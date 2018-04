Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei prahovene Floresti, Eugen David, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare intr-un dosar de conflict de interese, el fiind acuzat ca a emis dispozitii de plata prin care rude ale acestuia au obtinut in mod direct foloase materiale, informeaza agerpres.ro. Potrivit portalului…

- Primarul interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu a comentat in cadrul unei conferinte de presa, declaratia facuta de fostul funtionar Mihai Moldovanu care recent a fost demis din functie.

- Pâna la sfârșitul acestui an, cele mai importante strazi din capitala, dar și drumurile din cartiere vor fi reparate. Primarul general interimar Silvia Radu a cerut, astazi, responsabililor de la Direcția Transport sa faca tot posibilul pentru a astupa gropile ramase în urma topirii…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu are grija de lucratorii care fac curațenie in troleibuzele din Chișinau și anunța ca dupa ce 10 ani a reușit sa le procure haine speciale pentru lucru. De altfel, nu a ezitat și sa avertizeze, din nou, ca cei care nu muncesc vor fi scoși din funcție.

- Primarul interimar al Capitalei continua sa monitorizeze problemele drumurilor din Capitala. Totodata, Silvia Radu a cerut agenților economici sa curețe in fața sediilor pe care le au, ajutand astfel și orașul și cetațenii.

- Primarul general Silvia Radu a convocat un comandament de iarna in Chișinau, avand in vedere fenomenele meteo inregistrate in capitala si avetizarile emise de meteorologi. Potrivit unui anunț, va avea loc in aceasta seara, incepand cu ora 17:30.

- Declaratia de avere depusa in acest an arata ca 2017 a fost un an bun pentru a treia familie intemeiata de primarul Iasiului, Mihai Chirica. Potrivit celei mai recente declaratii de avere depuse de primarul Mihai Chirica, edilul a incasat o suma uriasa in urma botezului celui de-al patrulea…

- Primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, i-a numit pe toti politicienii moldoveni „o apa si-un pamant”, fiind deranjata ca acestia au inceput lupta politica pentru sefia Capitalei.

- Primarul interimar al capitalei Silvia Radu susține ca in Consiliul Municipal Chișinau dezbaterile politice stau mai presus decat interesele locuitorilor capitalei. Concluzia a fost facuta in contextul in care nici saptamana trecuta consilierii municipali nu au aprobat proiectul de procurare a 50 de…

- Primarul interimar Silvia Radu spune ca remanierile și demisiile de la primarie nu sunt o rafuiala politica, ci încercari de a lupta contra mafiei instaurate de catre liberali. Declarația a fost facuta în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Libera, în care aceasta a anunțat…

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a declarat ca votarea Declarației de Unire reprezinta o decizie, care se ia de Consiliu. Aceasta intenție a fost inaintata de catre PL in cadrul unei ședințe ale Consiliului municipal, dar, respinsa.

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, a convocat in aceasta dimineata o ședința de lucru privind intervenția serviciilor municipale la deszapezirea orașului ca urmare a conditiilor meteo.

- Femeia care a decedat în urma accidentului de ieri, din fața cladirii Serviciului de Informații și Securitate, era Larisa Crudu sefa sectiei educatie si tineret din cadrul Directiei generale educatie al Primariei Chisinau. Totodata, ea era sotia sefului Directiei învațamânt…

- Noile legi fiscale au starnit de la bun inceput numeroase controverse. Una dintre ele prevede faptul ca toate persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele consemnate in cartea de munca, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, adica 22.800 lei (12…

- Cristian Fotu, seful Serviciului Securitate din cadrul Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, detine, impreuna cu sotia sa, asa cum rezulta din declaratia de avere completata in luna iunie 2017, un teren de 1.000 mp, cumparat in anul 2009, situat in localitatea Mihail Kogalniceanu.…

- Un grup de activiști a depus o contestație la cancelaria Primariei municipiului Chișinau privind modalitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de șefi de direcții, scrie IPN. Potrivit Alei Revenco, președintele organizației obștești „Parinți Solidari”,…

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a convocat sedinta comisiei pentru situatii exceptionale. Scopul intrunirii este de a antrena toate serviciile pentru a face fata ninsorii care ingreuneaza circulatia transportului in Capitala.

