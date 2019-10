Declarația care a spulberat susținerea PNL în Parlament. Țuțuianu explică de ce n-ar susține noul Guvern ”Suntem pentru corectarea derapajelor grave pentru care am susținut moțiunea de cenzura, dar nu suntem dispuși sa trecem peste lucruri care țin de opțiunile noastre politice și ideologice. Mai exact, de exemplu, n-am susține un Guvern care și-ar propune sa taie salariile sau n-am susține un Guvern care și-ar propune sa nu puna in aplicare legea pensiilor. Am fi de acord sa corecteze legea pensiilor. Va dau un exemplu: anul viitor, la inceputul anului, intra in vigoare o noua majorare, care e strict procentuala. Or noi consideram ca ar trebui majorate in primul rand pensiile mici, ar trebui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PRO Romania Adrian Țuțuianu vine cu o serie de condiții supriza pe care PRO Romania le pune pentru a susține noul guvern. Practic, PRO Romania susține marile proiecte ale PSD, precum legea pensiilor sau marirea salariilor.”Suntem pentru corectarea derapajelor grave pentru…

- Bogdan Chirieac, intrebat cum comenteaza discursul de dupa motiune al lui Ludovic Orban, cel care i-a multumit lui Klaus Iohannis pentru implicarea in succesul acestui demers a declarat ca are motive suficiente pentru a face acest lucru. "Ludovic Orban are pentru ce sa-i multumeascu presedintelui.…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a intervenit in direct la Romania TV unde a vorbit despre existența fondurilor necesare pentru plata pensiilor, dar și despre noi majorari. Declarația vine in contextul in care in ultima perioada s-a vorbit tot mai mult despre faptul ca nu ar exista suficienți bani…

- Nivelul impozitului, potrivit stiripesurse.ro, din lege este: Pana la 7.000 lei, inclusiv - 0%7001 - 10.000 lei, inclusiv - 30%peste 10.000 lei: 900 de lei + 50% pentru ce depaseste suma de 10.000 de lei Taxa pe veniturile din pensii si indemnizatii pentru limita de varsta…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anunțat duminica, la Mamaia, ca a fost inființat un grup de lucru format din reprezentanții tuturor asociațiilor militarilor in rezerva pentru a discuta un nou proiect pentru legea pensiilor militare.„Exista un grup de lucru impreuna cu reprezentantii…

- Norica Nicolai (ALDE) și Sorin Campeanu (Pro Romania) au depus la Biroul Electoral Central documentele prin care se constituie alianța lor electorala pentru susținerea candidaturii independente la președinție a lui Mircea Diaconu. Norica Nicolai și Sorin Campeanu vor fi copreședinții acestei alianțe…

- Ministerul Finanțelor Publice propune un proiect de ordonanța pentru instituirea unor masuri privind societațile decapitalizate, care implemeneaza o serie de prevederi pentru imbunatațirea cadrul legal reprezentat de legea societaților și legea contabilitații, potrivit Mediafax.Masurile propuse…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat faptul ca s-a hotarat semnarea unei alianțe politice intre ALDE și Pro Romania, partid condus de Victor Ponta. Ulterior, Tariceanu și-a nuanțat declarația și in loc de ”am hotarat” a scris ”s-a discutat”.Citește și: Victor Ponta lanseaza…