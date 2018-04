Stiri pe aceeasi tema

- Mama tanarului din Pitesti care a condus fara permis a incercat sa ia vina asupra sa dupa ce a aflat ca i n accidentul in care a fost implicat baiatul a murit o persoana . O femeie a murit și un barbat e grav ranit, in urma unui accident care a avut loc la Pitești. Autoturismul in care aceștia se aflau…

- O femeie a fost ucisa in fața cimitirului din Pitești, dupa ce un tanar fara permis de conducere a lovit, in plin, mașina in care se afla cu soțul ei. Cel care a provocat accidentul a fugit de la fața locului, dar a fost prins și reținut de polițiști.

- O tragedia a avut loc in noaptea de luni spre marți pe Bulevardul Nicolae Dobrin din Pitesti. Un autoturism Logan, in care se aflau o femeie de 47 de ani si soferul, soțul ei, in varsta de 49 de ani, a intors fara sa se asigure. Automobilul a fost lovita de un BMW condus de un tanar de19 ani…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Arges, Madalin Zamfir, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca accidentul s-a produs pe strada Nicolae Dobrin din Pitesti, doua masini fiind implicate, iar o teava de gaze, avariata traficul fiind blocat total. Unul dintre soferi a fugit de la locul accidentului. "…

- O femeie a murit iar sotul ei a ajuns in stare grava la spital, dupa ce masina acestora a fost acrosata de un BMW, informeaza Digi24.ro. Accidentul a avut loc azi noapte, in Pitesti, iar de vina ar fi fost chiar barbatul care a fost ranit. Acesta a vrut sa intoarca masina, insa nu s a asigurat. In urma…

- UPDATE: A fost prins autorul accidentului mortal de azi-noapte din Pitesti: un pusti de 19, Florentin Petrescu, fara permis de conducere. Politia l-a retinut pentru 24 de ore si, foarte probabil, in cursul zilei de azi, marti, va fi prezentat unui judecator, cu propunere de arestare preventiva pentru…

- O femeie a decedat iar un barbat a fost ranit, luni noapte, in urma coliziunii frontale dintre doua autoturisme, pe o strada din Pitesti, traficul fiind blocat dupa ce s-a spart si o conducta de gaze. Unul dintre soferi a fugit de la fata locului.

- Un grav accident rutier a avut loc, luni seara, în Pitesti. Trei oameni au fost raniti, iar unul dintre ei a murit, iar soferul vinovat a fugit de la locul accidentului, potrivit sursata.ro.

- Potrivit politistilor sibieni, un accident s-a produs, duminica dimineata, pe DN 1, in zona denumita Hula Bradului, fiind implicate un autocar cu 40 de pasageri si un autoturism. "Accident rutier grav, pe fondul vitezei neadaptate. Soferul unui turism condus spre Brasov, pe fondul vitezei neadaptate…

- Un accident rutier mortal s-a petrecut sambata seara, 31 martie, pe centura care face legatura intre Cluj-Napoca și Apahida. Potrivit polițiștilor, un conducator auto, in varsta de 23 de ani, care se circula cu un autoturism Ford, dinspre Cluj-Napoca spre Apahida, a incercat sa efectueze o depașire…

- Soferul de 45 de ani se afla singur in mașina și conducea deși nu avea permis, scrie reporterntv.ro. La un moment dat, el a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea și a intrat direct intr-un stalp de iluminat de pe marginea drumului. Citeste si Accident grav in Cluj. O femeie a murit…

- Un accident rutier s-a produs ieri seara pe strada Valea Crucii din sectorul Botanica al Capitalei. Șoferul unui microbuz in varsta de 38 de ani, nu s-a asigurat in timp ce a ieșit la depașire și a lovit doua mașini.

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 9:30 pe DJ 219, drum ce leaga localitatile Predeal Sarari si Valeni. Potrivit IJP Prahova, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, rasturnandu-se cu masina pe carosabil. Initial, doua persoane au fost ranite, insa una dintre…

- Poleiul de pe carosabil și neatenția au bagat, azi-noapte, in spital trei persoane, dintre care doi copii. S-a intamplat in urma unui accident petrecut la kilometrul 110 al autostrazii București - Pitești, unde mai avusese loc o coliziune. Șoferul care a provocat ultimul accident circula cu viteza și,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc au finalizat recent cercetarile intr-un dosar privind un groaznic accident rutier, in urma caruia un botosanean in varsta de 56 de ani a murit, in timp ce fiul sau, in varsta de 15 ani, a suferit leziuni foarte grave.

