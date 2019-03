Decizie UE: Produsele din plastic vor dispărea din 2021 Concret, Uniunea Europeana va interzice incepand din anul 2021 anumite produse de plastic de unica folosinta, care acum reprezinta 70% din totalul deseurilor din oceanele lumii, care ameninta continuu viata animalelor marine. Potrivit actelor normative, produsele care vor fi interzise in cativa ani sunt betisoare de urechi, farfuriile, tacamurile si farfuriile din plastic, paiele, betisoarele de amestecat lichide si pungile de unica folosinta. Totodata, va fi interzise si oxo-plasticul (plastic cu aditivi artificiali non-degradabili) si anumite materiale din polistiren folosite la cutiile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea cu deseuri din plastic va trebui redusa cu pana la 50% pana in 2025 si cu 80% pana in 2030. In acest sens, Uniunea Europeana a hotarat ca anumite produse din plastica sa dispara de pe piațele țarilor membre incepand cu anul 2021.

