Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD s-au reunit in aceasta seara in Comitetul Executiv pentru a lua mai multe decizii cu greutate: propunerea a trei noi ministri pentru portofoliile ramase vacante – Justitie, Diaspora si Fonduri Europene; mazilirea unor lideri apropiati de Liviu Dragnea; stabilirea datei Congresului PSD. Potrivit…

- Liderii PSD s-au reunirt in aceasta seara in Comitetul Executiv pentru a lua mai multe decizii cu greutate: propunerea a trei noi ministri pentru portofoliile ramase vacante – Justitie, Diaspora si Fonduri Europene; mazilirea unor lideri apropiati de Liviu Dragnea; stabilirea datei Congresului PSD.…

- Comitetul Executiv National al PSD ia in aceste momente decizii majore in privinta organizarii partidului. Potrivit unor surse participante la sedinta, principalele modificari vizeaza zona de comunicare si organizare. Astfel, Gabriela Firea isi reia functiile detinute anterior scandalului cu Liviu Dragnea,…

- Ședința conducerii PSD in care liderii au pus pe masa propuneri privind strategia partidului dupa eșecul de la europarlamentare și dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea s-a incheiat. Social-democrații strang randurile in jurul premierului Viorica Dancila care ii are alaturi pe miniștrii dar și lideri…

- Lia Olguta Vasilescu, purtatorul de cuvant al PSD, a anuntat astazi numele inlocuitorului lui Liviu Dragnea la sefia Camerei Deputatilor.A fost stabilit un nou presedinte interimar al Camerei Deputatilor, in persoana doameni Carmen Mihalcescu. S a trimis la Comisia Juridica solicitarile privind incetarea…

- Prima funcție pusa la bataie dupa condamnarea lui Liviu Dragnea este cea de președinte al Camerei Deputaților. PSD ia în calcul ca postul vacant sa fie ocupat de Marcel Ciolacu sau Florin Iordache, în timp ce liberalii o vor pe Raluca Turcan în aceasta funcție. USR…

- Au inceput sa circule in Parlament primele nume de candidați pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților.Alegerea noului președinte al Camerei Deputaților, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, va oferi primul barometru pentru forțele politice din Parlament. Aflate pe val dupa…

- Liderii PSD se reunesc azi in Biroul Permanent (de la ora 11.00), apoi in Comitetul Executiv (de la ora 18.00). Mizele celor doua sedinte: desemnarea unui nou presedinte al Camerei Deputatilor; propunerea a trei noi ministri pentru portofoliile ramase vacante – Justitie, Diaspora si Fonduri Europene;…