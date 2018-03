Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pe o strada intens circulata din municipiul a fost inchis astazi dupa ce doua vagoane cisterna ale unui tren de marfa au deraiat pe podul IPMC. Este vorba despre strada Nicolae Filimon care face legatura aintre strada Eliberarii si bulevardul Aurel Vlaicu. Bariera la trecerea la nivel…

- Familia lui Michael Schumacher este devastata intrucat șansele fostului pilot de Formula 1 de a-și reveni sunt foarte mici deși medicii au facut tot posibilul de-a lungul acestor ani. Cu toate astea, rudele au decis sa expuna colectia impresionanta de masini a acestuia la salonul Motorworld din Koln,…

- Israela Vodozov a murit, insa in urma ei a lasat lacrimi de durere! Cel mai devastat de plecarea femeii de afaceri este chiar fostul ei sot, Liviu Arteni, care a declarat recent ca a aflat de moartea ei de la roman stabilit in Spania. Barbatul care a fost insurat 9 ani cu Israela Vodozov nu-si […] The…

- Secția de judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis miercuri suspendarea pentru 6 luni din magistratura a judecatoarei Mariana Moncea, cea care de 7 ani judeca dosarul insolvenței Realitatea Media, cu majoritate de voturi. Unul din membrii CSM a facut opinia separata considerand…

- Primarul municipiului SfA¢ntu Gheorghe, Antal Arpad, a fost amendat cu 5.000 de lei de Prefectura Covasna, dupAƒ ce a anunAat cAƒ simbolurile naAionale amplasate cu ocazia zilei de 15 martie nu vor fi A®ndepAƒrtate.

- Cameron Diaz a luat decizia de a nu mai juca in filme, susține actrița Selma Blair, prietena a starului de la Hollywood, potrivit metro.co.uk. Selma Blair a povestit ca a luat masa cu Cameron Diaz și ca aceasta i-a spus ca nu mai vrea sa joace in filme. „Am luat pranzul cu Cameron. Ne-am reamintit […]…

- Trupul Israelei Vodovoz va fi ridicat de la IML dupa ora 15.00, a zilei de astazi. Dupa aceea, va fi transportat catre Aeroportul Henri Coanda și imbarcat intr-un avion, care se va indrepta spre Israel.

- Banii au fost investiti in terenuri aflate in zone de lux ale Iasului • Acest om a pus la cale o afacere de-a dreptul incredibila prin care a obtinut in mod ilegal peste 11 milioane euro • A fost aruncat in spatele gratiilor, insa dupa doar doi ani de zile si-a executat pedeapsa si trebuia [...]

- Ion Iliescu, președintele de onoare al PSD, a luat o decizie radicala chiar in ziua Congresului formațiunii! Iliescu a anunțat ca nu va merge la acest eveniment, fiind primul de la care lipsește. Nina Iliescu, soția președintelui de onoare al partidului, a spus, pentru Romania TV, ca acesta nu poate…

- Compania Coca-Cola planuieste, dupa 130 de ani de la lansare, realizarea primei bauturi alcoolice, care va fi comercializata in Japonia, pe baza unui amestec cu populara Chu-Hi, scrie The Telegraph.Chu-Hi este un amestec de alcool distilat cu diverse sucuri - de la kiwi la yuzu - este comercializata…

- Ionuț Negoița a luat prima decizie dupa ce echipa condusa de el s-a facut de ras și a ratat calificarea in play-off, iar aseara a fost eliminata din "sferturile" Cupei Romaniei. Patronul "cainilor" le-a dat ordin angajaților sa nu mai vorbeasca cu presa, anunța sportro. ...

- Ionuț Șerban a fost pus pe liber in aceasta iarna de Dinamo, insa odata cu venirea lui Florin Bratu pe banca formației roș-albe mijlocașul a fost readus la echipa. Asta e prima decizie importanta luata de Bratu in noua funcție. El vrea sa se bazeze pe Șerban (22 de ani) in play-out, acolo unde vrea…

- Acoperirea de orice fel a fetei ar putea fi de acum interzisa in tribunalele din Germania, conform unei legi care va fi introdusa de Ministerul de Justitie din landul vestic Renania de Nord - Westfalia, relateaza miercuri dpa. Interdictia va viza inclusiv articole de imbracaminte din religia musulmana,…

- Premierul Viorica Dancila a reactionat vineri dupa raportul prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, referitor la sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Prim-ministrul admite ca daca e adevarat ce se scrie in documentul respective, atunci trebuie luata rapid o...

