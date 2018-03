Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei, informeaza un comunicat al ministerului.Reactia vine ca urmare a concluziilor Consiliului…

- Pe Facebook a aparut o imagine cu doi angajati ai MAI, participanti la protestul politistilor, de sambata, care isi fac nevoile pe Biserica Kretzulescu din Bucuresti. Sindicalistii spun ca Primaria Capitalei nu a onorat cererea de a amplasa toalete, in ...

- O companie care detine un mall din zona Bucur Obor va dona catre Primaria Capitalei un teren de 1.800 de metri patrati pe care societatea comerciala a realizat lucrari de infrastructura, respectiv o banda de circulatie si un trotuar. Investitia si terenul se ridica la 10,2 milioane lei.

- Ninsorile și viscolul nu ne-au facut sa stam in casa. Bine, pe noi, echipa Virgin Radio Romania, nici nu aveau cum sa ne țina acasa. Altfel, cum se mai auzea muzica la radio? Dar pentru ca Primaria Capitalei a inchis școlile și liceele din București din cauza vremii, am decis sa organizam o zi pentru...…

- Ajutor financiar de 2.000 de lei pentru femeile insarcinate. Proiectul a fost initiat de catre primarul Gabriela Firea, care sustine ca rata natalitatii a scazut in ultimii ani. „Anual, in municipiului Bucuresti se nasc aproximativ 20.000 de copii. Conform datelor furnizate de Institutul National de…

- "Saptamana viitoare vor fi dezbateri pe doua proiecte din domeniul sanatatii pe care le propun si sper sa obtin sustinerea Consiliului General. Unul se refera la un sprijin acordat de Primaria Capitalei pentru doamnele care sunt insarcinate, pentru ca s-a dovedit statistic in intreaga tara si in…

- Primarul general, Gabriela Firea, ii mulțumește premierului Viorica Dancila pentru terenul aprobat pentru Spitalul metropolitan din București. Decizia a fost anunțata la inceputul ședinței de guvern din 21.03.2018.”Multumesc Doamnei Prim-Ministru, Viorica Dancila! Spitalul metropolitan din…

- Martin Ambros, antrenor la CSM București. Selecționerul iberic al naționalei preia echipa la vara. Spaniolul care pregatește acum și formația maghiara Gyor a acceptat oferta campioanei Romaniei și va fi din vara noul antrenor al echipei. Surse din cadrul CSM București dau ca sigura numirea din vara…

- Se inchid școlile din București, pe 22 și 23 martie. Scolile din Bucuresti ar putea fi inchise joi si vineri, 22 și 23 martie, din cauza zapezii. Primaria Capitalei analizeaza daca va fi cazul sa ia aceasta decizie si a cerut toate datele de la meteorologi pentru a vedea cat de grava va fi situatia…

- Oficialii celor de la CSM București și-au vazut visul cu ochii! Tehnicianul Ambros Martin a acceptat, se pare, oferta campioanei Romaniei, dupa indelungi curtari și va fi din vara noul antrenor la CSM București, anunța gsp.ro.Surse din cadrul CSM București dau ca sigura numirea din vara la…

- Vremea va fi deosebit de rece in Capitala in perioada urmatoare, cand temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de zero grade Celius, iar minimele vor cobori la minus patru grade Celsius. Luni, incepand cu ora 15, Primaria Capitalei organizeaza un comandament de iarna.

- Care e stadiul lucrarilor pentru Euro 2020: ”Suntem in grafic cu tot!”. ”Arena Naționala” trebuie reabilitata, celelalte stadioane sunt in stadiu de proiect. Romania a primit de patru ani vestea ca va organiza patru meciuri de la Euro 2020, dar n-a mișcat un deget. Noile stadioane sunt doar la stadiu…

- Producatorul turc de autobuze Karsan Otomotiv Sanayii e Ticaret a contestat, joi, rezultatul licitatiei organizate de Primaria Capitalei pentru cumpararea a 400 de autobuze pentru liniile de transport public din...

- In aceasta saptamana a fost semnat la Bucuresti contractul de finantare pentru implementarea proiectului „Integrat, Nu asistat! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitesti”, anunta primarul Cornel Ionica. Este vorba ...

