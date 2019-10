Declarația zilei 1 octombrie 2019 „Vom avea nevoie de orice fel de suport, asta inseamna multa aparatura. Nu solicitam aparatura pentru ca avem nevoie de mobilier frumos ci pentru ca chiar avem nevoie. De multe ori secție de ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

- „ Am lucrat pe subvenții, apoi cand s-a inființat Compartimentul de Inspecții lucrez numai pe inspecții. Domeniul meu este inspecția pentru valorificarea și producerea legumelor și fructelor. Am ...

- „Iata ca este un nou inceput de an școlar și este o bucurie mare pe chipurile voastre, ca incepeți azi sa veniți la școala. Și doar o singura idee aș vrea sa va spun, noi care avem o oarecare ...

- „Trebuie sa mergem sa o intrebam de ce infrastructura județului este in starea aceasta,de ce suntem bataia de joc a Romaniei?De ce suntem lasați la o parte de fiecare data dupa terminarea ...

- „Eu cred ca in funcțiile de conducere trebuie sa avem totuși specialiști, nu copii de 26 de ani care nu au condus nici macar o caruța la viața lor dar se vad deja directori. E o gluma. Drumurile ...

- „S-a consumat mult timp cu deplasarile la sediul acestora, pentru instruiri directe, la telefon și repetate. Cei mai mulți dintre agenții economici sunt in continuare reticenți in raportarea prin ...

- „Noi suntem foarte inventivi acum, au vazut aia la Vatra Dornei și incercam toți sa tragem, sa facem…De acum toți sunt specialiști, iși dau cu parerea, asta este. Traim zilele lui 2019. Așa s- ...

- ”Am lucrat chiar in Gara de Nord, intr-o consignație și acolo am intalnit doi oameni absolut minunați, care mi-au oferit tot sprijinul material, pe langa familia mea, și așa am putut sa exist la ...

- „Exista pericolul ca Urban-ul, societate a CL, cu obiect principal de activitate salubrizarea orașului, sa piarda acest contract. Din punctul nostru de vedere și al juriștilor, se poate realiza o ...