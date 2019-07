Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, a publicat marți dupa-amiaza, pe pagina de Facebook, stenograma discuției dintre Alexandra Maceșanu și operatorii de la 112.El spune ca a primit acordul parinților pentru publicarea stenogramei, insa interzic difuzarea inregistrarilor.

- "Doua (n.r conversații) am avut sa știți. Toata lumea a vazut și la tv, trei, deci nu e ok ce apare efectiv in presa. Eu am vorbit de doua ori cu Alexandra. I-am cerut indicii pentru a comunica la cei de la Caracal, ca sa caute. Am cerut niște amanunte ca sa le completez, sa le trimitem la STS. Nu…

- Presa internaționala relateaza pe larg despre eșecul poliției romane de a salva viața Alexandrei, tanara de 15 ani care a fost rapita și ucisa in Caracal, dupa ce adolescenta a sunat de trei ori la numarul de urgențe 112. Jurnaliștii relateaza despre protestele care au avut loc la București și despre…

- Victor Alistar, reprezentant al societatii civile in CSM, lanseaza un apel la responsabilitate și raspundere astfel incat societatea sa fie corect tratata de autoritațile statului, in urma cazului de la Caracal. Acesta face o serie de precizari factuale si solicita mai multe actiuni din partea autoritatilor…

- Actrița Carmen Tanase a postat pe pagina ei de Facebook un mesaj prin intermediul caruia și-a transmis revoltadupa moartea Alexandrei, fata luata la ocazie de Gheorghe Dinca, in Caracal. „Deci, o fetița suna la 112 de trei ori și spune ca e rapita. STS, cu mare buget, nu reușește sa o localizeze ,incurca…

- Președintele CJ Vrancea Marian Oprișan acuza partidele din Opoziție și pe președintele Klaus Iohannis de blocarea timp de șapte luni a legii pentru intarirea autoritații polițiștilor, atacand-o la Curtea Constituționala: "Nu pot sa nu ma intreb daca nu cumva soarta Alexandrei ar fi fost alta"."Nu…

- Inainte de a fi ucisa de presupusul criminal din Caracal, Alexandra Maceșanu a facut o observație inteligenta și a sperat cu disperare ca va putea fi salvata. Totul a fost, insa, in zadar.

- Polițistul Cristian Amariei a murit impușcat de un urmarit internațional, pe fondul subfinanțarii sistemului de ordine publica, a deficitului de personal și a dotarii precare a agenților care participa la misiuni. Asta considera reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor (SNPPC), care condamna…