- CADOU…Persoanele fizice care au depus Declaratia Unica pana la 31 iulie 2018 si isi achita integral obligatiile fiscale estimate pentru anul 2018, pana la 15 decembrie, inclusiv, vor primi o bonificatie de 5% din totalul sumei datorate. Este anuntul pe care Ministrul Finantelor Publice l-a facut aseara…

- Statisticile ne indica faptul ca in jur de 80% dintre romani nu stiu cum sa reactioneze in cazul unui seism, iar cei mai multi dintre ei ar lua decizii care s-ar putea dovedi fatale sau ar ingreuna interventia salvatorilor. Iata tot ceea ce trebuie sa știți despre cum se acționeaza atunci cand are loc…

- Obligativitatea depunerii Declaratiei Unice se va aplica pentru mai putine persoane fizice care obtin venituri extrasalariale, avand in vedere ca plafonul va fi de 24.600 lei, fata de 22.800 lei in prezent.