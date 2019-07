Declarația zilei 10 iulie 2019 ''De anul acesta vom interveni in carosabil și vom face cocoașe din bitum pentru a nu mai fi probleme. Mi-a relatat un cetațean din zona, transportatorii vin cu incarcatura mare și ca sa scoata alea ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

- „Ne așteapta examene electorale importante. In ceea ce privește rezultatele de pe 26 mai 2019 eu aș vrea sa spun doar atat mergem inainte, suntem conștienți ca avem un rol important in ceea ...

- „Sa se gandeasca bine cand pun mana pe telefon sa sune la 112 pentru ca in momentul respectiv cineva poate chiar are nevoie reala de o ambulanța”, Bogdan Alexandroaie, purtator de cuvant ...

- „Domnul Budai, nu folosiți termeni care se potrivesc la vaca. Vaca poți sa o tai, la buget pot sa reduci cheltuielile, printre care și reducerea veniturilor aparatului bugetar”, Traian Basescu ...

- ”Dragi botoșaneni, degeaba am castigat votul dumneavoastra, daca nu suntem in stare sa facem ceva pentru aceasta țara. Noi nu ne jucam cu soarta Romaniei, și nu punem mai presus obținerea ...

- ”La noi, daca stingi lumina noaptea, noi luminam ca fosforul și va spun și de ce suntem al doilea județ din țara ca numar de lacuri, mancam foarte mult pește, se acumuleaza fosforul și suntem ...

- „Probabil ca vom fi 4 – 5.000 de oameni cu tot cu mașinile particulare. Da, se va ajunge la o prezența de 40.000 de oameni pentru ca noi suntem foarte serioși in ceea ce facem. Ne dorim sa aratam ...

- ”Am venit aseara la Botoșani, aici la dumneavoastra, unde vin a șasea sau a șaptea oara și voi mai veni. Spuneam ca am venit la Botoșani și in timpul zilei și in timpul nopții. Am venit in ...