- UEFA a schimbat schimbat regulamentul care impunea ca un post TV free-to-air sa transmita meciuri din Liga Campionilor. O schimbare importanta in noua procedura pe care UEFA o are privind cedarea drepturilor TV pentru Liga Campionilor si Europa League prevede ca nu mai e obligatorie prezenta unui post…

- McDonald's a luat o decizie radicala in ceea ce priveste meniurile sale, modificand unul dintre cele mai populare produse. Ca raspuns la cererile repetate pentru o dieta mai sanatoasa, McDonald's a eliminat cheeseburgerul din meniurile Happy Meal, adresate in principal celor mici, scriu cei…

- Dupa o lunga perioada de absența, o indragita prezentatoare de televiziune s-a decis sa bucure din nou telespectatorii cu emisiunile sale. Deși formatul proiectului in cadrul caruia va activa este puțin diferit fața de emisiunea pe care a prezentat-o o buna perioada de timp, vedeta TV spera sa le caștige…

- Ca raspuns la cererile repetate pentru o dieta mai sanatoasa, McDonald's a eliminat cheeseburgerul din meniurile Happy Meal, adresate in principal celor mici, scriu cei de la Bloomberg. Toate meniurile de tip Happy Meal comercializate in Statele Unite incepand cu luna iunie vor avea maximum 600 de…

- PSD se reuneste, miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), iar potrivit liderului partidului, Liviu Dragnea, va fi facuta evaluarea activitatii secretarilor de stat. Sedinta CExN are loc in contextul scandalului provocat de acuzatiile la adresa DNA, iar vicepremierul Paul Stanescu afirma,…

- Desemnat de fostul prim ministru consilier pentru organizarea EURO 2020 in Romania, Gica Popescu a luat o decizie importanta. Fostul internațional a cerut schimbarea statutului sau, din funcția de consilier al primului minstru in consilier benevol. Astfel, Gica Popescu nu va fi platit pentru munca la…

- Egiptul a inchis vineri frontiera sa cu Fasia Gaza inaintea de expirarea termenului stabilit anterior, in timp ce armata sa desfasoara o vasta operatiune impotriva jihadistilor in Sinaiul vecin, au indicat responsabili palestinieni, citati de AFP. Frontiera, redeschisa miercuri, urma sa se inchida…

- Guvernul doreste sa fie in continuare partener cu marile companii, dar legea romaneasca va fi intotdeauna respectata, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. Mai exact, premierul a facut referire la cazul companiei petroliere Chevron care, recent, a fost obligata de o instanta internationala la plata…

- Ionela Prodan a fost externata, marti, dupa doua saptamani de investigații medicale și tratamente. Artista se simte mai bine, astfel ca medicii au decis sa o lase sa plece acasa. Ionela Prodan are o AVERE URIASA. Cati bani a strans mama Anamariei Prodan Anamaria Prodan și-a luat mama…

- Liberty Media a anuntat luni ca ''Grid Girls'', fetele care insoteau pilotii din Formula 1 pe linia de start, vor fi inlocuite anul acesta de copii.La cateva zile dupa anuntul disparitiei ''Grid Girls'', Liberty Media a confirmat ca grilele de start nu vor ramane fara panouri care indica numele…

- Fostul lider mondial Simona Halep a dezvaluit, luni, ca isi propune sa mai joace tenis cel putin pana la 30 de ani si a precizat ca nu ar mai reveni pe teren daca ar da nastere unui copil, la un moment dat.

- Parchetul de pe langa Tribunalul București a trimis-o in judecata pe Duța Elena-Mihaiela, medicul care s-a aflat pe ambulanța la meciul in care Patrick Ekeng și-a pierdut viața. Medicul de pe ambulanța e acuzat de savarșirea infracțiunii de ucidere din culpa. "Inculpata Duța Elena – Mihaiela, avand…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a arenunțat la Serviciul de Protecție și Paza. Decizia a venit dupa ce premierul Viorica Dancila și miniștrii au renunțat la protecția ofițerilor SPP.

- Premierul Viorica Dancila a preferat sa se mute in biroul folosit in trecut de Adrian Nastase, Victor Ponta si Sorin Grindeanu, ea renuntand la spatiul folosit pana de curand de predecesorul sau Mihai Tudose, informeaza Mediafax.Prima decizie a Vioricai Dancila luata ca prim-ministru a fost…

- Președintele Poloniei, Andrej Duda, a semnat actul normativ care va forța aproape toate magazinele, cu excepția celor de proximitate, sa își închida porțile în zilele de duminica, o masura susținuta de puternica biserica catolica.

