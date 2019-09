Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite spera sa reia negocierile privind denuclearizarea cu Coreea de Nord in urmatoarele zile sau saptamani, a declarat duminica secretarul de stat american Mike Pompeo, informeaza Reuters. "Stim ca presedintele Kim (Jong Un) a continuat sa se angajeze in vederea denuclearizarii.…

- Coreea de Nord pare sa fi lansat din nou un proiectil sau proiectile joi, au declarat doi oficiali americani, precizand ca informatiile initiale indica faptul ca este vorba despre un test similar cu cele efectuate de Phenian in ultima vreme, relateaza Reuters. Unul dintre oficiali, care…

- Grupul suedez Ikea îsi va închide în luna decembrie singura sa fabrica din SUA, amplasata la Danville, statul Virginia, deoarece este mai eficient sa fabrice produsele în Europa si sa le importe în SUA, a anuntat luni

- Studentul australian care a fost eliberat saptamana trecuta dupa ce a fost retinut in Coreea de Nord a declarat marti ca acuzatiile Phenianului potrivit carora el ar fi un spion sunt „in mod evident false” insa nu se va mai intoarce in tara, conform Reuters, potrivit news.ro.„Acuzatia ca sunt…

- Misiunea Coreei de Nord la ONU a acuzat miercuri Statele Unite ca sunt "tot mai hotarate sa comita acte ostile" impotriva Phenianului, in pofida faptului ca președintele american Donald Trump dorește tratative intre cele doua țari, informeaza site-ul cotidianului The New York Times, potrivit mediafax.Misiunea…

- China a salutat luni ”marea amploare” a intalnirii, cu o zi inainte, a dictatorului nord-coreean Kim Jong Un cu presedintele american Donald Trump si a indemnat ”sa se profite de circumstante favorabile” in vederea progresarii catre ”denuclearizare”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Dupa ce…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat sambata, la Osaka, in timpul summitului G20, ca a reluat discutiile legate de comert cu presedintele chinez, Xi Jinping. E un pas inainte, pentru care SUA a trebuit sa faca sacrificii... La inceputul lunii mai, Donald Trump a majorat o serie de taxe…

- Presedintele chinez Xi Jinping a urat joi succes dialogului intre Statele Unite si Coreea de Nord si a salutat eforturile Phenianului in favoarea ”denucelarizarii”, in prima zi a vizitei sale in Coreea de Nord, unde s-a intalnit cu Kim Jong Un, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Nunta…