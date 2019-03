Stiri pe aceeasi tema

- Zina Dumitrescu a lasat azi multa tristete in urma ei. Celebra creatoare de moda s-a stins din viata la azilul din Ghermanesti unde a fost internata in ultima perioada. Mama Zina a avut o viata amoroasa destul de tumultoasa, a fost casatorita de trei ori, din prima casnicie rezultand si unicul copil,…

- Zina Dumitrescu a trait in ultimii ani de viata la un azil de batrani din Snagov. Zina Dumitrescu s-a nascut in 1936, in Republica Moldova. Dupa razboi, familia s-a mutat la Pitesti. Aici, Zina a terminat liceul economic, apoi a intrat la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti. Inca din primul…

- Showbiz-ul romanesc este in doliu, Zina Dumitrescu s-a stins din viata astazi, la varsta de 82 de ani. Vestea a intristat pe toata lumea insa putini stiu care erau regretele pe care le avea in ultima perioada a vietii.

- Zina Dumitrescu a murit la 82 de ani.”Mama Zina” era internata de mai multa vreme intr-un azil de lux. Vestea trista a fost confirmata de Ioan Casian, patronul azilului in care celebra creatoare de moda si-a petrecut ultimii sapte ani. „Intotdeauna spunea ca se simte bine, dar in realitate nu era asa.…

- Celebra creatoare de moda Zina Dumitrescu s-a stins din viața in azil, acolo unde și-a petrecut ultimii ani. In urma cu cateva saptamani, insa, ea a acordat un interviu, in care a spus ca nu regreta nimic din ceea ce a facut.

- In ultima perioada, vestile ca Zina Dumitrescu se simte din ce in ce mai rau pareau ca nu se mai opresc. Astazi, 28 martie, Spynews.ro anunta in exclusivitate ca Zina Dumitrescu s-a stins din viata.

- In varsta de 82 de ani, celebra creatoare de moda Zina Dumitrescu este invitata Oanei Turcu astazi, de la 15:45, la emisiunea"Refresh by Oana Turcu", la Antena Stars. Aflata la un azil pentru varstnici, unde primește ingrijirea de care are nevoie, celebra creatoare de moda Zina Dumitrescu i-a povestit…

