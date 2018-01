Stiri pe aceeasi tema

- Szilagyi Zsolt, presedintele PPMT, a anuntat ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune. "Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR), Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPM) si Partidul Civic Maghiar (PCM) vor semna o luare de pozitie comuna in vederea alinierii…

- Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune. ”Uniunea Democrata Maghiara din România (UDMR), Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPM) si Partidul Civic Maghiar (PCM) vor semna o luare de pozitie…

- Pozitie comuna fata de autonomie, semanta la Cluj de partidele maghiare Cele trei formatiuni politice maghiare din Romania, respectiv UDMR, PPMT si PCM, vor semna, luni, la Cluj-Napoca, o luare de pozitie comuna in vederea alinierii conceptelor de autonomie. Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt,…

- Cele trei formatiuni politice maghiare din Romania, respectiv UDMR, PPMT si PCM, vor semna, luni, la Cluj-Napoca, o luare de pozitie comuna in vederea alinierii conceptelor de autonomie, transmite corespondentul MEDIAFAX. Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, pentru…

- UDMR nu susține modificarile la Codul penal. Rareș Bogdan: S-au trezit in fața unui val fara precedent de critici din cauza asocierii cu "coaliția monstruoasa" Jurnalistul Rareș Bogdan a explicat motivele pentru care UDMR a decis sa nu susțina modificarile propuse de PSD-ALDE la Codul Penal și Codul…

- Peste 10.000 de cetateni au fost direct informati in acesti ani, prin proiectul finantat de catre Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si de catre ADR Centru, referitor la fondurile europene disponibile, consultarile publice europene lansate, respectarea drepturilor cetatenilor, tarifele reduse…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei. Acestea sunt valabile in judete din Transilvania si Moldova, pe durata urmatoarelor ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetele Cluj, Vrancea, Galati,…

- Dupa ce au primit cadou Legea privind inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu-Mureș, unii lideri maghiar pluseaza – Legea pricind Autonomia Ținutului Secuiesc. Ei susțin ca e timpul unei autonomii ca in Catalonia și au depus in acest sens și un proiect de lege in Parlamentul Romaniei.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei. El a reacționat astfel la o declarație a presedintelui Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul.

- Risc de avalansa si vant puternic, in minivacanta de Craciun. Temperaturile vor scadea sub -10 grade, potrivit meteorologului Florinela Georgescu. Pe parcursul nopții vom avea valori sub -10 grade. Vineri va fi mai rece. Se va simți peste tot chiar și la București. Vom avea un Craciun cald Trebuie sa…

- Educatia si cercetarea sunt doua domenii in care nu se investeste in Romania. Trei dintre Facultatile de Silvicultura din tara au primit sprijin financiar din partea celui mai mare procesator de cherestea pentru aparatura de cercetare de care aveau nevoie. Catalin Roibu: "Din pacate in Romania…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, este unul dintre cei mai talentati tineri politicieni maghiari. Fost ministru al Culturii, parlamentar la al treilea mandat, Hunor se remarca prin curajul de a spune lucrurilor pe nume, si prin lupta indarjita pe care o duce, pentru apararea drepturilor minoritatii…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a asigurat, marti dimineata, pe presedintele Uniunii Democrate din Romania, Kelemen Hunor, ca Guvernul maghiar urmeaza sa acorde sprijin in continuare pentru dezvoltarea institutiilor culturale si de invatamant care asigura pastrarea identitatii maghiare din Ardeal,…

- Un angajat din 11 din Cluj-Napoca lucreaza in IT, numarul companiilor care activeaza in acest domeniu crescand in municipiu cu 75% fata de anul 2011, releva datele unui studiu national realizat de Clusterul IT ARIES Transilvania, transmite Mediafax. Presedintele ARIES Transilvania, Voicu Oprean, a…

- Vasile Antonie Tamaș, preot roman din Covasna și Ambasador CNMR al Culturii și Identitații Naționale este noul vicepreședinte CNMR pentru Harghita, Covasna și Mureș și președinte al filialei CNMR Covasna. Activitatea lui Antonie Tamaș s-a remarcat prin apararea cu orice preț a identitații și culturii…

- ”O alta chestiune despre care trebuie sa vorbim este dezvoltarea comunitatii - '1.000 de ani in Transilvania, 100 de ani in Romania', asa se numeste programul despre care am vorbit si in vara. In anul Centenarului, in 2018, am vrea sa dovedim cine suntem noi, aici, maghiari in Romania si in Ardeal,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru Agerpres, ca isi cere scuze pentru declaratia facuta de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat miercuri seara in strada. "Domnul Marton Arpad a avut o declaratie neinspirata, necugetata, dar sunt convins…

- Consiliul Europei a respins printr-o decizie solicitarea de autonomie a ”Tinutului secuiesc”. Cererea de arbitraj pentru autonomia „Tinutului secuiesc”, solicitata de mai multe consilii locale din judetele Covasna, Harghita si Mures, a fost respinsa marti, la Strasbourg, de Comisia de monitorizare a…

