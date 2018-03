Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a dus marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Afirmatiile s-au dovedit reale, iar in prezent barbatul se afla in custodia politistilor.

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Potrivit unor surse din cadrul Politiei, la sediul IPJ Brasov s-a prezentat un barbat de 43 ani care a afirmat ca si-a omorat sotia si cei doi copii.…

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a dus marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Afirmatiile s-au dovedit reale, iar in prezent barbatul se afla in custodia politistilor.

- Florin Buliga și-a ucis soția și pe cei doi copii in timp ce aceștia dormeau, iar cateva ore mai tarziu, dupa ce ar fi incercat sa se sinucida și nu a reușit, s-a dus la Poliția Județeana Brașov și a spus ce a facut. Apropiați ai familiei lui Florin Buliga povestesc ca acesta avea, impreuna cu soția…

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a dus marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Afirmatiile s-au dovedit reale, iar in prezent barbatul se afla in custodia politistilor.

- Angajatii firmei administrate de barbatul care si-a omorat sotia si cei doi copii spun ca barbatul nu era violent si nici nu parea violent. ”Era ortodox, nu avea alta credinta. Copiii veneau pe aici, nu se certa cu sotia”, spune o angajata.

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Surse judiciare au precizat ca, marți, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Brasov s-a prezentat un barbat de 43 The post Crima ingrozitoare…

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a prezentat marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Afirmatiile s-au dovedit reale, iar in prezent barbatul se afla in custodia politistilor.

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a dus marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Din primele informatii, rezulta ca afirmatiile lui au fost reale. Barbatul se afla in custodia politistilor.

- "Scoala Altfel" in studiourile de televiziune si de radio. Elevii clasei a 8-a A, de la scoala generala numarul 30, au petrecut cateva clipe la trustul de presa MIX, la MIX TV si la Radio Brasov. Copiii au vrut sa afle detalii despre meseria de jurnalist si despre modalitatile in…

- Ucigasul din Brasov, care si-a ucis sotia si copiii, o fata si un baiat de 13, respectiv 18 ani, se numeste Florin Mircea Buliga. Este nascut in Suceava, la 6 aprilie 1974 si locuia cu familia pe strada...

- Un barbat și-a omorât soția în vârsta de 42 de ani și pe cei doi copii, o fata de 18 ani și un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Poliție, în Brașov. Potrivit unor surse din cadrul Poliției, la sediul IPJ Brașov s-a prezentat un barbat de 43 ani care a afirmat ca și-a omorât…

- Un barbat din Brasov, suspectat ca si-a ucis sotia si copiii, o fata si un baiat de 13, respectiv 18 ani, este cercetat de politisti. Din primele informatii, se pare ca dupa comiterea faptei, suspectul s-ar fi predat politistilor. Un barbat din Brasov este suspectat ca si-a ucis sotia si copiii, fara…

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a dus marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Din primele informatii, rezulta ca afirmatiile lui au fost reale. Barbatul se afla in custodia politistilor.

- Potrivit celor mai noi informații, criminalul care a luat viața copiilor și mamei acestora se numește Florin Mircea Buliga. El era administratorul unei firme din Brașov, conform B1. Știre in curs de actualizare. The post Crima in Brasov: si-a ucis sotia si copiii! S-a aflat cine este criminalul appeared…

- Inca o crima socheaza Romania: o femeie si cei doi copii ai sai au murit in conditii infioratoare, rapusi, aparent, de capul familiei. Oamenii legii au fost alertati de barbat din Brasov care, conform Antena 3, ar fi mers la Politie spunand ca si-a ucis sotia, fiica si baiatul. Politistii s-au indreptat…

- Barbatul in varsta de 43 de ani, din Brasov, a mers la Politie si le-a spus oamenilor legii ca si-a omorat familie. Politistii au mers imediat la locuinta barbatului si au gasit cadavrul sotiei, o femeie in varsta de 42 ani, dar si pe cele ale copiilor. Potrivit mytex.ro, tripla crima a avut…

- Un barbat s-a autodenunțat la poliție, dupa ce și-ar fi ucis soția și cei doi copii. La sediul IPJ Brașov s-a prezentat, marți, un barbat, in varsta de 43 ani, care a afirmat ca și-a omorat soția și cei doi copii.

