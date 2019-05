Stiri pe aceeasi tema

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au dispus, la data de 6 mai 2019, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul Camarzan Dan Cristian sub aspectul comiterii infractiunilor de "omor" in forma violentei in familie. La aceeasi data, inculpatul a fost retinut preventiv,…

- Corpul neinsuflețit al unui barbat, in varsta de 71 de ani, a fost gasit vineri, in locuința sa de pe strada Postavarului. Apelul la 112 a fost facut de catre o ruda, ingrijorata ca omul nu raspundea la telefon de mai mult timp. La fața locului s-au deplasat un echipaj de poliție și unul de la ISU Brașov.…

- Destin infiorator pentru o fetița de doar 9 ani din localitatea vasluiana Dimitrie Cantemir. Denisa a murit in brațele bunicii, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. Chinuita de durere, batrana care a crescut-o pe copila inca de la șapte luni spune ca așteptat ambulanța doua ore, relateaza observator.tv.…