- Dupa portile din subterane, a venit si randul constructiilor ilegale din preajma pasajelor. Primarul interimar Silvia Radu a anuntat, in cadrul sedintei operative, ca aceste gherete vor fi demolate.

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, sustine ca pe viitor va fi necesara lichidarea unei mari parti a intreprinderilor municipale. Aceasta pentru ca ele intreprinderi nu fac nimic altceva decat sa stoarca banul public. Declaratia a fost facuta in cadrul unei editii speciale…

- Cat va mai dura pana cand conducerea UAT Carei va intelege ca trebuie sa respecte legea si locuitorii orasului precum si administrarea bugetului local? Primaria Carei nu este nici SRL si nici afacere de familie ci organizatie guvernamentala. Primaria Carei a cumparat din banii careienilor, pentru …

- Primarul general interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, susține ca atunci cand a venit in funcție a gasit in Primaria capitalei corupție, birocrație și nepasare. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Fabrika" de la postul de televiziune Publika TV, transmite IPN.

„Ceea ce m-a mirat…

- Darius Valcov și-a pierdut din avere in ultimii ani. Cel puțin asta arata cea mai recenta declarație de avere depusa de consilierul premierului Viorica Dancila. Fostul ministru PSD a scris, in declarația de avere, ca unica lui sursa de venit a fost, in 2016, salariul primit de la grupul PSD din Camera…

- Comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud, este prima unitate administrativ-teritoriala din Romania care a votat o ”Declaratie de Unire” cu Republica Moldova ca raspuns la un document similiar adoptat anul acesta de 34 de primarii din Republica Moldova. Documentul a fost adoptat in sedinta de Consiliu…

- Actualul primar interimar al capitalei, Silvia Radu, ar fi un potențial candidat al Partitului Democrat la eventualele alegeri locale din Chișinau, care au urma sa fie pe 20 mai 2018. Declarația a fost facuta de purtatorul de cuvant al PD-ului, Vitalie Gamurari in cadrul unei conferințe de presa.

- In contextul in care vineri, 16 februarie, primarul suspendat Dorin Chirtoaca și-a depus cererea de demisie, Silvia Radu s-a aratat ingrijorata ca unii angajați ai municipalitații s-ar putea relaxa. Astfel, primarul interimar a ținut sa faca un apel.

- Relația dintre primarul interimar al capitalei, Silvia Radu și fostul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu, se aprinde. Dupa ce Radu l-a numit „șomer de lux" in cadrul unei emisiuni TV, acesta vine cu o reacție.

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, va efectua o vizita oficiala, in martie, la Chisinau. Vizita este programata pentru data de 6 martie. Anuntul a fost facut de primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, in cadrul emisiunii „Important” de la TVC 21, transmite…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, si primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, au semnat, astazi, un Program de cooperare intre cele doua orase.

- Silvia Radu a implinit o suta de zile de cand ocupa functia de primar interimar al Chisinaului. Cu aceasta ocazie, edilul a postat un filmulet pe retelele de socializare in care a vorbit despre cum era Primaria la venirea sa si ce a facut pentru a o schimba in bine.

- Primarul municipiului Balți, Renato Usatii, a anunțat ca pleaca din aceasta funcție. „In aceasta saptamina voi anunța faptul ca demisionez. Demisionind acum, in Balți vor fi alegeri pe 20 mai, atunci cind au loc mai multe alegeri locale. Vom vedea cine va duce hrișca. Va fi un candidat din partea Partidului…

- Procuratura municipala a decis sa nu inițieze cauza penala pe numele primarului interimar Silvia Radu și a viceprimarilor, Nistor Grozavu și Ruslan Codreanu, se arata in raspunsul oferit lui Valeriu Munteanu, care a depus un denunț impotriva celor trei funcționari, din numele Partidului Liberal.

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu este nemulțumita de faptul ca agenții economici care fac diferite construcții in capitala, raspindesc noroiul de pe șantier in tot orașul. Potrivit edilului, la ieșirea de pe șantieri agenții economici trebuie sa spele roțile mașinilor mari. ”Nu este…

- Petru Frunze dezminte acuzațiile lui Vlad Batrincea, deputatul PSRM, care susține ca Alexandru Furdui, consilierul socialist din satul Puhoi, a semnat Declarația de Unire dupa ce familia sa ar fi fost amenințata noaptea, in propria locuința.

