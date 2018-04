Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a fost tinta unui val de glume, dupa ce a publicat portretul robot al unui suspect cautat. Este vorba despre o imagine creata cu ajutorul unui program computerizat, pe baza descrierilor facute de martori. Gura supradimensionata din imagine a determinat comparatii cu diverse personaje…

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle, programata pe 19 mai, va atrage peste 100.000 de vizitatori in jurul castelului Windsor, unde va avea loc aceasta ceremonie, a anuntat joi Politia din districtul londonez Thames Valley, citata de AFP. "Aceasta sarbatoare nationala ar trebui sa…

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica lui au intrat in contact cu substanta neurotoxica Noviciok chiar in propria locuinta. Politia britanica a anuntat ca cea mai mare cantitate de otrava au gasit-o pe usa de la intrare.

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia, Iulia, otraviti la 4 martie, au avut primul contact cu agentul neurotoxic la domiciliul lor din Marea Britanie, a anuntat miercuri politia britanica, scrie AFP. Potrivit unui cominicat al Politiei britanice, cea mai mare concentratie a agentului neurotoxic…

- Politia britanica a anuntat, miercuri, ca fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au intrat pentru prima oara in contact cu agentul neurotoxic ”Novicioc” la domiciul acestora din orasul Salisbury, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Politia britanica a anuntat vineri ca investigheaza informatiile referitoare la prezenta unui pachet suspect la Londra si a instituit coridoare de securitate in jurul cladirii de pe 30 St Mary Axe, cunoscuta...

- Un sofer din Marea Britanie a prezentat la un control rutier un permis de conducere cu fotografia si numele celebrului personaj de desene animate Homer Simpson, a anuntat politia, citata de agentia de stiri UPI. Politia din Thames Valley a postat pe Twitter permisul de conducere cu numele…

- Politia britanica a anuntat vineri deschiderea unei anchete privitoare la moartea omului de afaceri rus Nikolai Gluskov, al carui cadavru a fost gasit luni in apartamentul sau din Londra, transmit Reuters si AFP. ''O ancheta pentru crima a fost lansata in urma rezultatelor post…

- Potrivit politiei, Gluskov, a carui familie a fost informata in acest sens, a murit in urma unei "comprimari la gat". Politia afirma ca, in acest stadiu, nu exista vreo proba care sa lege aceasta moarte de incidentul de la Salisbury. Detectivii fac apel la orice informatie care sa-i ajute in ancheta.…

- Poliția din Noua Zeelanda a anunțat ca a investigheaza posibila otravire a unui spion rus pe teritoriul țarii sale. Barbatul care a spus ca a lucrat pentru serviciile de informații ruse a fost otravit in Auckland cu mai mult de un deceniu in urma, scrie Time. Victima, Boris Karpichkov, care a declarat…

- Politia londoneza a anuntat ca cerceteaza un colet suspect la Palatul Westminster (sediul parlamentului), unde o femeie este examinata ca masura de precautie, acesta fiind ultimul dintr-o serie de incidente pe care premierul britanic, Theresa May, le-a calificat drept 'odioase', relateaza joi…

- Politia britanica a simulat sambata dimineata un atac terorist la aeroportul Stansted din Londra, al patrulea cel mai important aerodrom din Marea Britanie, in cadrul caruia agentii au verificat planurile de raspuns in fata unui atentat cu arme de foc, relateaza EFE. Sambata, intre miezul…

- Douazeci si una de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma atacului cu o substanta neurotoxica care l-a vizat pe fostul agent rus de spionaj Serghei Skripal si fiica acestuia, Yulia, a anuntat politia britanica, potrivit site-ului agentiei Dpa.

- Acest barbat in varsta de 66 de ani a fost gasit inconstient, alaturi de o femeie in varsta de aproximativ 30 de ani, duminica, pe o banca, intr-un centru comercial din Salisbury, la aproximativ 140 de kilometri sud-vest de Londra.