- Primaria Capitalei anunta ca a demarat o actiune de inventariere a gropilor de pe strazile din Bucuresti, acestea urmand sa fie asfaltate provizoriu pana cand vremea va permite efectuarea lucrarilor de refacere a carosabilului. Continuarea pe ZFCorporate …

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- Un complet de 5 judecatori a respins apelul DNA si a mentinut decizia de achitare data anterior de catre un alt complet de la Instanta suprema. Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta pe 31 ianuarie pentru aceste acuzatii. Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri…

- Bucuresti: Primaria vrea sa reabiliteze bulevardul Magheru Bulevardul Magheru. Foto: Wikipedia. La Palatul Parlamentului este în desfasurare o dezbatere despre si tendintele pietei imobiliare pentru acest an. Între temele de discutii sunt diverse programe ale autoritatilor centrale…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, joi, in cadrul sedintei de numire a noului administrator special al RADET, ca cei de la Elcen nu pot supravietui fara Primaria Capitalei si a cerut inca o data grabirea evaluarii Elcen, in vederea achizitionarii de catre CGMB. Potrivit edilului,…

- SCOLI INCHISE BUCURESTI. "Pentru parintii care nu gasesc in aceasta perioada o solutie in familie, o bunica, o matusa, o sora, un prieten, un vecin sau altcineva, cu ajutorul primariilor de sector si cu directiile de asistenta sociala, vom ajuta aceste cazuri, pe care le consideram izolate. Eu in…

- Gabriela Firea, primarul municipiului București, i-a acuzat direct pe constructorii Arenei Naționale și a incriminat clauza conform careia acoperișul nu poate fi tras in perioada noiembrie-martie. Gabriela Firea acuza modul in care s-a organizat partida din Liga 1 dintre FCSB și Sepsi, scor 2-0. Meciul…

- Decizii anunțate privind intreruperea cursurilor din motive de iarna. Școlile vor fi inchise atat marți, 27 februarie, cat și miercuri, 28 februarie, in județele Braila și Olt. Marți, 27 februarie, cursurile sunt suspendate in toate unitațile de invațamant preuniversitar din județele Dolj, Constanța,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Rafael il acuza pe Tiri ca a plagiat piesa din Finala Eurovision Romania 2018 . Mai exact, Tiri este acuzat ca o treime din piesa cu care intra duminica in Finala Eurovision Romania 2018 reprezinta o balada a compozitorului roman Ciprian Porumbescu. „Deșert de sentimente” este motiv de cearta intre…

- Procedura de evaluare a ofertelor pentru licitația privind achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 de catre Primaria Capitalei s-a incheiat. Valoarea achizitiei este de 100 de milioane de euro, reprezentand 250.000 de euro plus TVA, pentru fiecare autobuz și reprezinta un pas necesar pentru decongestionarea…

- "Vom sprijini renovarea si consolidarea Maternitatii nr. 1 si a Liceului „Mihai Eminescu” din Chisinau", i-a promis Primarul Capitalei, Gabriela Firea, edilului interimar de la Chișinau, Silvia Radu, aflat in vizita la București.

- Planuri mari pentru primaria capitalei in anul in care Romania aniverseaza o suta de ani de la Marea Unire: in bugetul din 2018 au fost prevazuti bani pentru refacerea 'din radacini' a Cartierului Evreiesc din Bucuresti.

- Declarat de Forbes ca fiind in top 10 experti in marketing online, Tim Ash vine in premiera la TeCOMM, evenimentul premium de comert electronic care are loc pe 7-8 martie la Radisson Blu*****, Bucuresti.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 8 februarie 2018:I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței in familie, cu modificarile…

- In plin scandal legat de noul regulament de taximetrie din Bucuresti, initiat de Primaria Capitalei, prin care serviciile de dispecerat devin obligatorii, in defavoarea celor care folosesc aplicatiile de taximetrie, mai multi deputati au initiat un proiect de modificare a legii taximetriei.