- Potrivit turdanews.ro, un tânar, de 21 de ani, din municipiul Turda, în timp ce conducea autoturismul pe DN1 E60, pe raza comunei Feleacu, în afara localitații Vâlcele, dinspre Cluj-Napoca înspre Turda, nu s-a asigurat corespunzator la schimbarea benzii de circulație,…

- O femeie in varsta de 40 de ani a murit pe loc, dupa ce a fost calcata de o masina, in judetul Botosani. Soferul autoturismului sustine ca aceasta ar fi fost impinsa chiar de iubitul ei.

- Polițiștii din Turnu Magurele au fost sesizați prin apelul SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe DN 52, in comuna Crangu, a avut loc un accident de circulatie soldat cu victime omenești. Oamenii legii au constatat ca este vorba despre un barbat in varsta de 55 ani din București. Acesta conducea un autoturism…

- Scene desprinse din filmele cu mafia siciliana s-au derulat duminica dupa-amiaza in centrul orasului Pitesti. Trupul unui tanar a fost aruncat din masina, acesta murind inainte ca echipajele de la Ambulanta sa soseasca. Din cate se pare, acesta ar fi murit dupa ce a consumat droguri, iar prietenii…

- A fost alerta in judetul Dambovita, dupa ce un sofer fara permis, care a accidentat grav o femeie pe o trecere de pietoni, a fugit de la locul faptei. Zeci de politisti si jandarmi, ajutati de caini special antrenati, au pornit pe urmele lui si, in final, l-au gasit.

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…

- Potrivit Politiei Dambovita, tanarul a fost prins la aproximativ o ora de la producerea accidentului, fiind dus la audieri. Vineri dimineata, el a fost retinut pentru 24 de ore, iar in cursul zilei va fi dus in instanta cu propunerea de arestare preventiva. De asemenea, Politia Dambovita precizeaza…

- O femeie a fost accidentata pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Potrivit primelor informatii, femeia, in varsta de 40 de ani, a fost grav ranita si va fi transportata la Spitalul Floreasca din Capitala.…

- Accident neobisnuit noaptea trecuta la Timisoara. Doua masini conduse de politisti s au ciocnit intr o intersectie din nordul orasului, scrie opiniatimisoarei.ro.Unul dintre politisti era in misiune la volanul masinii de serviciu, iar celalalt in timpul liber cu Passat ul personal.Impactul s a produs…

- O pensionara a fost ranita in timp ce ajuta o femeie lovita de o mașina in Mediaș, județul Sibiu. Femeia, in varsta de 72 de ani, a cazut intr-un șanț, in timp ce incerca sa acorde primul ajutor unei localnice accidentata intr-o stație de autobuz. Șoferul care a provocat accidentul a fugit de la fața…

- Un conducator auto nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers inapoi. Acesta a acroșat o femeie care aștepta intr-o stație de transport public de persoane. In cadere, femeia lovita a fost prinsa de o alta femeie in varsta de 72 de ani, care a alunecat intr-o rigola de circa 1 metru, potrivit…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu.O femeie care traversa pe marcajul pietonal a fost lovita de o masina, iar imediat dupa producerea accidentului soferul a parasit locul faptei. Potrivit IPJ Constanta, in data de 06.03.2018…

- Elena Udrea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde era programat un nou termen in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Declaratia…

- Șoferul de 22 de ani care a accidentat mortal duminica seara o femeie de 37 de ani, pe raza localitații Valea Lupșii din Munții Apuseni, a fost reținut, luni, de polițiști, dupa ce a fost audiat. ”Fața de șoferul autoturismului a fost luata masura reținerii pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunilor…

- Politistii rutieri au retinut pentru 24 de ore un tanar depistat la volanul unui autoturism, care nu a oprit la semnalele acestora si care a fost implicat, ulterior, intr-un accident rutier cu pagube materiale. Tanarul nu avea permis de conducere si se afla sub influenta alcoolului. La data de 19 februarie,…

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- In urma cu putin timp un grav accident s-a produs la Draganu. Soferul unei masini a dat in marsarier si a dat peste o batrana de 78 de ani. Femeia este ranita, medicii ajungand la fata locului. Ultima actualizare: Luni, 19 Februarie 2018 10:50

- Doi soferi doljeni au ramas fara permis, in aceasta dimineata, dupa ce au patruns pe culoarea rosie a semaforului situat pe DN 55, in apropierea Liceului Malu Mare. Soferul de 30 de ani, din Craiova, si cel de 68 de ...

