Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, va renunta incepand cu programul de iarna (finalul lunii octombrie-inceputul lunii noiembrie 2018) la cursele de pe aeroportul din Oradea. „Din motive comerciale, Ryanair nu va opera zboruri din/catre Oradea in programul de iarna…

- Denisa Nechifor a anuntat ca se muta din Romania, impreuna cu Rania. "Imi doresc foarte mult sa plec din țara și sa o iau de la capat. Sa fac o schimbare. Vreau sa cred ca nu aș lua-o chiar de la zero. Niciodata nu pleci cu ideea ca o iei de la zero. In primul rand, nu-mi permit asta, pentru…

- Ion Iliescu, președintele de onoare al PSD, a luat o decizie radicala chiar in ziua Congresului formațiunii! Iliescu a anunțat ca nu va merge la acest eveniment, fiind primul de la care lipsește. Nina Iliescu, soția președintelui de onoare al partidului, a spus, pentru Romania TV, ca acesta nu poate…

- "Sunt 70 de state care au achiesat la sistemul acesta de mecanism si care cauta solutii. Probabil ne vor oferi si solutii. Statele Unite au spus ca au o solutie, dar, repet, le centralizam si vedem", a afirmat Pintea, dupa o intalnire cu reprezentantii celor cinci mari producatori de imunoglobulina…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Romania a cerut activarea mecanimsului de protectie civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca in calitate de tara membra a UE si a NATO, Romania cere sprijinul partenerilor si aliatilor europeni pentru procurarea acestui medicament esential pentru viata a mii si mii de bonavi, informeaza Antena3.ro…

- Dupa ce Parlamentul European a decis ca trecerea la ora de vara ne poate afecta sanatatea, Marius Pașcan, deputat PMP, susține aceste concluzii. Propunerea legislativa, inițiata de Marius Pașcan, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Parlamentul European a cerut Comisiei Europene…

- Statisticile arata ca Romania ocupa locul doi in Europa la obezitate infantila, iar specialistii avertizeaza ca peste 11% din populatia tarii este afectata de diabet. Principalele doua cauze sunt lipsa de educatie nutritiva si lipsa de miscare. Un ONG a lansat astazi la Cluj un program care isi propune…

- Directorul unei școli din Londra a introdus o noua regula care stipuleaza ca elevii nu au voie sa atinga zapada. „Problema e ca e suficient ca un singur elev sa arunce un bulgare cu gheata sau pietre ascunse in el si sa-i scoata ochiul altuia si atunci toata lumea isi va schimba opinia.…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anuntat joi ca va inchide baza sa din Timisoara, cu o aeronava alocata, incepand cu 25 martie.”Doua rute catre Milano si Bucuresti din/catre Timisoara vor continua sa fie operate cu aeronave alocate altor baze pe durata programului…

- Senatorii din comisiile de buget, economica si juridica au aprobat un proiect de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum. "Am stabilit si s-a votat ca dobanda pentru creditele ipotecare sa nu depaseasca cu de 2,5 ori dobanda de referinta…

- U-BT, amical cu maghiarii de la Szedeak Szeged Formația clujeana va juca impotriva celor de la Szeged, in pauza pentru meciurile de calificare la World Cup 2019. Din lotul "studenților" vor lipsi Rolland Torok, Giordan Watson, Kuti Nandor, Zeljko Sakic și Miha Lapornik, jucatori convocați…

- Deși avem cea mai mare rata a proprietarilor de locuințe din Europa, 96%, fața de media europeana care este de 69,5%, suntem proprietari pe cele mai mici și mai vechi case de pe continent, potrivit informațiilor furnizate de bancile pentru locuințe din Romania. „Romanii sunt proprietari pe o bojdeuca…

- Claudia Prisecaru, campioana naționala de tineret la 1500 metri și 3000 metri, a reprezentat Romania in cursa de 3000 metri a Campionatului Balcanic de sala senioare, care a avut loc la Istanbul. In proba in care a alergat sambata, 17 februarie, sportiva de la CSM Focșani 2007, pregatita de profesorul…

- Ionuț Lupescu a dezvaluit ce reacții a starnit la UEFA vestea candidaturii sale: ”Mi-au zis ca sunt nebun”. Alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal sunt programate pe 18 aprilie și, pana acum, oficial, și-au anunțat candidatura Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu , Marcel Pușcaș, Victoraș…

- Desemnat de fostul prim ministru consilier pentru organizarea EURO 2020 in Romania, Gica Popescu a luat o decizie importanta. Fostul internațional a cerut schimbarea statutului sau, din funcția de consilier al primului minstru in consilier benevol. Astfel, Gica Popescu nu va fi platit pentru munca la…

- ♦ Productia industriala a avansat in 2017 cu 8,2%, cel mai mare ritm anual de crestere din ultimii cel putin 15 ani, de cand Statistica publica astfel de date ♦ Analistii economici cred ca avansul puternic va continua si in acest an avand in vedere ca Europa, destinatia privilegiata a exporturilor…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns in decembrie la maximul ultimilor zece ani, dar in Romania toți indicatorii au scazut semnificativ din cauza crizei guvernamentale, potrivit studiului GfK privind climatul de consum din Europa. Datele sunt valabile pentru ultimul trimestru din 2017, cand tensiunile…

- Liviu Dragnea mai ia o serie de decizii in privinta activitatii comisiei care controleaza principalul serviciu de informatii din Romania, informeaza Stiripesurse.ro. Dupa o sedinta la care au mai participat si Marian Neacsu, secretarul general al PSD, si fostul vicepremier Marcel Ciolacu, in prezent…