- Aceasta este prima data cand grupul primeste o nominalizare la prestigioasele premii, insa membrii lui nu vor participa la ceremonia de decernare pentru ca momentul anuntarii castigatorului categoriei nu va fi televizat. Solistul Matthew Shadows a transmis ca o calatorie la New York pentru premiile…

- Simona Halep a pierdut primul loc WTA și a ratat ocazia de a cuceri, pentru a treia oara, un trofeu de Grand Slam. Dupa finala de la Australian Open, in care a fost invinsa de Caroline Wozniacki, Halep a luat o decizie radicala.Ea i-a anunțat pe organizatorii turneului de la Sankt Petersburg,…

- Potrivit ultimelor informații, Rusia nu are de gand sa expulzeze cetațenii nord-coreeni de pe teritoriul sau, așa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului.

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Mercedes considera ca trecerea rapida la mașinile electrice este o decizie luata in graba, iar urmatorii ani ar trebui folosiți ca perioada de pregatire pentru o tranziție globala la mașinile alimentate cu hidrogen.

- Deputatul nemtean Ioan Munteanu, liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, a anuntat marti, prin intermediul unui comunicat, ca si-a depus demisia din functia de parlamentar, cauza invocata fiind "probleme de sanatate"."Astazi, 23 ianuarie 2018, mi-am depus demisia din functia de deputat…

- Zeci de copaci din Parcul Balcescu au fost taiati sau toaletati de catre o firma angajata de Primaria Oradea. “Masacrul” a fost sesizat de catre ecologisti, iar in urma unei vizite la fata locului, reprezentantii Garzii de Mediu Bihor au sistat lucrarile.

- Cantareața Yamira sarbatorește anul acesta 10 ani de relație și aproape 2 ani de la casatorie. Acum, artista vrea sa faca schimbari radicale in viața ei! Yamira a recunoscut ca pe langa cariera, isi doreste foarte mult sa devina mama, mai ales ca este intr-o relatie cu soțul ei de 10 ani. Artista a…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru.Secretarul general adjunct al PSD, Codrul Ștefanescu, a declarat la Antena 3 ca Liviu Dragnea nu va participa la ședința CEx.…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au casatorit in urma cu patru ani, iar acum au luat o decizie radicala. Vedeta a postat o imagine pe contul de socializare, alaturi de care a scris un mesaj pentru fani. Oana Roman și Marius Elisei s-au cunoscut in urma cu 5 ani, iar un an mai tarziu, cei doi s-au casatorit.…

- Decizia de restructurare a executivului "trebuie luata in coalitie" Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor. O eventuala decizie de restructurare a executivului trebuie luata în coalitia aflata la guvernare, iar premierul Mihai Tudose poate gândi o reasezare a echipei pe care o conduce,…

- Portarul Jaime Penedo, 36 de ani, mai are contract cu Dinamo pana in vara și a lipsit de la reunirea echipei de acum doua zile. Ionel Danciulescu, directorul sportiv al "cainilor", a declarat ca portarul "cainilor" va fi amendat: "Agentul l-a sunat pe Miriuța și i-a spus ca mai intarzie cateva zile.…

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.”Dupa…

- Pensiile din sistemul public urmau sa nu mai poata fi cumulate, de la 1 ianuarie 2018, cu pensiile de serviciu. Regula a fost stabilita de Guvern prin ordonanța de urgența, însa câteva zile mai târziu a fost eliminata, tot prin OUG,

- Conducerea TVR, reprezentata prin Doina Gardea, acum președinte interimar, a luat o decizie radicala impotriva lui Alexandru Costache, reporterul acuzat ca e ”omul de casa” al DNA.Atfel, conform informațiilor obținute de STIRIPESURSE.RO din interiorul TVR, conducerea i-a interzis lui Costache…

- Primele mari mișcari la Metrorex, dupa tragedia de la stația Dristor de luna aceasta. Compania va incepe sa caute bani pentru redactarea de studii de pre-fezabilitate și fezabilitate care sa indice soluțiile tehnice optime pentru instalarea unui sistem de protecție a calatorilor, la marginea peroanelor…

- Politistii rutieri au oprit circulatia rutiera astazi in jurul pranzului pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta de la sensul giratoriu de la intersectia cu strada Nicolae Iorga pana la intersectia cu strada IG Duca. A fost luata aceasta masura pentru a se putea desfasura in conditii de siguranta…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca s-a lasat de alte afaceri, pentru a se concentra numai asupra fotbalului. El promite ca echipa sa va fi calificata in optimile Ligii Campionilor la anul, pe vremea aceasta."La Steaua incepe o noua era, eu mi-am pus in cap ca sa ma bat cu echipele…

- Consiliului General al Municipiului Bucuresti a decis sa modifice programul teraselor din Centrul Vechi al Capitalei. Un proiect de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, iar...