- Declaratia Unica este utilizata de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate atat pentru veniturile realizate in anul 2018, cat si pentru veniturile estimate a se realiza in anul 2019. Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice…

- ANAF a publicat, joi, proiectele de ordin pentru aprobarea procedurii privind depunerea Declaratiei unice si a Declaratiei 230, prin care romanii pot dona catre organizatiile non-guvernamentale (ONG-uri). Termenul de depunere a declaratiilor este 15 martie. "Declaratia se completeaza…

- Guvernul a stabilit, marti, unele masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, una dintre acesta fiind scutirea firmelor de constructii de la plata contributiilor sociale in urmatorii 10 ani, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028. Prin urmare, nu vor fi luate…

- Astfel, nu vor luate, in calculul contributiilor datorate de firmele din costructii, veniturile din salarii realizate in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 de catre persoanele fizice in baza contractelor de munca incheiate cu firmele respective. Totodata, angajatii care sunt scutiti…

- Mihaela Valy Naghirneac are functia de sef serviciu juridic si contencios administrativ la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc. La data de 14 iunie 2018 si a depus declaratiile de avere si de interese, unde a precizat bunurile mobile si imobile.Are doua apartamente in posesie, unul in Bucuresti,…

- Mihaela Dudu Manea este sef serviciu la Serviciul Autorizari Sloturi, Jocuri loto, Jocuri on line si pariuri in cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, fiind sotia directorului general al institutiei, Alexandru Dudu, despre care am scris AICI.Ea si a depus declaratia de avere si cea de interese…

- Adrian Vilcea este sef serviciu in cadrul Serviciului Control sloturi, jocuri loto, jocuri on line si pariuri din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. El si a depus declaratiile de avere si de interese la data de 15 iunie 2018. Astfel, el are un teren intravilan in comuna Bujoreni, judetul…

- datorate de catre persoanele fizice Specialistii ANAF din cadrul structurilor de Asistenta pentru Contribuabili de la nivelul DGRFP Iasi ofera contribuabililor clarificari referitoare la definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice in anul 2017, a contributiei individuale…