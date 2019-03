Declarația unică, modificare. Se propune un nou termen Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice ar putea fi depusa pana la 31 iulie. Propunerea apare intr-un proiect de Ordonanța de Urgența care a fost publicat de Ministerul Finanțelor Publice. Acum termenul limita pentru depunere este de 15 martie. In același document se prevede și prelungirea depunerii formularului 230, prin care se pot redirecționa 2% din impozitul pe venit catre ONG-uri. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Termenul pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se prelungeste de la 15 martie pana la 31 iulie, potrivit unui proiect de Ordonanta, publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP). “Prin prezenta ordonanta de urgenta se propune,…

- Termenul pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se prelungeste de la 15 martie pana la 31 iulie, potrivit unui proiect de Ordonanta, publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP), potrivit agerpres.ro.Citește și: SURSE…

- Termenul pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se prelungeste de la 15 martie pana la 31 iulie, potrivit unui proiect de Ordonanta, publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP), anunța agerpres.ro. "Prin prezenta…

- Termenul pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se prelungeste de la 15 martie pana la 31 iulie, potrivit unui proiect de Ordonanta, publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP). "Prin prezenta ordonanta de…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare reactioneaza in urma modificarilor aduse legilor justitiei. Acestia au hotarat, printre altele, in unanimitate, suspendarea activitatii cu publicul la Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare, in perioada 27 februarie – 6 martie.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara se pregatesc sa-și suspende activitatea in semn de protest fața de modificarile legislative aduse de cea mai recenta Ordonanța de Urgența a Guvernului. „In ziua de 21 februarie 2019, la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, s-a…

- „Eu astazi (miercuri - n.r.) nu stiam daca aceasta ordonanta de urgenta apare pe lista suplimentara sau nu pentru ca nu stiam daca poate sa ia toate avizele. Voi avea o discutie cu domnul prim-vicepresedinte Frans Timmermans la Madrid despre aceasta ordonanta de urgenta si ii voi explica motivele si…

- Propunerea legislativa, nr B22/2019, pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, prevede o noua categorie profesionala care ar putea fi scutita, dupa adoptarea legii, de plata impozitului pe...