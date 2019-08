Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 600 de persoane, printre care si colegi ai Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani, din Dobrosloveni, care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, participa miercuri, la Caracal, la un miting in memoriam organizat de elevi, potrivit Agerpres.Manifestatia este una autorizata, iar participantii au…

- Aproximativ 600 de persoane, printre care si colegi ai Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani, din Dobrosloveni, care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, participa miercuri, la Caracal, la un miting "in memoriam" organizat de elevi. Manifestatia este una autorizata, iar participantii au pornit…

- Un miting "in memorian" organizat de elevi si alti tineri din Caracal a fost autorizat sa aiba loc miercuri seara, in municipiu, participantii urmand sa se deplaseze la sediul Politiei Caracal, la sediul Primariei si apoi in zona casei lui Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani suspectat ca le-ar…

- Un parc dedicat Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, va fi amenajat de Primaria comunei Dobrosloveni, iar in incinta acestuia va fi ridicat un bust in marime naturala al adolescentei, a declarat, miercuri, primarul Gheorghe Tudorascu.

- Localnicii din Dobrosloveni, localitatea de domiciliu a Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani pe care ar fi ucis-o Gheorghe Dinca, vor fi consiliati psihologic, miercuri, de catre o echipa de psihologi de la Bucuresti, potrivit primarului comunei, Gheorghe Tudorascu. O echipa de psihologi a fost la Dobrosloveni…

- El a precizat ca familia minorei disparute pe 28 iunie nu si-a dat acordul pentru mediatizarea cazului. In afara de cazul Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, si cel al adolescentei disparute pe 28 iunie, nu mai sunt alti minori dati…

- O profesoara din Caracal, care preda la Școala de Arte și Meserii din comuna Alexandrei Maceșanu, Dobrosloveni, a marturisit ca a urcat de mai multe ori in mașina criminalului Gheorghe Dinca, pe care il vedea ca pe un „om batran, serios”. Femeia iși amintește cu drag despre fosta ei eleva.

- In aceasta dimineața anchetatorii s-au intors la ”casa groazei” din Caracal. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Gheorghe Dinca, el fiind adus la locuința sa in urma cu puțin timp. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari si candele pentru Alexandra Macesanu, iar zeci de persoane…