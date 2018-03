Declaratia pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Romania, adoptata

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Studentilor si Elevilor Basarabeni (ASEB) a sarbatorit, marti, cei 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania participand la sedinta solemna organizata in Parlamentul Romaniei, iar presedintele fondator al asociatiei i-a inmanat presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, un certificat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au avut astazi, 27 martie 2018, o intrevedere bilaterala comuna cu delegatia condusa de presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Adrian Candu si delegatia Guvernului Republicii Moldova, condusa…

- Desi majoritatea oficialilor romani prezenti la sedinta solemna comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, au afirmat deschis despre necesitatea unirii celor doua maluri ale Prutului, speakerul de la Chisinau, Andrian Candu, a fost…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele Parlamentului Rep. Moldova Andrian Candu au declarat ca in cazul unirii ar fi nevoie de un referendum atat in Rep. Moldova, cat si in Romania, ins niciunul nu a vorbit de o anumita data, in conditiile in care opiniile par sa fie diferite. …

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca vrea ca Romania sa se uneasca cu Republica Moldova, intrebandu-i pe Andrian Candu si pe Iurie Leanca: „Chiar nu avem atata curaj sa spunem clar ce vrem?”.

- "Salut vorbele frumoase si declaratiile care s-au facut astazi, dar ma gandesc ca, daca cei de peste Prut ar fi primit un leu pentru fiecare vorba frumoasa din ultimii 28 de ani, astazi ar fi fost cea mai bogata tara din Europa. Din acest motiv vreau sa fac, cu acest prilej, un apel ca proiecte importante…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti, cu prilejul celebrarii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia, ca, dupa exemplul anului 1918, doar "vrerea" Parlamentelor de la Bucuresti si Chisinau, exprimand vointa poporului roman din Romania si din Moldova, va putea reface ceea…

- "Temelia relatiilor absolut speciale dintre Romania si Republica Moldova se bazeaza pe comuniunea de limba, istorie, civilizatie si cultura. Acestea au semnificatii emotionale profunde. Astazi, in pofida provocarilor timpului, suntem angajati intr-un proces amplu de modernizare si democratizare,…

- Unica opțiune de civilizație și dezvoltare pentru Republica Moldova este integrarea în Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de catre președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, în cadrul Ședinței Solemne a Parlamentului României, dedicate Centenarului Unirii.…

- "Nadajduiesc ca vom gasi curajul, la Bucuresti, ca si la Chisinau, de a lua o asemenea decizie. Numai lipsa de incredere in propria noastra capacitate de a construi impreuna o natiune democratica, libera si indivizibila ne poate impiedica sa ne punem si noi semnaturile pe un act al unirii", a sustinut…

- Sedinta solemna la Parlament dedicata Centenarului Unirii cu Basarabia Cele doua camere ale parlamentului au programate o sedinta solemna pentru a marca evenimentele de acum un secol, când a avut loc Unirea Basarabiei cu România. Sunt invitati si reprezentanti ai Parlamentului…

- „Aniversam astazi 100 de ani de la Declarația de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Țarii de la Chișinau a fost un gest politic și patriotic care face cinste elitelor vremii și tuturor celor care l-au visat și au lucrat pentru infaptuirea lui. Este unul dintre acele momente…

- Manifestanții din Piața Marii Adunari Naționale au adoptat Proclamația Marii Adunari Centenare. Potrivit documentului, unirea Basarabiei cu România este unica soluție de supraviețuire și progres al românilor dintre Prut și Nistru. „Noi, cetateni ai Republicii Moldova,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a cerut duminica, la Chisinau, parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari. "Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum:…

- La sedinta solemna de la Bucuresti din data de 27 martie, prilejuita de centenarul unirii, Republica Moldova va fi reprezentata de o delegati parlamentara, dar si de una guvernamentala. Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, care va conduce delegatia Legislativului de la Chisinau, a declarat ca…

