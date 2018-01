Stiri pe aceeasi tema

- Manastirea Prislop este un loc unde mii de oameni merg la mormantul sfant pentru a se ruga. In weekend-ul recent incheiat, s-a petrecut un incident incredibil, care a socat multimea. O persoana care a asistat la intreaga scena a povestit, cu lux de amanunte, ce s-a intamplat acolo. A

- Dupa aproape trei luni de la nastere, Gabriela Cristea s-a hotarat si in privinta momentului in care isi va crestina fetita, pe Bella Victoria Margot. Pana acum, prezentatoarea a sarbatorit fiecare moment alaturi de fetita ei, iar acum a stabilit si perioada in care vrea sa faca botezul micutei.

- Anamaria Ferentz iși doneaza ziua de naștere, in scop caritabil. Artista iși dorește sa ajute o fetița ce a impresionat-o pana la lacrimi. Artista vrea sa doneze cadourile primite Anamaria Ferentz vrea sa o ajute pe o fetita de 13 ani bolnava grav si vrea ca ziua sa de nastere sa fie donata in acest…

- O doctorița din Oradea a fost condamnata la un an de inchisoare cu suspendare, dupa ce o fetița de 5 ani a murit in spital, din cauza unei infecții digestive pe care medicul a tratat-o incorect, relateaza Ebihoreanul. Sentința este...

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta au acordat, ieri, un nou termen de judecata, al patrulea, in dosarul denumit generic "Geotopldquo;, privind cadastrarea judetului Constanta. Cauza a fost amanata pentru data de 15 ianuarie 2018. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Constanta din noiembrie…

- "In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1116/VIII/3 din 23 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului BUCATARU ȘTEFAN MADALIN, la data faptelor ofițer de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da, miercuri, o prima decizie pe fond in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ca si-ar fi traficat influenta contra a 300.000 de euro, pentru a-l ajuta pe un om de afaceri sa obtina retrocedarea…

- Ioana Valmar, fosta sotie a lui Calin Popescu-Tariceanu, a refuzat sa fie audiata marti, in calitate de martor, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Ioana Valmar a fost chemata…

- Judecatorii Curtii de Apel au dat sentinta in dosarul deschis dupa acuzatiile de angajari trucate la Institutul de Psihiatrie. Fostul director, Lucian Burlea, a fost condamnat alaturi de fosti angajati de-ai sai.

- Instanta a solicitat, la data de 4 august, dosarul medical de la Spitalul Penitenciar, iar la cel din 18 august a fost solicitat un raport de expertiza medico-legala. La termenele din 12 septembrie, 22 septembrie si 12 octombrie, 9 noiembrie, cauza a fost amanata pentru ca acest raport nu sosise inca…

- Instanța de la Tribunalul Ialomița, Secția civila, a anunțat vineri decizia luata intr-un proces care poate avea repercusiuni majore pentru piața aviatica din Romania. Este vorba despre o acțiune intentata pentru anularea unui transfer de drepturi patrimoniale, parte din saga juridica care dureaza de…

- Nicolae Guța, barbatul cu care Beyonce de Romania are o fetita, nu este deloc impresionat de drama femeii. Mai mult, mesajul pe care, prin interpuși, i l-a transmis lui Beyonce de Romania este unul extrem de dur, scrie SpyNews. Nicolae Guta, probleme grave de sanatate dupa ce si-a taiat din…

- Judecatoria Sectorului 4 a admis marți cererea de eliberare condiționata depusa de fostul impresar Victor Becali, care executa la Penitenciarul Jilava o pedeapsa de patru ani și opt luni de inchisoare primita in dosarul transferurilor de fotbaliști. Decizia nu este însa definitiva…

- Manelistul Dani Mocanu, implicat intr-un dosar international de trafic de persoane, este un om liber, dar... mai sarac! Magistratii nu l-au tinut in arest preventiv, dar anchetatorii DIICOT i-au pus toata averea sub sechestru. Avocatul sau a contestat masura in fata judecatorului de drepturi si libertati,…

- "Punctul meu de vedere este acela de a reafirma ceea ce am spus și in trecut: pana la o decizie a instanței, orice persoana care este chemata in fața instituțiilor de ancheta este nevinovata. Mai mult de atat, avand in vedere precedentele numeroase din ultima vreme care arata in mod clar o incercare…

- Instanța a decis ca fetița lui Dan Condrea sa ramana la mama sa, Laura Georgescu. Laura Georgescu afirma ca scopul concubinei lui Dan Condrea a fost sa-i ramana averea pentru care ea a muncit impreuna cu fostul soț.

- O britanica parasita de iubitul ei i-a dat foc la aparmanet și a privit cum locuința arde. Rebecca Hewlett, in varsta de 23 de ani, le-a spus polițiștilor ca a incendiat locuința dupa ce iubitul sau, Michael Wall s-a desparțit de ea.

- Fostul primar al Ploiestiului, Iulian Badescu, asteapta, luni, o decizie definitiva de la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul in care este acuzat de fapte de coruptie legate de modul de finantare a echipei Petrolul Ploiesti.