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat deja de Senat. Deputat PNL Florica Chereches, initiator,…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- Dupa ce la conferința de presa de dupa meciul cu Viitorul - Astra, a criticat situația fotbalului din Romania și a anunțat ca se gandește sa plece, Gica Hagi a luat o decizie importanta. Managerul tehnic de la Viitorul a decis ca de acum inainte va vorbi la conferințele de presa doar despre echipa sa…

- Benzina si motorina au continuat sa se scumpeasca si in ultima saptamana la pompele din Romania, urmand trendul european, dar mult peste cresterea medie din Uniunea Europeana. In prima luna care a trecut din acest an, preturile au crescut cu 3,8 , potrivit economica.net.Daca socotim preturile in euro,…

- Armata rusa planuieste sa antrenze preotii Bisericii Ortodoxe sa conduca vehicule militare si sa opereze echipamentele de comunicare militara pentru a-i pregati in cazul unor situatii de urgenta, informeaza The Moscow Times, care citeaza TASS.Aproximativ 30 de preoti incorporati in trupele…

- Alertata de cazurile de pesta porcina africana aparute in Romania, Ucraina și Republica Moldova, Prefectura Bacau i-a convocat pe membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor in sala mare a Palatului Administrativ. Ședința a fost condusa de Maricica Luminița Coșa, prefectul județului, in calitate…

- Institutul Confucius al Universitații din București organizeaza in luna februarie o expoziție de fotografie in cadrul careia vor fi prezentate imagini cu peisaje, infrastructura, tradiții și obiceiuri din China, precum și din țarile aflate pe Noul Drum al Matasii. Astfel, vineri, 2 februarie 2018,…

- Sute de mii turiști ar urma sa viziteze Timișoara in urmatorii ani, din spusele reprezentanților primariei, iar plimbarea lor ar fi mult mai ușoara daca ar avea la dispoziție un city card. In luna iunie a anului 2015, consilierul local Constantin Ștefan Sandu propunea ca primaria sa elibereze…

- Viața tumultuoasa a lui Attila Ambrus, celebrul jefuitor de origine romana din anii ’90, care a pradat 30 de banci din Ungaria, a devenit subiect de film. Ceea ce nu se vede insa in pelicula regizata de celebrul Nimrod Antal și care apare de astazi pe marile ecrane din toata țara este povestea vieții…

- ”Un veac de singuratate” ”Romania reala si Romania de pe Facebook sunt total diferite”, se arata pe Contributors.ro. Ca dovada, desi FB a reusit performanta de a da un pseudo-partid parlamentar, acesta e departe de a prinde contur dincolo de lumea virtuala, in viata politica urata si cruda, care functioneaza…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor a exclus, luni, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD – ALDE. Președintele UDMR a precizat si ca…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a exclus luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD-ALDE, scrie News.ro. Liderul UDMR a precizat…

- Este una din cele mai strategice baze militare americane din Europa, însa a dat peste un inamic neasteptat: oile. Comandamentul bazei de la Deveselu, din sudul României, a intrat într-o disputa cu crescatorul unor oi care îi perturba instalatiile militare, comenteaza marti…

- Fabrica ”Zaharul” din Oradea se va închide pentru ca nu este competitiva si profitabila, înregistrând pierderi. Aproape 200 de angajati vor fi disponibilizati etapizat, urmând sa primeasca salarii compensatorii în functie de vechime. ”ITM Bihor…

- „Uitati-va la Tarom. Pilotii poate ca se simt multumiti acolo pentru ca fac parte dintr-un sindicat, dar cu tot respectul, este doar o chestiune de timp pana cand Tarom va disparea de pe piata. Tarom este compania aeriana nationala de aici si are o cota de piata de doar 15%, iar Blue Air, Wizz Air sunt…

- Jozsef Varadi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor in sindicate nu este foarte eficienta, dand exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci cand lucrurile nu merg bine intr-o companie. „Uitati-va la Tarom.…

- Romania se apropie de prima sa majorare a ratei dobanzii in aproape un deceniu, pe masura ce inflația se inrautațește și economia crește in unul dintre cele mai rapide ritmuri din Europa.

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a afirmat vineri ca urmeaza sa vina în vizita în România la sfârșitul saptamânii viitoare. De asemenea, va mai merge în câteva țari din Europa, cum ar fi Bulgaria, Serbia, Estonia, Letonia și Lituania. "Voi…

- In noiembrie, din numarul total de innoptari, innoptarile turistilor romani au reprezentat 80,1%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 19,9%. "In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din…

- Lovitura pentru Dacia. Producatorul auto roman a ajuns la 3% cota de piata in Europa si se lupta direct cu Hyundai sau KIA pe piața europeana. In același timp, doar jumatate din masinile vandute la nivel mondial mai sunt asamblate la Mioveni, iar restul in Maroc.

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ryanair a subliniat…

- ”Datorita Radarului Padurilor si a sistemului 112 pentru transportul de lemn, instrument pe care l-am implementat in 2014 si a masurilor legislative la care am fost co-initiator, un nou Cod Silvic si o noua Lege a contraventiilor silvice, de la 8,8 milioane mc/an lemn taiat ilegal (conform raportului…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da astazi o decizie in cazul fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare care nu s a prezentat la vizita oficiala de la IPJ Constanta impusa prin controlul judiciar. Acesta i a contactat pe politisti si le a transmis ca este in…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca s-a lasat de alte afaceri, pentru a se concentra numai asupra fotbalului. El promite ca echipa sa va fi calificata in optimile Ligii Campionilor la anul, pe vremea aceasta."La Steaua incepe o noua era, eu mi-am pus in cap ca sa ma bat cu echipele…