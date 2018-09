Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, debuteaza miercuri, 26 septembrie, in editia 2018 2019 a Cupei Romaniei, intalnind in "16ldquo; imile de finala ale competitiei, in deplasare, Concordia Chiajna. Partida incepe la ora 18.45 si este transmisa in direct de Telekom Sport, Digi Sport…

- Gica Hagi a sustinut o conferinta de presa, premergatoare meciului cu Hermannstadt, din Liga 1 Betano, dar s-a enervat cand a fost chestionat despre un posibil transfer al fiului sau Ianis la FCSB, echipa finantata de finul Gigi Becali.

- Finantatorul FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, Gigi Becali, obisnuieste sa spuna la finalul unui meci, ca a fost voia lui Dumnezeu, Divinitatea jucand un rol esential in existenta sa. Dar, in echipa de baza are un jucator care sarbatoreste golurile printr-un gest asociat...

- Viitorul a inceput cu stangul partida cu FCSB de pe teren propriu din etapa a șasea a Ligii I Betano. Elevii lui Hagi au ramas in 10 dupa primele 5 minute de joc, iar in minutul 30, Viitorul a mai pierdut un jucator. Portarul Cojocaru s-a accidentat la glezna si a fost schimbat cu Buzbuchi.Portarul…

- FC Viitorul si FCSB se intalnesc duminica, 26 august, de la ora 21.00, pe stadionul din Ovidiu, in etapa a sasea a Ligii 1, intr o partida care se va disputa cu siguranta cu casa inchisa, starnind un interes foarte mare in randul microbistilor. Inaintea ultimelor doua partide ale rundei a cincea, jucate…

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, sustine sambata, 18 august, meciul din etapa a cincea a Ligii 1, intalnind pe teren propriu, la Ovidiu, de la ora 21.00, Gaz Metan Medias.Formatia lui Gica Hagi se afla pe locul 11 in clasament, cu patru puncte, in vreme ce echipa sibiana ocupa…

- Etapa a IV-a a Ligii I Betano se va incheia cu partida Dinamo - Viitorul, care se va disputa luni, 13 august, de la ora 21:00. Gica Hagi a declarat in conferinta de presa sustinuta inaintea meciului ca se asteapta la un duel frumos si a laudat echipa pregatita de Florin Bratu.

- Antrenorul celor de la FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, Nicolae Dica, a anuntat ca e obisnuit cu presiunea pusa de Gigi Becali si e constient ca daca nu are rezultatele asteptate paote pleca chiar dupa primele meciuri din campionatul intern.