- Caz socant la Brasov. Un barbat in varsta de 43 de ani s-a predat politiei dupa ce si-a ucis sotia si pe cei doi copii. Dupa primele verificari, autoritatile au confirmat cele spus de barbat. Victimele sale aveau 42 ani – sotia, iar copiii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani. Barbatul a […]

- Tragedie uriasa la Brasov. In urma cu cateva momente, un barbat s-a prezentat la IPJ Brasov, plin de sange si a spus ca si-a omorat sotia si pe cei doi copii. Nenorocirea s-a petrecut pe strada...

- O crima șocanta s-a petrecut astazi la Brașov. Un barbat și-a ucis soția și cei doi copii, dupa care s-a predat poliției, anunța Antena3. Momentan nu se cunosc motivele pentru care barbatul a recurs la acest gest.- in curs de actualizare

- Un barbat de 49 de ani din comuna Mosoaia, suspectat ca si a sechestrat in ultimele doua saptamani sotia si cei patru copii minori, a fost retinut, joi, de politistii pitesteni, informeaza Agerpres.ro. El este banuit ca, in decursul a doua saptamani, si ar fi lipsit de libertate sotia si patru copii…

- Un barbat din comuna argeseana Mosoaia este audiat, joi dupa amiaza, la sediul Politiei Pitesti, fiind suspectat ca timp de doua saptamani si-a sechestrat si batut sotia si cei patru copii, cu varste intre doi si 14 ani. Politia sesizat DGASPC in acest caz, transmite News.ro . Potrivit purtatorului…

- ♦ Laboratoarele Synevo au inregistrat afaceri de 46 de milioane de euro in 2017, un avans de 18% fata de anul anterior ♦ Anul trecut au mai fost deschise inca 15 puncte de recoltare ♦ Circa 2,7 de milioane de pacienti au trecut pragul Synevo, plus 17%. Synevo Romania, reteaua…

- Pilotul acuzat de Rusia de prabușirea zborului MH17, gasit mort in propria casa. Pilotul ucrainian invinuit de Moscova pentru provocarea prabușirii zborului Malaysia Airlines MH17 a fost gasit mort in casa lui, arata Daily Mail . Capitanul Vladislav Voloshin a susținut intotdeauna ca este victima unui…

- Se pare ca barbatul s-a sinucis in urma cu cateva luni, intr-o casa parasita din satul Smeura, comuna Mosoaia. Acesta era din Pitesti si avea 53 de ani. Femeia care l-a gasit intamplator a alertat imediat Politia. Un echipaj al IPJ Arges a verificat casa si a gasit documentele barbatului mort.…

- Un barbat de 42 de ani din Timișoara a murit in drum spre spital, dupa ce ar fi sarit in gol de la etajul al treilea al blocului in care locuia. Timișoreanul ar fi recurs la acest gest dupa ce s-ar fi certat cu soția. Tragedia s-a petrecut marți seara, pe strada Grigore T. Popa, din nordul Timișoarei.…

- Apar noi detalii despre cazul halucinant care a avut loc in Bucuresti, la inceputul lunii februarie, atunci cand un sofer drogat a vrut sa-si omoare sotia dupa ce a intrat cu masina in alte autovehicule aflate la semafor.

- Detalii noi in cazul barbatului din Republica Moldova care a ucis-o pe actrița Anastasia Cecati. Alexei Mitachi era unul dintre cei mai cunoscuți medici stomatologi din Chișinau, cabinetul sau fiind frecventat des de vedete sau oameni de afaceri cunoscuți. Sotia lui, in schimb, era un cunoscut model,…

- Detalii noi in cazul barbatului de 34 de ani care si-a omorat sotia de 29 de ani, iar apoi s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru din Chisinau. Acesta lucra in calitate de stomatolog la o clinica privata, iar sotia sa, Anastasia Cecati, era un cunoscut model si actrita in…

- Sotia lui Leo Messi, Antonella Roccuzzo, a vorbit cu ziaristii din Spania despre relatia de dragoste dintre Shakira si Pique, scrie realitatea.net.Daca anul trecut s-a zvonit ca jucatprul si cantareata ar urma sa se desparta, se pare ca problemele dintre cei doi s-au rezolvat.

- Sotia soferului drogat care a provocat un accident violent, sambata, pe Bulevardul Dacia din Bucuresti a povestit ca barbatul ar fi incercat sa o omoare dupa ce a vazut in geanta sa un ruj. Acesta a acuzat-o ca „i-a pus filaj“.

