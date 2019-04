Declarația unui greu din UDMR: ”Magistrații nu știu ce s-a votat” Deputatul UDMR Marton Arpad afirma ca este posibil ca magistratii care critica modificarea Codurilor penale „sa nu fi avut timpul sa citeasca ce s-a votat, ca se mai intampla”. El considera nejustificate criticile magistratilor fata de modificarea Codurilor Penale. „Eu cred ca unii dintre ei nu cunosc exact ce s-a votat (...) Ei au studiat Dreptul. Corect. Si stiu cum se aplica legea actuala in vigoare. Corect. Poate mai bine decat unii deputati. Corect. Numai ca e posibil ca persoanele respective sa nu fi avut timpul sa citeasca ce s-a votat, ca se mai intampla sa nu citeasca legea care s-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile Codului Penal si Codului de procedura penala au fost adoptate ieri Camera Deputatilor, care este Camera decizionala, urmatoarele etape fiind controlul de constitutionalitate si promulgarea. PNL a anuntat deja, inca de marti, ca va sesiza CCR. Proiectul de modificare a Codului de procedura…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca este bucuros ca a fost votat in Camera Deputatilor proiectul pe care l-a sustinut privind limitarea rezervei de aur a Romaniei din strainatate, subliniind ca nu l-a auzit niciodata pe guvernatorul BNR Mugur Isarescu contestand acest proiect.…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache s-a reunit din nou marți intr-o ședința dedicata modificarilor la Codul Penal și la cel de Procedura Penala, planul puterii fiind de a trimite toate schimbarile pe care le dorește la legile justiției in plenul Camerei Deputaților miercuri. Florin…

- Președintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justiției, Florin Iordache, a declarat marți, la dezbaterile legate de codurile penale, ca membrii Comisiei de la Veneția nu sunt „Mesia”.Senatorul PNL Alina Gorghiu a cerut amanarea dezbaterilor pana dupa vizita oficialilor Comisiei…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 10 aprilie, in calitate de for decizional, un proiect de lege care extinde domeniile pentru care primarii pot sa solicite finantare de la Ministerul Dezvoltarii prin PNDL 2 . Proiectul a fost adoptat cu 251 de voturi ”pentru”, o abținere și niciun vot impotriva.…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung "Romania 2040", care prevede infiintarea, in acest sens, a Comisiei "Romania 2040", condusa de presedintele Camerei Deputatilor.Proiectul de lege are ca obiect de…

- Președintele Klaus Iohannis participa la prezentarea raportului privind activitatea desfașurata in 2018 de Ministerul Public. In cadrul ședinței, procurorii poarta banderole albe, in semn de protest fața de modificarile aduse Legilor Justiției. PRINCIPALELE DECLARAȚII FACUTE DE PREȘEDINTELE KLAUS IOHANNIS…

- Președintele Klaus Iohannis participa la prezentarea raportului privind activitatea desfașurata in 2018 de Ministerul Public. In cadrul ședinței, procurorii poarta banderole albe, in semn de protest fața de modificarile aduse Legilor Justiției. PRINCIPALELE DECLARAȚII FACUTE DE PREȘEDINTELE KLAUS IOHANNIS…