanesc" care, in opinia sa, "ar trebui in sfarsit sa inceapa sa functioneze", afirmand ca, atunci cand se ajunge la o intelegere cu oficialii romani, acestia ajung in "catava luni la arest, unul cate unul".

- „Și ce am mai remarcat a fost cat de mult erau sub influența unor substanțe halucinogene pentru ca s-a ajuns cu a veni la Botoșani sa fie sinonim cu a sta praf doua zile, sa nu mai știi ce e cu tine ...

- „Eu vreau sa-mi manifest dezamagirea fața de ineficiența comisiilor de dialog social, nu la nivelul județului Botoșani ci la nivelul intregii țari pentru ca am avut recent proiecte de modificare a ...

- ”Aceste intrebari, din cate știu de la colegi, au fost puse și la comisii, au fost puse și aici și vad ca dl colonel totuși nu a ințeles nimic din ședința de astazi, decat faptul ca, incearc ...

- ”De la urgențe majore, cum ar fi inundații, inzapeziri, explozii, la motani in calduri in copaci pe care tot dvs. ii dați jos. Și nu o spun cu niciun fel de ironie pentru ca societatea s-a obiș ...

- „Paza este asigurata de catre Poliția Locala, nu mai poate intra nimeni in apartament. Geamurile au fost acoperite cu bucați din placaj din lemn, la fel ca in zona Primaverii. Ușa a fost reparata ...

- „Prezența de prevenire a domniilor voastre in școli este foarte importanta. Sau la activitați unde fara voi nu se poate, incepand de la parohii și unde nu de puține ați avut intervenții, la ...

- „Roțile tuturor utilajelor, camioanelor și vehiculelor care vor ieși din șantier vor fi spalate in așa fel incat sa nu murdareasca strazile din municipiu”, Marian Murariu, viceprimarul ...

- "Un prim-ministru precum Viorica Dancila, cu experienta consistenta in Parlamentul European, este un avantaj pentru Romania; va asigura o mai buna relatie si dialog cu Comisia Europeana, va determina ...

- Gabriel Enache e mijlocaș de profesie, dar Laurențiu Reghecampf și Nicolae Dica au decis sa-l foloseasca pe postul de fundaș dreapta. A incercat sa plece de la Steaua inca din vara anului trecut, atunci cand și-a anunțat impresarul ca nu mai vrea sa ramana la echipa roș-albastra, dar nicio echipa nu…

- ”Unul dintre versurile citate din poemul citit, aparține unui alt poet, Marius Ianuș. Lucrurile de care am fost acuzata, sint tocmai acelea impotriva carora protestez: violența, abuzul, vulgaritatea la ...

- „A fost un simulacru de gala și nu vorbesc in numele subprefectului Daniela Lozneanu, ci in numele omului Daniela Lozneanu, care a participat la o activitate și care spera sa se transpuna intr-o alt ...

- Eu sunt tipa pe care ati hartuit-o, tipa pe care ati numit-o curva, prostituata Persoana, persoana, persoana Eu sunt tipa pe care o urați, aș fi trebuit sa fiu baiat, astfel aș fi langa ...

- „Nu mi-e frica pentru ca daca ești puternic poți invinge, iar mingea nu poate sa o scoata nimeni din poarta in cele patru etape, daca vom reuși sa marcam goluri valabile”, Cornel Șfaițer, ...

- „Aș avea rugamintea sa vorbim pe rand sa ne putem ințelege și daca avem ceva de spus sa spunem cu voce tare ca sa știe și colegii la ce ne gandim. Poate este un subiect interesant pentru toți, ...

- Premierul Mihai Tudose a amanat luarea unei decizii in cazul sefului Politiei Romane, anuntand ca i-a solicitat lui Bogdan Despescu sa prezinte, in urmatoarea saptamana, un plan de masuri legat de remedierea situatiei.

- „Cei de la Poliția au ajuns acum, nu știu se tem, sunt timorați, nu știu ce se intampla cu ei. Ii spunea polițistului in fața: da, eu fur portofele. Și ii spun polițistului, dar acesta este un ...

- „Vreau sa stiu si eu cine sunt cei care m-au dat afara. Pana acum tot am asteptat sa primesc o hartie, dar nu am primit nimic. Ei au spus ca au fost o suta si ceva de oameni la sedinta, dar in ...

- Fostul premier britanic Tony Blair a cerut, joi, conducerii Partidului Laburist sa sprijine apelul pentru un nou referendum privind Brexit, argumentand ca problemele alegatorilor britanici nu vor fi solutionate prin iesirea din Uniunea Europeana, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.

- ”Prin chiar Constituția Romaniei, din anul 2003, a fost prevazuta raspunderea magistraților, care și-au indeplinit funcția cu rea-credința sau grava neglijența, pentru erorile judiciare, ...

- „Ma uit la dvs. dle consilier de la PSD, sunt convins ca mulți dintre dv. ințelegeți ce se intampla aici dar frica de a nu fi dați afara din partid, ca am auzit asta de la mulți in discuții ...

- „Ceea ce știm sigur este ca acum avem bugetul național și anexele și știm cați bani nu avem fața de anul trecut, adica cu 16 milioane de lei mai puțin fața de anul trecut și mult mai multe ...

- „Pentru perioada libera a sarbatorilor va rog pe toți membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența sa aveți telefoanele deschise in cazul in care se strica vremea sa puteți fi ...