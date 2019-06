Decizii în PSD. Roșca Stănescu: Dăncilă, primul lucru pe care trebuie să-l lămurească ”PSD se confrunta in aceasta secunda cu o criza de lideri, care se va rezolva intr-un fel sau altul, și cu o criza identitara care nu știm cum se va rezolva. Criza de lideri se poate rezolva in felul urmator. Intrucat doamna Dancila dorește sa preia conducerea partidului și sa o preia cu oameni desemnați de ea. Deci cu o echipa pe care dansa o desemneaza și incearca sa o impuna, va reuși sau va pierde impreuna cu aceasta echipa. Vom afla daca reușește acum sa ii impuna pe acești oameni sau nu. Daca nu reușește, atunci doamna Dancila iși pierde funcția. Daca reușește, atunci reușește… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat, vineri, ca si-a dat demisia din functia de presedinte executiv interimar al partidului din "motive personale". "Din motive personale mi-am dat demisia din functia de presedinte executiv interimar", a spus Stanescu, vineri, dupa sedinta conducerii PSD.…

- Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale, a declarat la sfarșitul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD ca a fost luata decizia unui Congres extraordinar al partidului și ca acum e randul membrilor partidului sa iși spuna cuvantul:Vezi și: SURSE - Conflict diplomatic fara…

- Liderul PNTCD, Aurelian Pavelescu, acuza jurnalistii de Fake News dupa ce luni dimineata a aparut stirea ca partidul acestuia i-a cerut guvernului Dancila sa ia masuri pentru a interzice Facebook in Romania. Pavelescu explica ca pagina PNTCD care a distribuit mesajul respectiv este fala, dar cu toate…

- Ecaterina Andronescu nu-și dezminte porecla de “Abramburica”. A dat un ordin care a bulversat calendarul probelor de aptitudini pentru admiterea in liceu și l-a retras a doua zi. de Florinela Iosip Ecaterina Andronescu este de numai 6 luni la carma Ministerului Educației, in cel de-al patrulea mandat,…

- "Ii rog pe cei din Opoziție sa nu se atace intre ei. Cine ne-a adus in situația de a ajunge oaia neagra a Europei? PSD este dușmanul Romaniei, nu cei din opoziție", a precizat candidatul PNL la alegerile europarlamentare. "Cred ca domnul Cioloș a avut o scapare, cred ca nu are ce sa ii reproșeze…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat ca la minister au fost depuse foarte multe solicitari pentru medicina de familie venite de la medici din Republica Moldova, luandu-se in calcul ca acești medici sa poata profesa in Romania. Declarațiile au fost facute de Sorina Pintea in timpul vizitei…

- Liviu Dragnea a fost intrebat daca exista un plan II daca iohannis respinge remanierea. "Daca va intra iar in jocul asta neconstitutional, ne vom intalni din nou in coalitie si vom lua o decizie", a precizat Dragnea, care a precizat ca, in ceea ce priveste solutia remanierii guvernamentale, acesta…

- Companiile din Romania sunt disperate sa gaseasca angajati. Unii directori recunosc deschis ca accepta pe oricine se potriveste cat de cat descrierii din fisa postului si vrea sa invete la noul loc de munca. 80 la suta dintre proaspetii salariati sunt specializati la locul de munca. Specialistii…