- Un apel la 112 a anuntat crima dintr-o locuinta din Brasov. Politistii au mers la locul indicat si au descoperit cadavrul unui tanar. Potrivit unor inforamtii care circula pe retelele de socializare, se pare ca tanarul a fost injunghiat chiar de catre fratele sau Anchetatorii au refuzat sa…

- Sotia lui Michael Buble, Luisana Lopilato, este insarcinata! Cuplul mai are doi copii, Elias (2 ani) si Noah (4 ani). Cuplul le-a spus apropiatilor ca sunt pregatiti pentru al treilea copil, in timp ce baietelul lor, Noah, se lupta in continuare cu cancerul. Luisana este insarcinata in doua luni si…

- Kamara a calcat stramb, dupa ce i-a cazut cu tronc o bruneta cunoscuta in mall. Madalina are 24 de ani, este din Brasov si, de aproape o luna, este amanta lui Kamara. Tanara a vorbit la o televiziune cum a ajuns sa fie amanta cantarețului. Un artist celebru si-a stabilit deja divortul. Detalii…

- Noi informatii halucinante ies la iveala in cazul barbatului care si-a ucis doi copii la scurt timp dupa ce sotia lui i-a adus pe lume. Anchetatorii sustina ca micutii au fost ingropati de vii si lasati sa se stinga sufocati de pamant.

- Un barbat din Caras-Severin a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind acuzat ca a ucis doi copii pe care sotia sa i-a nascut in anii 2002 si 2015, trupurile bebelusilor fiind ingropate in acelasi loc, sub o stanca aflata la circa 200 metri de casa.

- Retailerul belgian Mega Image, al doilea cel mai extins jucator din comertul local, a incheiat 2017 cu un total de 596 de magazine, luna decembrie fiind cea mai activa in portofoliul retelei prin inaugurarea a 21 de noi unitati in Bucuresti, Cluj, Brasov, Giurgiu si Targoviste. „Anul 2017 a fost…

- „Pentru 2018, ne propunem o cifra de afaceri de 42,8 milioane de euro, adica o crestere de 11,3%.“ Compania producatoare si dis­tri­bui­toare de produse pen­tru constructii si industrie Temad din Brasov si-a ma­jorat cifra de afaceri cu 11,5% anul trecut fata de 2016 si a ajuns la un business…

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar a avut parte de un eveniment fericit chiar in ziua de Boboteaza, cand a fost naș de botez alaturi de soția sa. Mihai Morar este casatorit cu frumoasa Gabriela de mai bine de zece ani . C ei doi au impreuna fetițe gemene, Mara și Cezara . Cuplul se ințelege perfect,…

- Mama copiilor agresați in lift de un necunoscut a povestit ce au relatat micuții despre incidentul din Drumul Taberei. Copiii sunt speriați și au explicat de ce nu au reacționat, baiatul crezand ca viața surorii sale este in pericol, dupa ce fata a fost ținuta pe pervazul blocului, la etajul 8.

- Dana Chera a fost casatorita cu Bogdan Grecu timp ce mai bine de douazeci de ani. Ei il au impreuna pe David, care are 14 ani si pe Maria, de 11. Intr-o carte scrisa de o colega de breasla, prezentatoarea de la Antena 3 a dezvaluit ca este o "sotie supusa", desi in emisiuni este foarte certareata si…

- Carusele, tobogane, bazine si cinematografe - sunt doar o parte din surprizele care ii asteapta pe cei mici la cel mai mare Superland din sud-estul Europei. Locul de joaca se intinde pe 17 mii de metri patrati si se afla la iesirea din orasul Brasov, din Romania. Copiii au la dispozitie o varietate…

- Administrația publica locala va fi o reforma fundamentala. Declarația a fost facuta de catre prim-ministrul Pavel Filip in cadrul unui interviu pentru Publika.md. Oficialul a precizat ca schimbarile in administrația publica locala sint de fapt o continuitate a reformei Guvernului care a avut loc in…

- Se pare ca membrii familiei au fost sunati de companie pentru a li se oferi bani pentru inmormantare. Intre timp ITM a deschis o ancheta. Familia barbatului mort la cumparaturi a precizat ca zona unde a fost adusa marfa nu era securizata. Rudele victimei au anuntat ca vor face plangere la…

- Familia barbatului mort la cumparaturi a precizat ca zona unde a fost adusa marfa nu era securizata. Rudele victimei au anuntat ca vor face plangere la politie. La o zi dupa accident compania care detine supermarketul din Craiova a anuntat ca regreta cele intamplate si va fi alaturi de familia victimei.…