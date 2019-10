Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Gimnastica a decis, in cadrul Comitetului Executiv de joi, 24 octombrie, descentralizarea loturilor olimpice, dupa ce echipele de gimnastica artistica, atat cea feminina cat si cea masculina, au ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat ca jucatoarea de tenis Simona Halep va fi propusa ca portdrapel al Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, decizia finala urmand sa apartina Comitetului Executiv al COSR. „S-a vorbit si sigur ca Simona Halep este…

- Gimnastul Marian Dragulescu s-a clasat, duminica, pe locul 4, in finala la sarituri, la Campionatul Mondial de la Stuttgart. La 38 de ani, el este calificat si la Jocurile Olimpice de la Tokyo in aceeasi proba, alaturi de Maria Holbura, la individual-compus. Marian Dragulescu a avut o medie de 14.624…

- Naomi Osaka (3 WTA, 21 de ani) a luat hotararea de a renunța la cetațenia americana pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 in calitate de reprezentanta a Japoniei. Recent campioana la Beijing, Naomi locuiește alaturi de parinții sai in Statele Unite ale Americii de pe vremea…

- Fosta campioana olimpica Nadia Comaneci a declarat, sambata, ca nu este o mare surpriza faptul ca echipa feminina de gimnastica artistica a Romaniei nu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo in urma ratarilor numeroase ale sportivelor din calificarile Campionatelor Mondiale care se desfasoara…

- Simona Halep (28 de ani), locul 6 WTA, vrea sa obtina o medalie de aur la Jocurile Olimpice de anul viitor. Pentru a avea mai multe sanse de a realiza acest obiectiv, campioana noastra a anuntat ca, in 2020, la Tokyo, va juca in toate probele. Ba mai mult, la turneele de Mare Slem, Super-Simo va participa…

- Secretarul general al Federatiei Romane de Haltere, Alex Padure, a declarat, luni, ca Romania are in acest moment dreptul sa participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu patru sportivi, dar numarul acestora ar putea scadea din cauza numarului de halterofili depistati pozitiv la testele antidoping,…