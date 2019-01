Stiri pe aceeasi tema

- ICCJ judeca, luni, contestatia in anulare formulata de omul de afaceri Horia Simu. Judecatorii ar putea decide astazi daca dosarul va fi rejudecat.Afaceristul Horia Simu a fost incarcerat la Penitenciarul Rahova, dupa ce a fost condamnat, pe 26 iunie 2018, la patru ani de inchisoare, fiind…

- Procurorii DNA au clasat dosarul privind contractul EADS, cel care prevedea securizarea frontierelor contra sumei de 750 de milioane de euro. Vizati de acest dosar erau Vasile Blaga, Dan Nica si Marian Saniuta.

- DNA a cerut incuviințarea urmaririi penale in cazul șefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu, iar pentru asta au trimis dosarul la Parlament. Membrii comisiei din Senat au cerut prelungirea, cu inca 10 zile, a termenului de a studia actele trimise de DNA. Pentru prima data, la actele trimise de…

- Dosarul in care procurorul general Augustin Lazar solicita suspendarea procedurii de revocare din functie va fi trimis la Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce Curtea de Apel Alba Iulia, unde fusese inaintata actiunea, a admis, marti, o exceptie de necompetenta teritoriala. Aceasta exceptie de necompetenta…

- George Karam, fostul patron al restaurantului Beirut din Constanta, condamnat, in prima instanta, la zece ani de detentie, ramane sub control judiciar. Decizia este definitiva si a fost luata ieri de judecatorii Curtii de Apel Constanta. Restaurantul Beirut a fost distrus de un incendiu, in data de…

- Dosarul prin care Judecatoria Ploiesti a decis ca OMV Petrom sa plateasca daune unei familii, dupa ce un copil de 9 ani a murit din cauza gazelor emanate de la sonda, a fost trimis la rejudecare dupa ce Curtea de Apel Ploiesti a constatat ca s-au copiat datele dintr-o alta cauza, arata motivarea.

- Dupa ce in ianuarie 2010, Mircia Gutau, primar in funcție al municipiului Ramnicu Valcea era condamnat definitiv de ICCJ la inchisoare cu executare, deși in instanțele inferioare fusese achitat, azi, in 2018, Gutau caștiga definitiv in instanța.Asta dupa ce CEDO a considerat ca in 2010 nu…

- Magistratii stabilit prin sentinta definitiva ca Laurentiu Nistor, seful PSD Hunedoara, s-a aflat in conflict de interese administrativ, dupa ce si-a angajat fiica si ginerele la cabinetul sau parlamentar.