- Printul William, al doilea in ordinea de succesiune la coroana britanica, va face vara aceasta o vizita oficiala in Israel si in teritoriile palestiniene ocupate, o premiera. Nici un membru de acest nivel al familiei regale britanice nu a facut o vizita oficiala in Israel, de la crearea statului evreu,…

- Moldova nu revendica noi teritorii, Moldova revendica dreptul de a conta. Declaratia a fost facuta de președintele Parlamentului, Andrian Candu, la deschiderea Conferinței interparlamentare de nivel inalt cu genericul "Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic

- Guvernul va introduce joi in dezbatere publica o varianta a declaratiei unice, astfel incat contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, dobanzi, chirii si alte surse sa depuna un singur formular, in loc de sapte, a anuntat premierul Viorica Dancila. ‘Am promis inca din prima sedinta…

- Intreprinderea Municipala „Apa-Canal Chisinau” se afla intr-o situatie de blocaj, care urmeaza sa fie depasita. Declaratia ii apartine directorului institutiei, Veronica Herta, si a fost facuta in cadrul unei emisiuni la postul de radio Sputnik Moldova. Potrivit ei, situatia creata este cauzata de…

- Sunt suspiciuni de frauda in Consiliul de Administrație (CA) al Aeroportului Satu Mare, susține consilierul județean PSD Ciprian Ardelean. Declarația a fost facuta in cadrul ședinței de astazi, 26 februarie a Consiliului Județean Satu Mare. La dezbaterea cu privire la proiectul de hotarare referitor…

- Peste 50 de cetațeni moldoveni și romani au fost eliberați din sclavie de poliția britanica. Aceștia au fost ademeniti in Regatul Unit de un cetatean al Romaniei, care le promitea un loc de munca bine platit.

- Codul electoral nu mai poate fi modificat, indiferent de inițiativele existente privind anularea prin referendum a sistemului mixt de vot. Declarația aparține spicherului Andrian Candu, care a precizat ca Moldova a intrat deja in an electoral, iar din punct de vedere legal, nicio modificare nu mai este…

- Poliția britanica a deschis o ancheta, dupa ce s-a descoperit ca o scrisoare adresata Prințului Harry și logodnicei sale, Meghan Markle, conținea o pudra alba, ceea ce a starnit ingrijorari ca ar putea fi vorba de antrax. In interiorul plicului se afla și un bilețel care ar fi conținut mesaje…

- Corneliu Bichinet a jignit-o pe Andreea Cosma in Parlament. Deputata PSD (Partidul Social Democrat) Andreea Cosma a precizat ca procurorul Mircea Negulescu a „paradit-o” in sensul ca i-a distrus linistea, cariera, viata si sansa de a avea inca un copil, ca reactie la afirmatiile deputatului PMP Corneliu…

- "In legatura cu noua propunere care va fi facuta pe formularul unic pentru persoanele fizice: incercam sa il cream intr-o maniera facila pentru contribuabili. Speram sa fie un formular inteligent. Nu stiu daca vom reusi tehnic sa avem o aplicatie asa cum ne-o dorim. In formula actuala va fi o surpriza…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici a declarat vineri ca saptamana viitoare va prezenta un „mecanism prietenos” prin care se vor administra contributiile sociale care trebuie platite in urma depunerii Declaratiei 600. „Va fi un singur termen de plata a impozitului si va fi un termen rezonabil. Inca…

- Toleranța liderilor europeni fața de valurile de refugiati va duce la apariția partidelor extremiste, care ar putea strange in jurul lor un numar impunator de baștinași. Declarația aparține politologului Valeriu Ostalep și a fost facuta intr-un interviu pentru Sputnik Moldova.

- Poliția britanica a destructurat, in estul Angliei, o rețea de sclavie moderna, trafic de persoane și droguri, scrie tvr.ro.Au fost salvate 36 de victime.La operațiune au participat 180 de ofițeri de la crima organizata.

- Cei doi tineri din autoturism au scapat teferi de pe urma cascadoriei, incidentul neproducand victime. „Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. In urma accidentului, conducatorul autoturismului și o tanara de 18 ani din Reșița, pasagera pe scaunul…

- Aseara, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit, la Romania TV, despre salariile politistilor, prilej cu care a infirmat informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 08:00 16:00.Carmen Dan a mai declarat ca mesajul conform caruia politistii…

- Politia rusa nu va mai avea dreptul sa aresteze judecatorii care au comis infractiuni in trafic, chiar si in caz de conducere in stare de ebrietate, conform unui amendament al codului rutier care a intrat in vigoare vineri, relateaza France Presse.

- Un plic suspect a fost descoperit langa consulatul Romaniei din Bruxelles, informeaza Realitatea.net. Un dispozitiv de securitate a fost amplasat in jurul cladirii pana la rezolvarea crizei. Alerta privind un atac cu antrax in Bruxelles, in zona in care se afla Consulatul Romaniei. Patru persoane au…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse la adresa 'securitatii informationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova', dupa ce Duma de Stat rusa (camera inferioara) a adoptat la sfarsitul lunii ianuarie o declaratie…

- Aproximativ 200 de muncitori din Romania, Lituania și Bulgaria au fost salvați de poliția britanica dupa ce erau obligați sa lucreze ca sclavi la o ferma de flori in din Manaccan, langa Helston din Cornwall, scrie BBC News.