- Toate actele de urmarire penala prin care s-au administrat probele fac obiectul verificarii in procedura camerei preliminare, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit ca solutia legislativa din Codul de procedura penala care nu permite judecatorului…

- Licitatia prin care Primaria Capitalei a inceput sa caute, in data de 22 decembrie 2017, inainte de Craciun, companii care sa ii furnizeze o strategie pentru dezvoltarea unui oras inteligent (“smart city”), a fost suspendata in data de 26 ianuarie dupa o contestatie depusa in ziua precedenta de…

- Taximetriștii și patronii firmelor de taxi au facut un scandal monstru in sediul Primariei Capitalei. Acestia s-au certat la dezbaterea noului regulament privind activitatea pe care o desfasoara in Bucuresti.

- Daca aveți drum prin București in aceste zile, trebuie sa știți ca autoritațile au luat masuri pentru o circulație optima. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat inca de ieri, la sediul Primariei Capitalei, un comandament de iarna, in cadrul caruia a solicitat tuturor direcțiilor…

- In cursul nopții de duminica spre luni și in prima jumatatea a zilei de luni temporar vor fi precipitații, la inceput sub forma de ploaie și lapovița, apoi in special sub forma de ninsoare, potrivit ANM. Meteorologii anunta ca se va depune strat nou de zapada care va masura in medie 6...8 cm, izolat…

- Jucatoarea echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Paula Ungureanu, a declarat, joi, ca meciurile cu CSU Danubius Galati si AHCM Slobozia de vineri si duminica sunt importante pentru pregatirea intalnirii de saptamana viitoare cu Gyori Audi ETO KC din Liga Campionilor. "Pentru noi sunt…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat astazi, impreuna cu prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, Gradina Japoneza din parcul Regele Mihai (Herastrau), care a fost reabilitata la sfarsitul anului trecut de Primaria Capitalei, prin ALPAB.Primarul General, Gabriela Firea, l-a intampinat pe…

- Primaria Capitalei are in lucru proiecte de modernizare a șapte linii de tramvai. Este vorba de tramvaiele 1, 10, 21, 25, 32, 41 și 55. Municipalitatea vrea și sa reabiliteze depoul de tramvaie Titan, dar și sa upgradeze sistemul de semaforizare. “Ne dorim, de asemenea, sa obținem fonduri europene pentru…

- Taximetristii independenti vor fi coordonati printr-un dispecerat si o aplicatia a Primariei Municipiului Bucuresti, prin Compania Transporturi, anunta institutia. Administratorul public al Capitalei a avut o intalnire pe aceasta tema cu taximetristii independenti. "In cadrul intalnirii,…

- Proiectul are in vedere urmatoarele puncte: - obligativitatea existentei aparatelor de taxat fiscalizate; - obligativitatea taximetriștilor de a avea un comportament civilizat si preventiv fata de ceilalti participanti la trafic si fata de organele de control, de a avea o tinuta ingrijita,…

- In plin scandal al companiilor de taxi si al aplicatiilor online interzise de Primaria Capitalei, taximetristii au format un ”sindicat” obscur. Nu, nu e vorba de o structura paralela, ci mai degraba de o intelegere intre principalele companii din Bucuresti, in dauna clientilor. Surse DAS (Departamentul…

- „In ceea ce privește dezbaterea privind banda unica, in prima etapa vom folosi banda unica care este construita acum la tramvai. Dupa succesul liniei 21, unde linia de tramvai a fost asigurata cu un gard metalic, vom continua acest program pentru linia 16, linia 1 și linia 32. Așteptam modificarea …

- Hit Revelion 2018 a adunat peste 50.000 de oameni in Piața George Enescu, la cea mai mare petrecere de Revelion organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB.Citeste si: Se prevede inceputul RAZBOIULUI politic: Ce document IMPORTANT ajunge pe masa lui Iohannis "Multumesc bucurestenilor,…

- In cadrul unui interviu acordat Evenimentului zilei, prof. univ. dr. Marcela Salagean, șefa școlii doctorale de istorie contemporana de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, a raspuns provocarilor legate de acțiunile istorice ale Regelui Mihai