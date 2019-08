Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a avut, miercuri, o intrevedere cu Mahrah Alshaya Al-Ali, insarcinatul cu afaceri al Emiratelor Arabe Unite in Romania, pe tema participarii Romaniei la Expo 2020 Dubai. Demnitarul MAE a precizat faptul ca participare ar putea crește profilul de țara, anunța…

- Un barbat din Noua Zeelanda a fost condamnat la 21 de luni de inchisoare deoarece a distribuit un videoclip ce conținea imagini de la atacurile comise in luna martie asupra a doua moschei din Christchurch. 51 de oameni au fost uciși in urma incidentului sangeros. In varsta de 44 de ani, Philip Arps…

- Gigantii internetului si lideri politici din mai multe tari au semnat miercuri la Paris "Apelul de la Christchurch" prin care se angajeaza sa lupte impotriva "continuturilor online teroriste sau extremiste violente". SUA nu au semnat acest text, relateaza AFP. "Apelul" a fost lansat de…

- Administrația Trump a anunțat miercuri ca Statele Unite ale Americii nu se vor alatura acordului Christchurch Call for Action, o inițiativa condusa de Franța și Noua Zeelanda, care are ca scop eliminarea terorismului online, potrivit CNN."Deși Statele Unite nu sunt momentan într-o…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron și premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, au participat miercuri, la Paris, la un summit dedicat combaterii extremismului in mediul online, potrivit France 24, potrivit mediafax.Citește și: PSD reacționeaza! ‘Iohannis e suparat ca Romaniei ii merge bine!’…

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern si presedintele Frantei Emmanuel Macron lanseaza miercuri, la Paris, o campanie impotriva materialelor teroriste si a extremismului violent pe internet, transmite dpa. "The Christchurch Call" (Apelul Christchurch) isi ia numele de la orasul din Noua Zeelanda unde…

- Dincolo de prestigiul pe care il vor genera Summit-ul si Declaratia de la Sibiu, rolul Romaniei in UE a fost subliniat din nou, cu atat mai mult cu cat vorbim despre un viitor comun. Aceasta recunoastere se bazeaza pe ralierea la valorile comune ale tuturor actorilor, cu accent pe statul de drept, democratie…

- Premierul Viorica Dancila a comis o gafa, la mitingul PSD de la Galați. Ea a confundat Galațiul cu Iașul și a spus ca, astazi, cei de la PSD vor scrie adevarata declarație a romanilor și l-a criticat pe Klaus Iohannis ca nu a adus rezultate concrete in urma summit-ului de la Sibiu. ”Ma bucur sa vad…