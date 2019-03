Stiri pe aceeasi tema

- Datele sociologice publicate joi arata dinamica descendenta a Partidului Social Democrat, cu care Partidul National Liberal merge umar la umar, ca optiune de vot la europarlamentare, cel de-al doilea scrutin la care romanii sunt chemati de la intoarcerea PSD la guvernare, socotind si referendumul pentru…

- Ministrul Tineretului si Sportului Bogdan Matei a facut o gafa marti, la dezbaterile pe buget, nestiind cine este „doamna Pescaru”, secretar de stat in Ministerul de Finante pentru buget, care se afla in stanga sa. La solicitarea adresata de deputatul USR Claudiu Nasui secretarului de stat de a confirma…

- Mihai Tudose a demisionat din Partidul Social Democrat. Fostul prim-ministru al Romaniei a transmis un mesaj pe pagina personala de Facebook, in care isi anunta plecarea din partid. In plus, acesta mai spune ca va activa in cadrul partidului lui Victor Ponta, Pro Romania. Este al treilea premier PSD…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca Liviu Dragnea și Darius Valcov au pus la cale cel mai mare jaf din istoria Romaniei, asta dupa ce a vazut Hotararea de Guvern privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare. Ponta susține ca pentru acest jaf, Liviu Dragnea și Darius Valcov vor ajunge…

- Eugen Teodorovici ii raspunde lui Klaus Iohannis, dupa ce președintele a susținut ca masurile fiscale luate de Guvern arata ca acesta nu are bani sa acopere masurile sociale și ca primul efect al "taxei pe lacomie" va fi de fapt viața mai grea romanilor care se vor confrunta cu la gaze și curent.Ministrul…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit de la ora 14.00, intr-o sedinta convocata de urgenta de Liviu Dragnea. Liderul social-democrat i-a chemat la CEX pe toti senatorii si deputatii PSD, cu scopul de a incercare sa opreasca noi plecari din partid. Potrivit unor surse politice, inca patru alesi PSD se…

- Comisarul european Corina Crețu vorbește despre viitorul sau politic și a explicat ca la inceputul anului viitor va face anunțul despre o eventuala candidatura. Crețu lasa foarte clar de ințeles ca nu-și mai vede un viitor politic in PSD, in schimb il lauda pe Victor Ponta și recunoaște ca a discutat…

- Consultantul politic Cozmin Gusa comenzeaza informatia potrivit careia Victor Ponta l-ar avea drept consilier pe generalul (r) Silviu Predoiu, fostul sef operativ al SIE. Gusa compara tandemul Ponta-Predoiu cu un tandem care nu a fost niciodata recunoscut public: Dragnea-Coldea."Fiecare lider…