- Un cuplu cere ajutor oamenilor pentru a-și numi copilul nou-nascut. Aceștia au luat decizia pentru ca ei spun "nimic nu se compara" cu numele fiicei pe care au pierdut-o anul trecut. Potrivit unilad.co.uk, bebelușul este al optulea copil al lui Jemma Roberts. Fetița pe…

- Dani Mocanu are o atractie pentru inchisoare, iar acest lucru nu este strain nimanui. Nu numai ca a scos multe piese despre viata de detinut si a si stat cateva ore in arest, dar manelistul si-a facut si un tatuaj pe aceeasi tema.

- Magistratii Tribunalului Vaslui au decis, miercuri, ca dosarul de santaj in care este implicat fostul episcop al Husilor, Corneliu Barladeanul, pe numele de mirean Corneliu Onila, sa fie judecat in sedinta secreta, pe motiv ca vizeaza viata intima a persoanei.In acest dosar, Corneliu Onila…

- Judecatoria Sectorului 4 a admis, miercuri, cererea de eliberare conditionata din închisoare a fostului ministru Gabriel Sandu, care executa o pedeapsa de trei ani închisoare în dosarul ”Microsoft”. Decizia nu este însa definitiva si poate fi contestata…

- Serialul "House of Cards” se va incheia dupa cel de-al saselea sezon, a anuntat luni Netflix, imediat dupa inceperea scandalului privind comportamentul nepotrivit al actorului Kevin Spacey si acuzatiile aduse lui, informeaza Reuters. Totusi, compania are in vedere realizarea unor spinoff-uri, potrivit…

- Magistratii de la Tribunalul Bucuresti au decis astazi achitarea lui Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, informeaza Agerpres.ro. In plus, instanta a mai dispus ridicarea sechestrului pus in timpul urmaririi penale pe averea lui Blaga. Decizia…

- Fostul președinte PDL Vasile Blaga, acuzat de trafic de influenta si luare de mita 700.000 de euro, prin interpusi, in dosarul finanțarii ilegale a campaniei electorale democrat-liberale, urmeaza sa afle luni decizia instantei. Vasile Blaga a fost trimis in judecata pe 29 noiembrie 2016 de DNA Ploiești,…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au luat prima decizie definitiva in dosarul restaurantului Beirut din Constanta, distrus de un incendiu, in data de 5 aprilie 2014, cand si au pierdut viata Ioana Nicoleta Cengher, Mihaela Tuca si Nicoleta Vasiliteanu. Magistratii au decis ca George Karam, fostul…

- Procurorii au luat decizia in cazul barbatului care și-a torturat copilul intr-o padure, a filmat totul și a trimis imaginile mamei baiatului. Conform reporterbuzoian.ro, acesta a fost internat la Spitalul Sapoca.

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a anuntat ca dosarul privind accidentul in care a murit politistul Bogdan Gigina va fi solutionat pana la finalul acestui an. "Suntem in curs de finalizare, nu as putea sa estimez un termen in ceea ce priveste solutia, nu pot sa spun nici ce solutie va fi, pentru…

- Tribunalul Constanta a amanat pentru data de 21 noiembrie dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost deferit Justitiei alaturi de Sorina Gina Hortolomei Moscu, reprezentant, la data presupuselor fapte, al societatilor comerciale SC Mehmetoglu SRL, SC Bulevard…

- Fostul presedinte al clubului de fotbal Pandurii Targu-Jiu, Marin Condescu, si fostul vicepresedinte, Viorel Temelescu, au atacat sentinta Tribunalului Olt, prin care au fost condamnati la pedepse cu suspendare. Dosarul care vizeaza mai multe infractiuni, principala fiind „spalare de…

- Fortele armate americane din Coreea de Sud au inceput luni un exercitiu de evacuare a familiilor militarilor si a altor civili, informeaza agentia Kyodo. Exercitiul are loc anual, iar de data aceasta a fost anuntat inca din 15 octombrie, cu precizarea ca "nu este direct legat de evenimentele geopolitice…

- Dosarul litigiului municipalitatii Constanta cu societatea de salubrizare Polaris a fost redeschis, saptamana trecuta, de judecatorii Curtii de Apel Iasi. Conform portalului instantelor de judecata, in deliberare, instanta, prioritar stabilirii obiectivelor expertizei, a apreciat necesar a se pune in…

- Curtea de Apel Alba Iulia dat, joi, decizie definitiva in Dosarul “creditelor acordate ilegal” la BCR. A admis apelurile DNA si Parchetului de pe langa ICCJ si a hotarat achitarea a 23 de inculpati, din lotul de 27 ce au fost achitati de Tribunalul Alba. Printre cei achitati, se afla si omul de afaceri…

- Achitare definitiva la Curtea de Apel pentru 23 de persoane acuzate de abuz in serviciu in dosarul creditelor ilegale de la BCR Alba. In cazul a patru inculpați acuzați de spalare de bani s-a dispus rejudecarea cauzei la Tribunalul Alba. Omul de afaceri Gelu Iancu și alți 22 de inculpați au fost achitați…

