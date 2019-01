Stiri pe aceeasi tema

- Xiao Wang avea doar 17 ani atunci cand a decis sa isi vanda un rinichi pentru a obtine banii necesari pentru un iPhone 4. Adolescentul provenea dintr-o familie saraca, care nu ii putea cumpara...

- Xiao Wang avea doar 17 ani atunci cand a decis sa isi vanda un rinichi pentru a obtine banii necesari pentru un iPhone 4, relateaza Mediafax.Adolescentul provenea dintr-o familie saraca, care nu ii putea cumpara smartphone-ul mult dorit. Asa ca Wang a gasit un spital ilegal care se ocupa cu…

- Un adolescent de 15 ani a luat o decizie socanta in aceasta noapte, potrivit jurnalului de stiri, de la ora 06.00, al postului Romania TV.El s a sinucis, aruncandu se de pe terasa unui bloc din capitala, chiar in fata parintilor.Nimeni nu are nicio explicatie fata de gestul sau, si nici el nu a lasat…

- Judecatoria Horezu a achitat o femeie din Valcea data in judecata de fostul sot pentru abuz de incredere, dupa ce a vandut un autoturism Audi A4, pe care barbatul il pastrase dupa divort, desi era proprietate comuna. Femeia avea un rand de chei, iar intr-o noapte „i-a aplicat corectia“.

- DIICOT a retinut 3 barbati pentru trafic si detinere de droguri, la perchezitiile domiciliare fiind gasite aproape 300 de kilograme de cannabis si sisteme de preparare de ultima generatie. In ultimii 3 ani, acestia, ei au produs si vandut in Capitala si alte judete peste doua tone de cannabis.

- Catalin Cazacu a fost nevoit sa-și vanda casa in care a copilarit, la Brașov. Avea nevoie de bani, astfel ca a renunțat la moștenire. „Brasov este un oras drag mie din mai multe puncte de vedere si nu doar pentru ca este frumos, ci pentru ca pana la 7 ani am crescut acolo la bunicii […] The post Catalin…

- A ajuns la inchisoare dupa ce a vandut o bucata de gresie in loc de un telefon mobil • Victima este din Alba Iulia, iar infractorul are domiciliul in Prahova. Un barbat de 36 de ani, din județul Prahova, a fost condamnat, la Judecatoria Alba Iulia, la pedeapsa inchisorii in regim de detenție dupa ce…

- Incidentul s-a petrecut in septembrie anul trecut. Barbatul in varsta de 26 de ani a baut, a intrat intr-un cazinou, a furat 45 de mii de lei, apoi a urcat la volan si a avariat mai multe masini parcate si utilaje agricole. A fost prins de politisti la scurt timp. Acesta avea o alcolemie de 0,87…