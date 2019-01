Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, sustine ca nu va mai exista manual unic iar in noua metodologie pentru elaborarea manualelor accentul cade pe calitate si apoi pe pret, scrie realitatea.net. E deja pe site ul Ministerului Educatiei noua metodologie pentru elaborarea manualelor in acest an.…

- Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis, miercuri, modificarea ROAF, astfel incat, incepand din sezonul 2019-2020, in Liga 1 sa nu se mai poata juca pe suprafata de joc sintetica. In acelasi timp, toate cluburile, indiferent de esalon, vor fi obligate sa furnizeze suprafete de joc…

- Guvernul a decis, vineri, ca toti salariatii din sistemul public sa beneficieze de vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei si in urmatorii doi ani. Potrivit Ministerului Turismului, pana in luna noiembrie a acestui an au fost emise vouchere in valoare de peste 1 miliard de...

- Alexandru Arsinel, celebrul actor roman, a luat o hotarare foarte grea, scrie Romania TV.Acesta a decis sa se retraga din activitate, intrucat anii si au pus amprenta asupra sanatatii sale.Alexandru Arsinel a luat o decizie de ultim moment in privinta carierei sale. Problemele din ultima vreme ale marelui…

- Pentru a afla cat de cinstiti sunt o parte dintre vanzatorii de masini, care ofera transparenta prin postarea seriei VIN (seria de sasiu) in anunturile de pe platformele online de vanzare, in luna noiembrie, InspectorAuto.ro a realizat un studiu-ancheta, finalizat cu o concluzie cel puțin ingrijoratoare.…

- Situație complet neașteptata! Fanii din intreaga lume au ramas șocați atunci cand au aflat ca Meghan Markle și Prințul Harry au luat o decizie la care nimeni nu s-ar fi așteptat, chiar cu puțin timp inainte de nașterea primului copill al cuplului! Iar secretul ce a ieșit la iveala chiar schimba totul!

- La sfarșitul anului 2018, Banca Centrala Europeana (BCE) a anunțat ca bacnota de 500 de euro va fi scoasa din circulație, se pare ca ea va mai putea fi folosita doar in acest an. Bancnotele de 500 de euro reprezinta doar 3% din totalul bancnotelor in moneda europeana, insa reprezinta 28% din valoarea…

- Bancnotele de 500 de euro reprezinta doar 3% din totalul bancnotelor in moneda europeana, insa reprezinta 28% din valoarea cumulata a banilor euro, adica 300 de miliarde de euro. Presa europeana sublinia ca hartia de 500 de euro era favorita traficantilor de droguri si a celor care falsificau…