- O femeie în vârsta de 64 de ani, in Florida a fost retinuta de autoritati, sub acuzatii de omucidere si crizime împotriva copiilor, dupa ce si-a ucis verisoara, o fetita de doar noua ani, asezându-se pe ea,

- Deputații au respins marți solicitarea DNA de aprobare a inceperii urmaririi penale impotriva social-democratei Rovana Plumb, in Dosarul „Insula Belina”. Au fost 184 voturi „impotriva” și 99 „pentru”. Ea era acuzata de complicitate la abuz in serviciu. In același dosar este urmarita penal și Sevil Shhaideh,…

- La jumatatea lunii iunie, Cristian Boureanu a fost arestat preventiv dupa ce a avut un conflict violent cu un polițist rutier, dupa ce omul legii a tras pe dreapta mașina in care se afla fostul politician, scrie spynews.ro. Cu toate ca nu se afla la volan, Boureanu, care era beat mort, a coborat…

- Procurorii care cerceteaza incidentul in urma caruia Cristian Boureanu a fost facut KO de un polițist au luat o hotarare uimitoare, mai ales ca fostul politician a fost deja trimis in judecata, alaturi de iubita lui care a fost acuzata, la randul ei, de marturie mincinoasa.

- Dosarul a fost instrumentat de Gheorghe Popovici, fost procuror din circumscriptia Parchetului Curtii de Apel Constanta, in prezent seful Sectiei de Combatere a Coruptiei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Judecatorul Leonard Iustin Bourceanu, din Tribunalul Constanta, se pregateste sa inchida…

- Decizie naucitoare pentru PSD Timis. Unul dintre cei mai vocali si cunoscuti primari ai partidului a fost condamnat joi de catre magistratii de la Judecatoria Lugoj. Primarul Petru Carebia, care conduce de ani buni Primaria Costeiu, una dintre cele mai mari comune din judet, a primit o pedeapsa de un…

- Bianca Lapuste nu vrea sa fie casnica si sa aiba grija la fetita la nesfarsit. Marius Moga, IN LACRIMI la TV. "Ceva se pierde.." "Bianca se pregateste sa se intoarca la munca, e nerabdatoare, entuziasmata. Ii place jurnalismul, televiziunea, se va intoarce la vechiul loc de munca. S-au…

- Invatatorul de la scoala din Viisoara, judetul Botosani, care a fost acuzat saptamana trecuta de parintii unei eleve de noua ani ca le-a agresat fetita, in timpul orelor de curs, a fost sanctionat de Consiliul de Administratie al scolii cu mustrare scrisa. Dascalul nu este la prima abatere…

- Vicepremierul si ministrul Dezvoltarii Regionale, Sevil Shahaideh, s-a prezentat, miercuri, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), la audieri ajungand si fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Teleorman, Adrian Gadea. Vicepremierul Sevil Shhaideh a refuzat sa faca declaratii…

- Decizie de ultima ora in dosarul in care este implicat liderul PNL, Ludovic Orban. Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au hotarat audierea celor doua convorbiri pe care politicianul le-a avut in 2016 cu omul de afaceri Tiberiu Urdareanu.

- Președintele CCR Valer Dorneanu considera ca în dosarul în care au fost trimiși în judecata Liviu Dragnea și fosta sa soție, Bombonica Prodanca, nu este vorba de corupție și singurul motiv pentru care cazul a fost instrumentat de DNA ar fi

- In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca, "in perioada 2012 2013, inculpata Militaru Laurentia Mariana, in calitate de director al Directiei Judetene de Sanatate Publica Tulcea, a incheiat la preturi supraevaluate doua contracte cu societatea comerciala administrata de inculpatul Vizireanu…

- Judecatorii ieșeni au aprobat recent efectuarea unei expertize contabile la firma Ted Construct, societate de construcții aflata in insolvența Decizie surpriza in dosarul de insolvența a cunoscutei firme Ted Construct, patronata de afaceristul Cornel Branza. Magistrații ieșeni au decis zilele trecute…

- Ilie Dragne, administratorul firmei de porci Ferma Salcia SA, unde actionar majoritar este fiul lui Liviu Dragnea, scapa de acuzații dupa ce dosarul a fost clasat. Anunțul a fost facut de avocatul Maria Vasii la Antena3.- in curs de actualizare

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor ar urma sa dezbata, miercuri, cererea DNA de încuviintare a urmaririi penale fata de fostul ministru al mediului Rovana Plumb, actual deputat PSD si ministru al Fondurilor Europene, potrivit ordinii de zi a lucrarilor comisiei.

- Decizie la Judecatoria Alba Iulia Pedepse cu inchisoarea pentru sase membri ai unei grupari infractionale din Alba si Timis, judecate pentru contrabanda cu tigari din Serbia Sase membri ai unei grupari infractionale din Alba si Timis, acuzati de contrabanda cu tigari au fost condamnați, in prima instanța,…