- La 1 decembrie 2017 se implinesc 99 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Romania. Pentru istoria noastra nationala, Marea Unire de la Alba Iulia din 1918 reprezinta evenimentul cel mai important si semnifica implinirea idealului romanesc de a trai liber intr-un…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, la Targu Mureș, ca Centenarul Marii Uniri trebuie sa fie, pentru comunitatea maghiara, un prilej de bilanț, dar și un prilej de a deschide un nou cadru de dialog și colaborare cu majoritatea romaneasca, in scopul construirii unui viitor comun. Kelemen…

- "Suntem foarte aproape de a obtine acest numar (...) pentru aceasta initiativa, ca protectia minoritatilor etnice sa aiba o norma legislativa comuna in fiecare stat membru european. (...) Nici daca avem un milion de semnaturi nu va fi usor. Nu promitem ca, gata, s-a rezolvat cu un milion de semnaturi.…

- Kelemen Hunor a menționat ca membrii comunitații maghiare trebuie sa vorbeasca despre valorile pe care le-au creat și care au contribuit la dezvoltarea societații, dar, in același timp, trebuie sa iși exprime doleanțele și neajunsurile. "Urmeaza anul 2018 și acesta nu ne va cruța. Sunt foarte…

- Taximetriștii clujeni s-au raliat protestului de la București împotriva UBER, dar foarte puțini au participat la ”mișcarea” de vineri seara. Primul protest a avut loc jos seara, fiind o acțiune de susținere a protestului din București. Vineri seara…

- Membrii Birourilor Permanente Reunite au decis, miercuri, ca motiunea de cenzura sa fie dezbatuta si supusa votului plenului Parlamentului joi , incepand cu ora 11.00. Motiunea de cenzura initiata de PNL a fost citita, luni, in plenul reunit al Parlamentului, de deputatul PNL Dan Vilceanu,…

- Serviciul Judetean de Ambulanta s-a ales cu o plangere penala din partea unui nasaudean, care sustine ca, in luna noiembrie 2016, tatal sau a murit cu zile, din cauza ca ambulanta nu a venit la timp pentru a-l transporta de la Spitalul Orasenesc din Nasaud, la o clinica de specialitate din Cluj Napoca,…

- Planul de gestionare a populatiei de ursi va cuprinde masuri care sa reduca incidentele si contactele dintre om si urs, masuri privind hrana populatiei de ursi, dar si stabilirea cotelor de vanatoare si interventie. In acelasi timp, planul de gestiune ar urma sa cuprinda si solutii cu privire la…

- UDMR Mures considera "inacceptabila" propunerea Consiliului de Onoare al Ordinului National "Steaua Romaniei” de retragere a distinctiei liderului UDMR Kelemen Hunor, considerand ca lezeaza intreaga comunitate maghiara din Romania. "In opinia noastra, acest gest nu il vizeaza in mod special pe presedintele…

- Cea mai ampla campanie de educație ecologica și mediu din Romania, „EcoAtitudine (2010 –2020) = Responsabilitate, Informatie, Actiune” a ajuns la finalul ediției cu numarul 8, dupa un maraton de mai bine de noua luni in slujba unui mediu sanatos. Premierea caștigatorilor din Argeș, școli și administrații…

- ”Decizia este una gresita, dar este dreptul lor, eu nu am facut in niciun caz ceea ce se spune in plangere. Lucrul cel mai important este ca mesajul transmis este prost, spune ca daca ai intrat in acest club select al celor care au primit distinctii de la statul roman nu poti sa vorbesti liber. Libertatea…

- Kelemen a declarat, joi, corespondentului Mediafax, ca mesajul transmis este ”prost”. ”Decizia este una gresita, dar este dreptul lor, eu nu am facut in niciun caz ceea ce se spune in plangere. Lucrul cel mai important este ca mesajul transmis este prost, spune ca daca ai intrat in acest…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca maghiarii trebuie sa-și asume fara teama opiniile, chiar daca le sunt retrase toate distincțiile. Reacția acestuia vine dupa ce, miercuri, Consiliul de Onoare al Ordinului Național "Steaua României" a decis retragerea…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, considera ironica propunerea de retragere a disctincției “Steaua Romaniei”. Hunor spune ca fiecare trebuie sa iși asume opiniile, chiar daca asta inseamna ca raman fara decorații. Liderul UDMR explica și afirmația pentru care Consiliul de Onoare al Ordinului Național “Steaua…

- La Sala Radio din Cluj-Napoca a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute a VI-a editie a Intalnirii „Intre prieteni”, organizata de Comunitatea Evreiasca din Cluj-Napoca, in parteneriat cu Uniunea Armenilor din Romania, sucursala Cluj-Napoca si Gherla. La deschiderea intalnirii au luat cuvantul dr.…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca majoritatea constatarilor din raportul MCV sunt corecte și la obiect și trebuie luate ca atare, iar avertismentele privind independența Justiției trebuie tratate in mod serios, punctand faptul ca MCV-ul ar trebui ridicat cel…

