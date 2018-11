Decizii importante in PSD, luni. Firea demisioneaza de la sefia interimana a partidului, Fifor pleaca de la Ministerul Apararii

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste de la 12.30 pentru a transa disputele aparute in partis ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia a lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scrisoarea care ii are printre semnatarri pe Gabriela Firea,…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste astazi pentru a transa disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scrisoarea, care ii are printre semnatari pe Gabriela Firea, Adrian…

- Vicepresedintele PSD Mihai Fifor a anuntat ca vineri nu va putea participa la sedinta CExN al partidului. Intr o postare pe Facebook, ministrul Fifor transmite ca Partidul Social Democrat a demonstrat in repetate randuri ca este un partid puternic, democratic si echilibrat, capabil sa ia decizii mature…

- Cu referire la conflictul intre dizidenții din PSD și tabara care il susține pe președintele partidului Liviu Dragnea, Ciutacu ne-a povestit o intamplare care arata cat de dura este lupta la acest moment. 'Și Dragnea joaca tare. A trimis aseara un emisar la puciști, care se intalnisera. Și…

- Totuși, vicepresedintele PSD, senatorul Adrian Țuțuianu, a susținut ca, miercuri seara, ca sunt 50 de parlamentari pe care se poate baza 100% tabara nemultumitilor din PSD. Tutuianu avertizeaza ca, daca Liviu Dragnea nu pleaca de la șefia partidului, e posibil ca partidul sa piarda guvernarea.…

- „Functia de presedinte al partidului nu se ia cu japca”, spune Liviu Dragnea precizand ca in aproximativ doua zile se va decide daca va fi convocat un Comitet Executiv National. Reacția dura a președintelui PSD a venit in urma informațiilor ca mai mulți lideri din partid au semnat o scrisoare deschisa…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le-a trimis o scrisoare colegilor sai social-democrati in care spune ca se incearca discreditarea sa dupa ce a inceput sa il atace pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Firea spune ca nu este o dizidenta si nu vrea sub nicio forma scindarea sau slabirea partidului,…

- Gabriela Firea, scrisoare deschisa catre membrii PSD: Daca demersul meu va ramane fara rezultat, nu voi pleca din partid și refuz sa iau in calcul excluderea mea din partid!, a transmis vicepreședintele, aratand ca nu dorește sa fie candidat la prezidențiale și nici sa fie președintele PSD. ”Nu il critic…