- Un baiețel de 11 ani a murit, dupa ce și-a salvat prietenul de la inec . Un baiețel in varsta de 11 ani a murit, dupa ce a sarit in lacul inghețat din Queens, New York, pentru a-i salva viața prietenului sau cel mai bun in varsta de 12 ani. Potrivit New York Post , Juan Umpierrez (12 ani) ani, a cazut…

- 'Nu sunt convinsa ca acest mandat trebuie sa fie ridicat', a declarat judecatoarea tribunalului din Westminster, Emma Arbuthnot. In decizia sa, judecatoarea a precizat ca va examina daca mentinerea acestui mandat de arestare este in interesul public, o problema ridicata de avocatii lui Assange, informeaza…

- Barbatul ce apare in imagine este cautat de catre oamenii legii, pentru ca ar fi patruns in mai multe blocuri de locuit, de unde a sustras incalțaminte, biciclete, carucioare și alte bunuri materiale. Paguba evaluata constituie circa 10 000 de lei. In acest context a fost pornita o cauza penala pentru furt, in…

- Esmond Bradley Martin, in varsta de 75 de ani, unul dintre investigatorii de top in lumea mafiei fildeșului, a fost gasit mort, duminica, in locuința sa din Nairobi, capitala Kenyei. Cadavrul lui Martin prezenta in zona gatului urma unui lovituri de cuțit, transmite BBC, citat de digi24.ro Fostul reprezentant…

- Polițiștii de frontiera din Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, la frontiera verde, peste 12.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. Persoanele suspectate de contrabanda s-au ales cu dosar penal iar mașinile cu care transportau marfa,…

- Noua romani au fost descoperiti de politia britanica sechestrati intr o locuinta din Plymstock. Romanii au fost gasiti pe 30 ianuarie, in jurul orei 17.00, in urma unor reclamatii facute de vecini, potrivit Romania TV.Anchetatorii suspecteaza ca romanii sunt victimele unor traficanti de persoane, relateaza…

- Purtatorul de cuvant al Presedintiei, Ion Ceban, a declarat ca jurnalistii postului de televiziune international RTVi aveau documentele necesare ce confirmau ca acestia vin la Chisinau pentru a lua un interviu de la Igor Dodon. Asta in timp ce Politia de Frontiera sustine ca i-a intors din drum pe motiv…

- Politia britanica a evacuat, vineri, zona King's Cross din Londra, in urma descoperirii unui pachet suspect, politistii incercand sa determine daca pachetul reprezinta un pericol pentru public, relateaza antena3.ro.

- Politia britanica a anuntat ca decesul cantaretei Dolores O'Riordan nu este considerat suspect si ca medicii legisti urmeaza sa afle care au fost cauzele mortii, potrivit presei internationale.

- Organizatiile neguvernamentale de media isi exprima ingrijorarea fata de interdictiile de intrare in Republica Moldova pentru doi jurnalisti straini, pe care Politia de Frontiera le-a aplicat recent. Astfel de limitari de circulatie contravin normelor democratice si afecteaza negativ fluxul liber de…

- Politia britanica a anuntat, marti, ca decesul cantaretei Dolores O'Riordan, luni, la varsta de 46 de ani, nu este considerat suspect si ca medicii legisti urmeaza sa afle care au fost cauzele mortii, potrivit presei internationale.

- Atacul comis de Khalid Masood (52 de ani) a fost primul din cele cinci inregistrate anul trecut in Marea Britanie despre care politia britanica a confirmat ca au avut motivatie terorista.In timpul audierii de luni, Gareth Patterson, avocatul rudelor celor patru victime de pe podul Westminster,…

- Potrivit unor surse DCNews, președintele partidului, Liviu Dragnea, este pregatit sa-i ceara demisia premierului. In cazul in care acesta refuza sa respecte decizia partidului, planul taberei Dragnea este sa-i retraga sprijinul politic. Din informațiile pe baza carora se pregatesc scenariile celor…

- „Cei de la Poliția au ajuns acum, nu știu se tem, sunt timorați, nu știu ce se intampla cu ei. Ii spunea polițistului in fața: da, eu fur portofele. Și ii spun polițistului, dar acesta este un ...

- Pedofilul care a agresat, vineri dimineața, doi copii intr-un lift din cartierul Drumul Taberei, din București, a fost prins de polițiști dupa ce o colega a alertat anchetatorii. Pedofilul a fost dat pe mana polițiștilor de o colega de-a sa care duminica, in jurul orei 17:30, a sunat și a spus ca barbatul…