- Un grav accident de circulatie s-a produs in aceasta seara in localitatea argeseana Schitu Golesti. Soferul unei masini a izbit in plin o caruta in care se aflau cinci persoane. Acestea erau din Valea Mare Pravit si au luat ciudata decizie de a pleca in toiul moptii de la Campulung la Pitesti cu…

- O femeie a fost ranita si transportata la spital, sambata seara, in urma unui accident produs pe DN75, langa Baia de Aries. Aceasta circula pe jos, pe sosea, in momentul in care a fost acrosata de o masina. Soferul nu se afla sub influenta alcoolului. Persoana ranita a fost transportata la spitalul…

- O femeie a fost ranita, sambata seara, intr-un accident rutier produs pe DN 75, sectorul de drum dintre Baia de Arieș și Muncel. Potrivit IPJ Alba, aceasta a fost acroșata de un autoturism, in timp ce se deplasa pe partea carosabila. Șoferul a fost testat cu alcoolscopul, rezultatul fiind negativ. Persoana…

- Politistii din cadrul Sectiei 3 Rurala Mangalia au depistat un tanar, in varsta de 20 de ani, care a condus un autoturism cu numerele de inmatriculare false, in pe raza localitatii 23 August, din municipiu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, politistii…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri seara, un tânar care a fost implicat într-un accident rutier, dupa ce s-a urcat beat la volan și fara a avea permis de conducere.”La data de 07.02.2018, în jurul orei 23:00, politisti din cadrul Politiei municipiului…

- Un grav accident de circulație, soldat cu o persoana decedata, s-a produs aseara, in jurul orei 18:40, pe DN17, pe raza localitații bistrițene Coldau. Din primele informații, șoferul unei autoutilitare, un tanar in varsta de 19 ani din Dobric, care circula pe DN17, ajuns pe raza localitații Coldau,…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 20:30, pe Soseaua Vestului, zona Lamaita. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 60 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa regulamentar strada. La sosirea medicilor, victima era constienta, insa se pare ca ar fi…

- A tamponat violent o femeie și a fugit de la locul faptei. Totul s-a intamplat ieri seara, in jurul orei 18:00, in satul Balaurești din raionul Nisporeni. Soferul unui autoturism de model „Vaz" a tamponat o femeie in varsta de 62 ani, care s-a ales cu o factura la braț.

- In urma impactului a rezultat ranirea usoara a 2 persoane, una dintre acestea fiind cadru ISU Valcea, sublocotenent Boian Catalin. Soferul autoturismului vinovat de producerea evenimentului, care nu a acordat prioritate, este maistrul militar Nedelcu Robert, care a fugit de la fata locului,…

- Ivanciu Corcioveiu a fost surprins de politisti la volanul unui autoturism de teren, in timp ce tracta o caruta de lemne. In urma cu cateva zile, politistii din vama Oancea l-au prins cand incerca sa fuga din tara pentru a scapa de pedeapsa pe care a primit-o pentru uciderea a doi copii cu bolidul pe…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți seara, un conducator auto care se afla beat la volan și fara permis, dupa ce acesta a cauzat un accident rutier.”La data de 24.01.2018, în jurul orei 21:45, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat…

- Evenimentul rutier a avut loc in aceasta seara in comuna Gogoșu, din județul Mehedinți. Un autoturism a derapat și s-a izbit de un cap de pod. In urma impactului, doua persoane au fost ranite. „Cele doua victime au fost transportate la UPU de catre SMURD și SAJ. Victima evaluata…

- La data de 12 ianuarie a.c., o femeie, in varsta de 83 de ani, din Constanta, a sesizat Sectia 1 Politie despre faptul ca, deplasandu se pe o strada din municipiu, ar fi pierdut aproximativ 20.000 de lei. Potrivit IPJ Constanta, politistii constanteni au efectuat cercetari specifice in zona indicata…

- O femeie în vârsta de 35 de ani și un copil în vârsta de 10 ani, ambii pasageri într-un autoturism care se deplasa, duminica dupa-amiaza, pe DN 73 A Predeal-Râșnov, au fost raniți într-un

- O fetita in varsta de 11 ani a decedat in noaptea de joi spre vineri in urma unui accident rutier petrecut pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului.Soferul masinii implicate in noaptea de joi spre…

- O fetița de 11 ani a murit joi noaptea in urma unui accident de circulație produs pe DN 10. Un autoturism care mergea spre Buzau a intrat intr-o magistrala de gaze a Petrom pe care a fisurat-o, apoi s-a rasturnat.