Declaratia unica se depune anul acesta doar online. Bonificatiile sunt in formular, dar in lipsa bugetului sunt incerte

- ​Persoanele fizice rezidente în România ce au realizat venituri extrasalariale în anul 2018 sau cei care estimeaza ca vor realiza venituri extrasalariale și în acest an, au obligația sa depuna pâna pe data de 15 martie 2019, Declarația unica pentru impozitare. Miercuri,…

- LISTA DATORINICI ANAF. Fiscul șterge anumite datorii la inceput de an 2019. LISTA DATORINICI ANAF. Potrivit avocatnet.ro, la inceput de ianuarie 2019, romanii care au vaut datorii fiscale mai mici de 40 de lei, aflate in evidența Fiscului la data de 31 ianuarie 2018, au fost șterse in primele…

- Ca urmare a modificarii și completarii titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și a normelor metodologice date in aplicarea acestuia, se impune adaptarea corespunzatoare a procedurilor privind direcționarea unor sume din impozitul anual pe venit pentru susținerea entitaților…

- ANAF a publicat, joi, proiectele de ordin pentru aprobarea procedurii privind depunerea Declaratiei unice si a Declaratiei 230, prin care romanii pot dona catre organizatiile non-guvernamentale (ONG-uri). Termenul de depunere a declaratiilor este 15 martie. "Declaratia se completeaza…

- Eveniment Premierul Dancila face noi promisiuni: Pensiile si salariile nu vor fi inghetate, ci vor creste Tweet Print Mail Autor: Diana Grigore astazi, 12:31 5 „Discutam in sedinta de astazi (vineri-n.r) Hotararea de Guvern prin care majoram salariul minim brut la 2080 de lei, respectiv…

- Subpunctul 1. al punctului III, din Rezolutia Adunarii Nationale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 prevede: "Deplina libertate nationala pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra si judeca in limba sa proprie prin indivizi din sanul sau si fiecare popor va…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, in urma cu ceva timp, ca discrepantele dintre pensionarii care au muncit acelasi numar de ani vor disparea dupa ce noua lege a pensiilor va fi adoptata de Parlament. "Am introdus o serie de beneficii. Precizez ca cei care sunt la ora actuala…

- Primaria Municipiului Targoviște readuce in atenția contribuabililor termenul limita pentru depunerea actelor necesare pentru a beneficia de scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor și taxelor locale, in conformitate cu prevederile art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea 207/2015…