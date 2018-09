Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, al carui discurs de debut in cadrul ONU de anul trecut a primit multa atenție in presa internaționala, s-a aflat ieri din nou pe cea mai importanta scena diplomatica din lume, la sediul organizației din New York. Spre deosebire de momentul 2017, cand Trump amenința ca va anihila Coreea…

- BUCUREȘTI, 11 sept — Sputnik, Doina Crainic. Donald Trump ar fi vrut sa scrie pe Twitter ca ordona ca familiile celor 28.500 de soldați aflați în Coreea de Sud sa paraseasca țara, fapt care ar fi putut fi interpretat de Coreea de Nord ca o declarație de razboi, potrivit ziarului…

- CHIȘINAU, 11 sept — Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, a comentat parada militara din Phenian, care a avut loc duminica, cu ocazia celor 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Democrate Coreene. © Sputnik / Aleksey NikolskyiTrump considera intalnirea cu Putin ca fiind una…

- "Nu numai ca aceasta isterie, care dureaza de peste doi ani in legatura cu presupusul amestec al Rusiei care nu a avut niciodata loc, submineaza relatiile bilaterale, insa ridiculizeaza intreg sistemul politic american", a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, in cadrul…

- "Daca, de pilda, Muntenegrul va fi atacat, de ce ar trebui ca fiul meu sa se duca in Muntenegru pentru a-l apara?", l-a intrebat un junalist de la Fox News. "Inteleg ce spuneti, mi-am pus si eu aceeasi intrebare", i-a raspuns Trump. "Muntenegrul este o tara mica populata de oameni puternici…

- Prsedintele american, Donald Trump, este persoana care a cheltuit cel mai mult pentru publicitatea politica din SUA, scrie The New York Times, conform news.ro.Trump si Comitetul sau pentru actiuni politice au cheltuit 274.000 de dolari pentru reclame politice pe Facebook de la inceputul lunii…

- Kim Jong Un, liderul Coreii de Nord, i-a multumit, intr-o scrisoare, presedintelui SUA, Donald Trump, pentru eforturile de imbunatatire a relatiilor bilaterale si i-a cerut "actiuni concrete".Donald Trump a postat, joi, pe Twitter o scrisoare primita de la Kim Jong Un pe 6 iulie, scrie mediafax.ro,…

- Mai multi oficiali din Statele Unite sustin ca, in ciuda declaratiilor presedintelui Donald Trump, Coreea de Nord nu a facut inca niciun pas spre dezarmare nucleara. Dimpotriva, si-a intensificat activitatea de imbogatire de uraniu, in ateliere secrete. In ciuda faptului ca presedintele Trump…