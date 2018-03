Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia unica privind veniturile si CAS ale persoanelor fizice se va putea depune online dupa data de 16 mai, iar „de la finalul lunii iunie” platile obligatiilor catre bugetul de stat se vor putea face la unitatile locale ale CEC Bank, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Contribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual, a declarat, marti seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Declaratia (unica, n.r.)…

- Contribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual, a declarat, marti seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Declaratia (unica, n.r.) acum este…

- Declarația unica poate fi depusa incepand cu data de 16 mai, a anunțat, marți seara, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici. Acesta a mai spus ca in saptamanile urmatoare contribuabilii vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual. „Declarația unica acum este finala, nu apare nicio alta varianta…

- Contribuabilii vor putea depune online Declaratia unica începând cu data de 16 mai, iar în saptamânile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces în mediul virtual, a declarat, marti seara, la Antena 3,

- Contribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual, a declarat ministrul Eugen Teodorovici, la Antena 3. Declaratia unica, n.r. acum este finala, nu apare nicio alta varianta…

- Declaratia unica, care va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600, va simplifica procedurile in cazul persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, CAS si CASS. "Declaratia acum este in varianta ei finala. Saptamana aceasta o vom afisa pe site-urile tuturor institutiilor…

- In a doua jumatate a acestui an, ANAF va trimite decizii de impunere catre toti contribuabilii care au strans datorii in ultimii ani, cel mai probabil din 2013 pana in prezent. Totodata, autoritatile vor pregati si un mecanism de stimulare a platii in cursul lui 2018.Astfel, in a doua jumatate…

- Guvernul a adoptat in sedinta de azi ordonanta de urgenta privind Declaratia unica, termenul de depunere fiind 15 iulie. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a subliniat ca persoanele care au depus deja toate cele 7 formulare nu trebuie sa mai depuna acum si Declaratia unica.…

- Guvernul Dancila a aprobat proiectul de ordonanța de urgența de modificare a Codului fiscal astfel incat sa fie clarificata situația a aproape un milion de contribuabili care obțin venituri din activitați independente. Este vorba de situația creata de controversata Declarație 600, al carei termen de…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care a precizat ca actul normativ "schimba fundamental" mecanismul de plata a contributiilor. "Această ordonanţă de urgenţă…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care a precizat ca actul normativ "schimba fundamental" mecanismul de plata a contributiilor. "Această ordonanţă de urgenţă…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ "schimba fundamental" acest mecanism de plata a contributiilor.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca pana in luna aprilie toți contribuabilii vor primi acasa parolele pentru a putea depune online formularele la ANAF. Mai mult, ministrul a declarat ca de anul viitor nu vor mai fi trimise decizii de impunere de catre ANAF. „Formularul 600 dispare…

- "Formularul 600 dispare si comasam 7 formulare persoane fizice intr-una singura. Anul acesta vom avea un singur termen, 15 iulie, iar de la anul 15 martie de despus declaratia unica. Desfiintam obligatia de plata in 4 transe, banii raman la contribuabil, plateste cand doreste, dar nu mai tarziu de…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale va fi depusa de aproape un milion de contribuabili, conform datelor Ministerului Finantelor Publice (MFP), bazate pe cifrele din 2017. Declaraţia unică uneşte şapte declaraţii, respectiv D200, D201, D220, D221,…

- Un milion de contribuabili ar trebui sa depuna ”Declaratia unica” privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la 15 iulie, a declarat duminica ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici. “Declaratia unica” va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600.…

- Formularul 600 e istorie! Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a anunțat lansarea Declarației Unice pentru romanii care realizeaza venituri din alte activitați, un formular care reunește șapte alte formulare și are o singura pagina. Iata...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca in 2019 toate persoanele care depun formulare la ANAF trebuie sa o faca exclusiv online.

