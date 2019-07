Stiri pe aceeasi tema

- Conducerile a 15 organizatii locale ale Partidului National Liberal, printre care si cea din Ramnic, au fost dizolvate ca urmare a rezultatelor slabe obtinute la alegerile europarlamentare din luna mai, a declarat, vineri, presedintele liberalilor valceni, deputatul Cristian Buican, anunța AGERPRES.Potrivit…

- Fostul judecator CCR Petre Lazaroiu sustine ca Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a grabit sa judece dosarul lui Liviu Dragnea inainte de a se pronunta Curtea Constitutionala, iar tinta a fost...

- Noii miniștri ai cabinetului Maia Sandu au fost prezentați de premier funcționarilor din aparatul central. Zero toleranța fața de corupție și fața de promovarea pe criterii politice sunt doua obiective enunțate la momentul festiv.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca a semnat decretul de numire in functia de prim-ministru a liderei Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu. „In...

- Ultimele evolutii de pe scena politica interna, precum si cooperarea bilaterala si cea la nivel european, au fost subiectele intrevederii de vineri dintre premierul Viorica Dancila si ambasadorul Republicii Franceze la Bucuresti, Michele Ramis. "Viorica Dancila a primit-o vineri pe doamna Michele Ramis,…

- Guvernul Dancila, destabilizat parțial dupa șocul resimțit de PSD-ALDE la alegeri și aflat sub presiunea unei relații tensionate cu președintele Iohannis, se reunește joi în ședința, la ora 13.00

- Se fac miscari importante pe scena politica, in an electoral. Mai multi primari de la PNL si-au declarat sustinerea fata de cei de la ALDE, potrivit surselor Antena 3. Ei nu pot pleca oficial dintr-un partid in altul pentru ca legea nu le permite, intrucat isi pierd mandatul. Este vorba despre…