Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea va fi audiata, marti, la ora 11:00, de catre procurorii Parchetului General, in dosarul deschis in urma protestelor din 10 august, a confirmat primarul general. Primarul Gabriela Firea a confirmat ca va fi audiata marti, la Parchetul General, in dosarul violentelor de la protestele din…

- Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, s-a prezentat, marți dimineața, la sediul Parchetului General, pentru a fi din nou audiata de catre procurorii militari, in dosarul deschis dupa violențele de la protestul din 10 august. Cliseru a refuzat sa faca declarații in fața jurnaliștilor.Prefectul…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, s-a prezentat, vineri, la sediul Parchetului General, pentru a fi audiat in dosarul deschis in urma violentelor de la protestul din 10 august, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul unitatii de parchet.

- Procurorii militari au inregistrat, pana marti, 386 de plangeri din partea persoanelor care au avut de suferit in urma interventiei jandarmilor la protestul din 10 august. Potrivit unui comunicat al Parchetului General remis marti, in dosarul preluat de catre Sectia parchetelor militare, numarul plangerilor…

- Dosarul privind intervenția Jandarmeriei la protest a fost preluat de Secția Militara a Parchetului General, au declarat surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO.Decizia a fost luata avand in vedere impactul cauzei, venind in contextul declarațiilor contradictorii dintre MAI și Parchetul Militar…

- Procurorii militari de la Parchetul General au clasat dosarul deschis dupa accidentul aviatic din muntii Apuseni, in urma caruia au murit studenta Aura Ion si pilotul Adrian Iovan. Procurorii au disjuns o parte din dosar catre Sectia de Urmarire Penala a Parchetului General. Accidentul aviatic din Muntii…

- Procurorii militari de la Parchetul General au dosarul deschis dupa accidentul aviatic din munții Apuseni, in urma caruia au murit studenta Aura Ion și pilotul Adrian Iovan, potrivit Antena 3.Potrivit sursei citate, procurorii au disjuns o parte din dosar catre Secția de Urmarire Penala a…