- Comuna Cotul Morii din raionul Hincești, una dintre senatarele declarației anti-unire, neaga ca ar fi condamnat acțiunile unor autoritați publice locale care au semnat Declarația simbolica de Unire cu Romania. Primarul comunei, Lucia Guștiuc, susține ca nici consilierii și nici cetațenii nu au fost…

- Primarul satului Sadova, localitatea natala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, vineri, ca ar putea semna in curand o declaratie de unire cu Romania, alaturi de celelalte noua localitati care au semnat deja documentul simbolic, relateaza Unimedia.info.

- Noul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca in ședința de guvern de miercuri va fi adoptata o Ordonanța de Urgența prin care sa fie eliminata Declarația 600, prin care persoanele cu venituri din activitați independente erau obligate sa plateasca la ANAF sume trimestriale pentru CAS…

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, anunța ca multe direcții trebuie reorganizate, iar numarul funcționarilor - micșorat, noteaza NOI.md. Potrivit edulului, structura Primariei are o mulțime de direcții și secții care se suprapun. Drept consecința, in cazul aparițiilor unor probleme,…

- Duelul declarațiilor dintre primarul interimar Silvia Radu și liberalul Valeriu Munteanu continua. Subiect de disputa intre cei doi ramane a fi bradul.Potrivit lui Valeriu Munteanu, acțiunea de astazi a Silviei Radu de a planta brazi in „Dandrarium" este una care incalca legea, iar primarița ar fi pasibila…

- "Ciugulise ceva si inainte, dar, de cand a fost numit, vreme doi ani, incepand cu 2014, presedintele Protectiei Consumatorului, opulenta a erupt", spune acelasi apropiat. Cate cupluri isi permit ca in cativa ani sa obtina: Un penthouse intr-o zona exclusivista din Brasov; Un BMW X5; Un Audi A8; o motocicleta.…

- Primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, a declarat ca motivul pentru care deszapezirea orasului se produce cu tehnica invechita este cauzat de faptul ca liberalii din CMC ar fi corupti si ca timp de zece ani nu au procurat utilaje noi.

- Primarul interimar al Chișinaului, Silvia Radu, raspunde la acuzațiile aduse astazi de consilierii Partidului Liberal precum ca se face vinovata de situația creata pe strazile și trotuarele din capitala. Dansa da vina insa pe utilaj, care este invechit, iar oamenii care lucreaza in teren depun efor,…

- Cristina Rusu, sef Compartiment Control Financiar Preventiv din cadrul Oil Terminal, detine, potrivit celei mai recente declaratii de avere, un apartament in municipiul Constanta, un autoturism an de fabricatie 2003 si venituri de 38.504 lei obtinute in calitate de economist. La capitolul interese,…

- Primarul general interimar al Municipiului Chișinau, Silvia Radu, deși a menționat ca este mulțumita de modul in care s-a intervenit la curațarea drumurilor capitalei, totuși este loc de mai bine. Aceasta i-a avertizat pe angajații Direcției locativ-comunale ca vor fi nevoiți sa-și caute un loc de munca daca…

- In mai putin de o saptamana, peste 200 de mii de romani, medici, pietari, actori, jurnalisti, producatori, avocati, notari, mediatori, arendași sau proprietari de imobile inchiriate vor trebui sa depuna declaratia 600 prin care anunta Fiscul ca vor avea venituri din aceste activitati in anul 2018, care…

- Fiscul drege busuiocul pe ultima suta. Declarația 600 se poate depune pe internet Finanțele au reușit sa rezolve unul dintre obstacolele birocratice cu doar o saptamana inainte de termenul limita pentru depunerea declarației nr. 600, cu toate ca șefii instituției spuneau ca o vor gestiona fara probleme.…

- Viorica Dancila, europarlamentar PSD, a fost propusa oficial, prin vot, în ședința CexN, pentru a prelua funcția de premier. În ultima declarație de avere, aceasta a facut o greșeala similara cu cea a ministrului de Interne, Carmen Dan.