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. Iata cum va arata, potrivit proiectului…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, pregatește masuri care ii sperie pe bugetari.Potrivit declarațiilor ministrului, toate instituțiile de stat vor face o evaluare pentru a afla de cați oameni au de fapt nevoie, astfel incat angajații care doar plimba hartii sa fie indepartați.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca au fost identificate mai multe solutii pentru formularul 600, mentionand ca in viitor vor fi un singur formular si o singura plata, in semestrul al doilea a anului, "bazata efectiv pe cifre reale". "În momentul în care am fost învestită,…

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala…

- Transferul contribuțiilor la angajat s-a facut pentru a salva bugetul de pensii. O spune pe ocolite chiar Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice. ”Principalul argument este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul…

- "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala ce sa dispara. Fiscul trimite acele plicuri catre contribuabili. Cheltuiala anuala pe aceasta zona este undeva la 10 milioane euro. E total nejustificat. Incercam sa aplicam aici o masura care sa…

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala ce sa dispara.…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. „S-a prorogat termenul pana la 15 aprilie (termenul pentru depunerea…

- Ministerul Finantelor va incerca sa comaseze cinci formulare, inclusiv Declaratia 600, iar statul va taxa pe veniturile estimate, nu pe cele realizate, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia de buget finante din...

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Ministrul Finanțelor, despre impozitarea BOR: Pot discuta cu Patriarhul Daniel si la slujba de duminica Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a raspuns, intrebat daca va avea o discutie cu Patriarhul Daniel in ceea ce priveste impozitarea Bisericii, ca va urma o discutie informala si ca aceasta ar…

- Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul ”intr-unul foarte simplu”. „Atunci…

- Teodorovici, despre Declarația 600: Toti contribuabilii isi pastreaza calitatea de asigurat medical Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Declarația 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical, adaugand ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Formularul 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical si ca nimeni nu isi va pierde aceasta calitate, adaugand ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care sa comaseze cele cinci formulare intr-unul singur.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, la Antena 3, referitor la Formularul 600, ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care sa comaseze cele cinci formulare intr-unul singur.

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. „Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie să facă…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, scrie Agerpres.Vom avea actul normativ care va spune foarte clar…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Tulcea, ca formularul 600 nu trebuie sa mai fie depus de contribuabili, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie 2018, aceasta perioada fiind necesara pentru gasirea unei solutii de simplificare a acestuia.

- Guvernul nu renunța la Declarația 600! Premierul Viorica Dancila a anunțat, in prima ședința de guvern, ca Declarația 600 se va putea depune pana in aprilie.Luni, premierul Viorica Dancila anunta, in plenul Parlamentului, ca in aceasta saptamana se va renunta la Formularul 600. "Cat…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale pentru liber-profesionisti, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit noului ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, citat de Jurnalul.ro. „In prima sedinta de Guvern vom avea acea ordonanta de urgenta care va prelungi…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, luni seara, in prima intalnire in aceasta noua formula a Guvernului, sa prezinte in…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, luni seara, in prima intalnire in aceasta noua formula a Guvernului, sa…

- Eugen Teodorovici spune ca Declaratia 600 nu isi are rostul. "Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei 600, timp in care o sa gasim cea mai buna soluție. In aceasta perioada, nimeni nu mai trebuie sa depuna niciun fel de formular. Vom gasi o soluție pentru a nu se mai depune acest…

- Declarația 600 ar putea fi unificata cu Declarația 200, potrivit declarației ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. Declarația 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificata cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, sustine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. "Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa…

- Misa, despre Declaratia 600: Analizam posibilitatea de a fi platite contributiile pe baza CNP-ului Contribuabilii care au obligatia depunerii Declaratiei 600 ar putea efectua plata contributiilor pe baza CNP-ului, declaratia ar putea fi trimisa prin posta, fara obligatia deplasarii la sediul administratiei…

- Romanii care au venituri mici, exclusiv din profesii liberale, sunt marii pierzatori ai modificarilor operate de Guvern in privinta contributiilor sociale. Calculele arata ca toti cei care au...

- Conform cercetarii, 63% dintre respondenti au spus ca pentru conturile de online banking este nevoie de parole puternice, iar 42% au mentionat aplicatiile de plata, inclusiv portofelele electronice, In ceea ce priveste controlul si pastrarea propriilor parole de acces, doua din trei persoane…