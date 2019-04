Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri ca 30.559 de persoane se afla in inchisoare pentru presupusa lor implicare in tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza DPA. Ankara sustine ca in spatele puciului esuat din iulie 2016 s-a aflat clericul Fethullah…

- "Vom lua calea recursului extraordinar (...). Vom spune ca dorim ca alegerile sa fie refacute la Istanbul", a declarat in cadrul unei conferinte de presa la Ankara un vicepresedinte al AKP, Ali Ihsan Yavuz, la cateva ore dupa respingerea de catre Inalta Comisie Electorala (YSK) a cererii depusa de…

- Partidul AKP, condus de președintele turc Erdogan și aflat la guvernare, va cere reorganizarea alegerilor locale in Istanbul. Vicepreședintele AKP invoca nereguli la vot și ca acestea au afectat direct rezultatul scrutinului, scrie Reuters. "Vom invoca faptul ca au avut loc evenimente care au afectat…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan va cere organizarea de noi alegeri municipale la Istanbul, unde rezultatele provizorii ale scrutinului din 31 martie il arata perdant, a anuntat marti un cadru al partidului, informeaza AFP. "Vom lua calea recursului…

- Partidul AKP al președintelui turc Tayyip Erodgan va cere repetarea scrutinului din Istanbul dupa ce opoziția a câștigat alegerile locale din cel mai mare oraș turc cu un avans de doar 15.000 de voturi, potrivit Reuters.AKP susține ca scrutinul de acum noua zile a fost afectat de neregularitați.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a asigurat joi ca el se afla la carma economiei turce, intr-un context in care formatiunea sa, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la guvernare din 2002, se confrunta cu posibile pierderi la alegerile locale de duminica, din cauza problemelor economice,…

- Într-un vot neconstrângator, Parlamentul European a cerut suspendarea negocierilor de aderare a Turciei în Uniunea Europeana, citând încalcari grave ale drepturilor omului și a principiului domniei legii. Turcia a catalogat votul ca fiind lipsit de sens, relateaza DW.…