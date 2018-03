Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui proiect de act normativ al Ministerului Finanțelor Publice, contribuabilii pot avea reduceri de pana la 10% pentru plata anticipata a impozitului și contribuțiilor sociale. Autoritațile vor sa incurajeze, prin reduceri de taxe, plata anticipata a obligațiilor fiscale datorate de persoanele…

- Declaratia unica va trebui depusa, in 2018, pana la data de 15 iulie, iar din 2019 - pana la 15 martie. Platile anticipate in contul impozitului pe veniturile realizate din activitati economice de persoane fizice vor fi eliminate urmand sa fie instituit un singur termen de plata, potrivit unui proiect…

- Alte modificari cuprinse in proiectul de act normativ vizeaza excluderea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala din sfera veniturilor din activitatilor independente, dar si faptul ca optiunea privind redirectionarea a 2% din impozitul anual pe venit catre entitati non-profit poate ramane…

- Documente atasate: Proiect OUG Cei care obțin venituri din activitați independente, printre care se numara și persoanele fizice autorizate (PFA), vor avea de depus anual o singura declarație fiscala, conform mecanismului pregatit de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), care a fost lansat joi in dezbatere…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat propunerea oficiala pentru o noua modificare a Codului fiscal, privind persoanele fizice autorizate (PFA) si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati independente, drepturi de autor, chirii. Prin noul proiect de Ordonanta de urgenta privind masuri…

- Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica proiectul ordonantei care include normele privind depunerea Declaratiei unice privind plata contributiilor pentru sanatate pentru categoriile de persoane care obtin venituri extrasalariale.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit marți seara, într-o emsiune la TVR 1, despre declarația unica pentru plata contribuțiilor, explicând ca termenul pentru depunerea acesteia va fi 15 iulie, iar pentru plata 31 martie anul urmator.

- Aproape un milion de persoane vor depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale, potrivit datelor centralizate de Ministerul Finantelor Publice. Declaratia unica uneste sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605. Potrivit institutiei,…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca Ministerul Finanțelor Publice va lansa, joi, in dezbatere publica, modificarile pe care vrea sa le aduca la Codul fiscal astfel incat sa rezolve problemele din jurul Declarației 600. Reamintim ca, in acest moment, Executivul a prelungit pana pe 15 aprilie termenul…

- Declararea și plata impozitului pe salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii pentru luna ianurie 2018 se pot face pana luni, cel tarziu, in conformitate cu calendarul fiscal pus la dispoziția contribuabililor de catre ANAF. Ambele obligații fiscale se declara la Fisc cu ajutorul formularului…

- Persoanele aflate in concediu medical primesc mai puțini bani, ca urmare a modificarilor fiscale. Pentru a corecta problema, s-a propus recent intr-un proiect normativ plafonarea temporara a contribuției de asigurari sociale (CAS) aplicata indemnizațiilor de concediu, astfel incat nimeni sa nu aiba…

- 'S-a prorogat termenul pana la 15 aprilie (termenul pentru depunerea Declaratiei 600, n.r.), timp in care noi vom propune echipei guvernamentale un nou mecanism, inclusiv cu actul normativ care schimba din punct de vedere legal, care va fi aprobat in prima parte a lunii martie astfel incat nimeni…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. "S-a prorogat termenul până la 15 aprilie (termenul pentru…

- "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie…

- Guvernul va adopta astazi ordonanta de urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. Documentul a primit avizul Comitetului Economic și Social. Ionuț Gheorghe și Daniel Coman vin cu mai multe informații.

- Masura este prevazuta intr-un proiect de ordonanța de urgența emis de Ministerul Finanțelor Publice. Potrivit notei de fundamentare, scopul proiectului de act normativ este asigurarea venitului net pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare și inovare, precum și pentru cei care…

- Ministerul de Finanțe propune ca statul sa suporte plata contribuțiilor sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane, dar numai daca angajatorul majoreaza salariul brut cu cel puțin 20%. Potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat marţi seară de Ministerul…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Ministerul Finantelor Publice anunta, joi, ca se lucreaza la un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS de catre persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului de declaratii, prin unificarea unor formulare, proiectul urmand a…

- Potrivit Guvernului, Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate – va putea fi depus pana la 15 aprilie 2018,…

- Formularul 600 in baza caruia li se retin contributii sociale celor care obtin venituri din surse independente ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "In prima sedinta de Guvern vom avea acea Ordonanta de urgenta care va prelungi…

- Ministerul Finantelor ia in considerare sa nu se mai achite contributia la sanatate de catre cei care realizeaza venituri altele decat salariile, Declaratia 600 ar putea fi inlocuita cu plata contributiilor sociale pe baza Codului Numeric Personal (CNP), iar retinerea la sursa pentru veniturile independente…

- Formularul 600. Misa: plata sa se faca pe baza de CNP Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca regimul declararii veniturilor din activitati independente ar putea fi schimbat astfel incat sa nu mai fie necesara depunerea Declaratiei (Formularului) 600, iar plata contributiilor…

- Termenul de depunere a Declaratiei 600 privind obligatiile referitoare la contributiile sociale se va amana pana la 1 martie 2018, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat luni seara de Ministerul Finantelor Publice, la cateva ore dupa ce ministrul Finanțelor a discutat cu Liviu Dragnea.…

- Termenul de depunere a Declaratiei 600 privind obligatiile referitoare la contributiile sociale se va amâna pâna la 1 martie 2018 în scopul evitarii riscului neconformarii, motivat de faptul ca pentru anumite categorii de contribuabili care au obligatia sa completeze si sa depuna…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, ieri, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in urma unei…

- „Am discutat despre Declaratia 600. Am solicitat ca pe 31 ianuarie, in prima sedinta de Guvern, sa adopte o ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie, pentru a le da posibilitatea ca in perioada imediat urmatoare sa mearga pana la eliminarea Declaratiei 600, cu conditia sa gaseasca…

- ”Bataie de joc” ”Emiterea Ordinului ANAF nr. 4140/2017 din data de 29 decembrie 2017 reprezinta o sfidare și o bataie de joc la adresa a peste 600 de mii de romani, care au descoperit dupa sarbatori ca au noi obligații fiscale intr-o luna de zile.” transmite Ludovic Orban. Cifra de…

- Legea privind concediul medical se modifica, din anul 2018. Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei în 2017 trebuie sa depuna, pâna la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari…

- Ordinul ANAF prin care sunt stabilite formularele pentru contribuția de asigurari sociale (CAS) și contribuția de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru persoanele fizice, incepand cu anul fiscal 2018, a fost publicat in Monitorul Oficial. Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza CAS…

- Pentru a ințelege impactul noilor prevederi trebuie sa vedem care sunt in prezent prevederile referitoare la plata CAS (contribuția de asigurari sociale) și CASS (contribuția de sanatate) la veniturile din chirii și cele din drepturi de autor, scrie digi24.ro. Citeste si Angajari la stat.…

- Modificarile fiscale care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie provoaca discrepante semnificative intre salariati si persoane fizice autorizate, se arata intr-un comunicat al EY, remis presei. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 aduce modificări importante în domeniul…