- Intrarea in plenul Camerei Deputatilor a celor trei legi pe justitie, revizuite dupa deciziile de neconstitutionalitate date de Curtea Constitutionala, a nascut speranta opozitiei ca acestea vor fi dezbatute democratic, respectand rolul acestei Camere. Alianta PSD-ALDE sustinuta de UDMR a preferat insa…

- Sebastian Ghita a declarat miercuri seara ca Liviu Dragnea i-a povestit cum ambasadorul Belgiei in Romania i-ar fi cerut presedintelui Camerei Deputatilor sa-i ofere, fara licitatie, Gara de Nord din Bucuresti, pentru un proiect imobiliar. „Inca nu am vazut Parlamentul Romaniei sa laude…

- O petitie pentru transformarea terenului din jurul Palatului Parlamentului intr-un parc public a fost initiata de USR online, strangand in cateva ore aproape 600 de semnaturi. Initiatorii spun ca Parlamentul este un oras interzis, insa este timpul ca el sa se deschida catre cetateni. „Domnilor presedinti…

- Președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, acuza Rusia de implicare în politica țarii înainte de alegerile parlamentare care ar urma sa aiba loc în toamna acestui an. Acuzațiile au fost lansate în cadrul conferinței interparlamentare „Georgia,…

- Presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, impreuna cu sefii delegatiilor oficiale participante la Conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile actuale de securitate', care si-a deschis lucrarile vineri la Chisinau,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost joi la Bucuresti pentru intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, precum…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul Centenar va fi lansat de Guvern la jumatatea lunii martie si a subliniat, intr-un interviu acordat marti la TVR Moldova si difuzat de TVR 1, ca este important ca Romania si Republica Moldova sa aiba cat mai multe proiecte comune pentru a marca cei…

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Premierul Viorica Dancila a convocat, marti seara, la intoarcerea din Republica Moldova, un comandament de iarna la Palatul Victoria, care este programat sa inceapa la ora 20,30, au precizat surse guvernamentale, conform Agerpres.Citește și: Vesti IMENSE de la Guvern: Vin banii de la stat…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii ofere explicatii cu privire la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. ”Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-sef) si cu…

- Consolidarea cooperarii bilaterale, inclusiv in plan investitional, si sprijinul ferm al Romaniei pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova - teme ale intrevederii premierului Viorica Dancila cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu Premierul Viorica Dancila a transmis…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire oficiala cu presedintele…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 26 februarie - 4 martie: *** Premierul Viorica Dancila efectueaza marti, 27 februarie, o deplasare oficiala la Chisinau, unde va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip. "Vom vedea cum vom putea intari cooperarea dintre Guvernul Romaniei…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Primarii a cinci localitati din Republica Moldova, care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania, au asistat, marti, la sedinta plenului reunit al Parlamentului. "Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca va efectua, pe 27 februarie, o deplasare oficiala la Chisinau, unde va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip, privind intarirea cooperarii celor doua Guverne. "In Parlamentul European am sustinut cu tarie intarirea relatiilor…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) apreciaza realizarile inregistrate de Republica Moldova și tendințele ascendente de schimbare in bine, incurajind continuarea reformelor. Poziția a fost anunțata la intrevederea președintelui Parlamentului, Andrian Candu, cu președintele BERD,…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din regiunea transnistreana, unde acestora li se indica locul nasterii in Republica Moldoveneasca Nistreana, si nu in Republica Moldova, scrie europalibera.org.

- Vladimir Voronin, fostul presedinte de la Chisinau: Traian Basescu trebuie audiat de SIS deoarece submineaza statalitatea Republicii Moldova"Cum sa fii cetatean al R. Moldova si sa nu recunosti acest stat? Dar cine va tine aici? Ai cetatenie romana, ai pasaport romanesc, du-te in Romania…

- Proiectul de lege inițiat de președinții celor doua Camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu a fost amanat din nou, la Senat, in comisia de buget-finanțe, unde urma sa primeasca aviz. Liderul PSD Liviu Dragnea a explicat ca amanarea tine de faptul ca se poarta discutii privind infiintarea prin…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…