- Prezent in Romania pentru cateva zile, el a susținut la Cluj-Napoca o conferința de presa, la invitația Partidului Popular Maghiar din Transilvania, in care a vorbit despre situația actuala a regiunii Catalonia, pe care a asemanat-o cu cea din perioada lui Francisco Franco, general și om politic…

- Lider al Partidului Democrat European Catalan, la Cluj: Situația e fara precedent pentru o țara democrata Marc Gafarot i Monjo, coordonatorul departamentului de politica externa al Partidului Democrat European Catalan, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa la Cluj, ca starea in care se afla…

- Deputatul PNL de Argeș Danuț Bica considera ca protestele angajaților de pe platforma Dacia din Mioveni sunt pe deplin justificate și ca Guvernul ,,Dragnea-Tudose” nu are dreptul sa mai bage, inca o data, mana in buzunarele angajaților și angajatorilor din sectorul privat. Declarația a fost facuta in…

- 'Nu cred ca exista si nu cred ca ar trebui sa existe vreo casta in Romania care sa nu accepte nicio reglementare din partea Parlamentului, din partea politicului. (...) Un singur lucru eu nu pot sa accept - sa spuna ca parlamentarii daca se ating de legile justitiei dauneaza ideii justitiei. Nu,…

- Cel mai ridicat nivel de liniște se inregistreaza in orașele Brașov, Sibiu și Miercurea Ciuc, urmate de Cluj-Napoca și Slobozia. Potrivit unei analize realizate de platforma de imobiliare Storia.ro, la polul opus, cele mai dezavantajoase orașe din punct de vedere al nivelului de liniște sunt Alexandria,…

- Presedintele FRT, brasovenul George Cosac, a crezut mereu in Simona Halep. Liderul mondial joaca in aceste zile la Turneul Campioanelor din Singapore si are sanse mari sa ramana lider mondial pana la finalul lui 2017. Cosac a povestit intr-un interviu pentru ProSport cum a decurs prima intalnire…

- Soarta alegerilor pentru sefia LPF s-a decis politic, duminica seara, in timpul partidei FC FCSB – ACS Poli Timisoara, cand Sorin Dragoi, contracandidatul lui Gino Iorgulescu, a refuzat mai multe propuneri, inclusiv pe aceea de a fi sustinut, la primavara, in candidatura la presedintia FRF. Socantele…

- Presedintele UDMR Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca nu se numara printre sustinatorii independentei Cataloniei, insa considera ca autonomia acestei provincii spaniole reprezinta un model pentru "Tinutul secuiesc", respectiv pentru judetele Covasna, Harghita…

- Președintele UDMR Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, intr-o conferința de presa, ca nu se numara printre susținatorii independenței Cataloniei, insa considera ca autonomia acestei provincii spaniole reprezinta un model pentru “Ținutul secuiesc”, respectiv pentru județele Covasna, Harghita…

- Președintele UDMR Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, intr-o conferința de presa, ca nu se numara printre susținatorii independenței Cataloniei, insa considera ca autonomia acestei provincii spaniole reprezinta un model pentru "Ținutul secuiesc", respectiv pentru județele Covasna,…

- Salonul de Carte Bookfest va reveni la Brasov, in perioada 19 – 22 octombrie, fiind organizat in Aula Universitatii „Transilvania”, cu circa 10.000 de volume, lansari de carte, cu unele dintre cele mai importante edituri din tara si diverse manifestari culturale, a mentionat, marti, directorul executiv…

- Pregatirile aproape de final la Cluj Napoca. Marți seara, Sting canta pentru prima data in Transilvania. Artistul britanic revine in Romania cu un show din care nu lipsesc unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale.

- Sting va sosi la Cluj-Napoca, unde va susține marți un concert, insoțit de bucatarul sau personal, astfel ca organizatorii au pregatit un spațiu special amenajat, care sa ii permita acestuia sa pregateasca meniurile zilnice ale artistului. Din recuzita acestuia nu vor lipsi plitele, cuptoare,…

- Partidul Național Liberal va iniția o modificare a Regulamentului Camerei Deputaților, astfel incat președintele Camerei sa poata fi demis de membri, dat fiind faptul ca pana in prezent regulamentul prevede ca președintele poate fi demis doar de cel care l-a numit in funcție. Declarația a fost facuta…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) organizeaza, in perioada 9-13 octombrie, o campanie de constientizare a populatiei privind importanta asigurarii obligatorii a locuintelor, in contextul in care 80% din case sunt neasigurate.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) și Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID) organizeaza, în perioada 9 – 13 octombrie 2017, la nivel național, o campanie de conștientizare a populației cu privire la importanța asigurarii obligatorii a locuințelor.…