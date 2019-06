Stiri pe aceeasi tema

- Daca se vrea ca Parteneriatul Estic sa se extinda, cel putin o tara in acest moment trebuie sa vina foarte aproape de Uniunea Europeana si aceasta este Moldova. Declaratia apartine deputatului in Parlamentul European Norica Nicolai. Europarlamentara spune ca are rezerve in ceea ce priveste faptul ca…

- Curtea Constituționala a Cehiei i-a dat dreptate proprietarului unui hotel care i-a avertizat pe turiștii ruși ca vor fi cazați în hotelul Brioni Boutique Hotel din Ostrava doar daca vor condamna în scris anexarea Crimeii de catre Rusia. Judecatorii au decis ca proprietarul…

- Primaul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, indemna toate partidele sa-l susțina la alegerile locale, in cazul in care va candida pentru funcția de primar al municipiului Chișinau. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Puterea a patra”.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri organizarea unui referendum in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare, din 26 mai. Una dintre intrebarile puse la acest referendum ar presupune, in conditiile in care rezultatele sunt validate si aprobate, ca Parlamentul sa modifice Constitutia. Legea…

- "Suntem de acord cum sunt formulate intrebarile. Sunt simple, clare, pot fi explicate eventual celor care nu au inteles si vreau sa spun ca raspunsul nostru este afirmativ la ambele intrebari. Deci, da, suntem de acord si acest lucru il vom recomanda si simpatizantilor nostri, sa mearga la vot si…

- Curtea Constituționala va dezbate, pe 12 iunie, sesizarea președintelui Klaus Iohannis pe Legea care prevede ca o diploma de doctorat poate fi anulata doar in instanța, dupa ce Parlamentul a modificat actul, in urma unei decizii de neconstituționalitate pronunțate anterior de CCR, conform Mediafax.Citește…

- Curtea Constitutionala a Romaniei stabilit, marti, ca sunt neconstitutionale dispozitii din Legea privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice referitoare la confiscarea mijloacelor de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase care nu au provenienta legala, potrivit…

- Curtea Constituționala va discuta, marți, initiativa legislativa de revizuire a Constitutiei, care apartine USR, denumita de partid initiativa „Fara penali in functii publice”. Judecatorii CCR au declarat la ultimul termen ca vor sa analizeze mai aprofundat inițiativa USR, scrie Mediafax.Curtea…