Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale din Berlin au decis marti inghetarea chiriilor timp de cinci ani, la solicitarea rezidentilor care sustin ca orasul lor, odata faimos pentru ca era accesibil, a devenit mult prea scump, transmit BBC si Reuters.Citește și: Episod spumos cu Traian Basescu la moțiunea de cenzura:…

- Volkswagen si Ford sunt aproape de semnarea unui acord de parteneriat pentru a dezvolta vehicule autonome si electrice, a anuntat joi directorul general al grupului german, Herbert Diess, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . In martie, Volkswagen a semnat un acord pentru a dezvolta o camioneta cu…

- Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a retras oferta de fuziune cu Renault, acuzand conditiile politice din Franta pentru renuntarea la crearea celui de-al treilea lider global in industria auto, dupa Volkswagen si Toyota, transmite Reuters. Surse apropiate de Consiliul de Administraţie al Renault au…

- Piata publicitatii online din Statele Unite, dominata de Google ti Facebook, va atinge 160 de miliarde de dolari in 2023, fata de 107 miliarde de dolari in 2018, sustinuta de categorii cu ritm rapid de crestere, cum sunt videourile pentru dispozitive mobile, potrivit unui raport realizat de firma…

- Fiat Chrysler (FCA) a facut o propunere de fuziune grupului rival Renault, potrivit anunțului de luni al producatorului auto italo-american, intr-o tranzactie pe baza de schimb de actiuni, parte a unui nou val de consolidare a industriei auto, care va crea al treilea lider global, transmite Reuters…

- Aur in valoare de miliarde de dolari este scos ilegal in fiecare an din Africa, via Emiratele Arabe Unite, o poarta spre pietele din Europa, SUA si mai departe, arata o analiza Reuters. Datele vamale arată că, în anul 2016, Emiratele Arabe Unite au importat din Africa aur în valoare…

- Este evoluție spectaculoasa pe piața petrolului. Este pentru prima data in ultimele șase luni cand acest lucru are loc.Pretul petrolului Brent a urcat joi la 75 de dolari pe baril pentru prima oara in ultimele sase luni, dupa ce ingrijorarile legate de calitate au dus la oprirea unor exporturi…

- Pretul energiei in Romania, pe piata spot, a scazut luni la jumatate fata de cel inregistrat saptamana trecuta, avand o medie de 123 de euro pe MWh, ca urmare a productiei mari de energie eoliana din Europa, in special din Germania, si a consumului mic, datorat Pastelui catolic. Pretul din…