Kanal D, post deținut de catre trustul de televiziune Dogan, din Turcia va iesi din lista must carry! Kanald D nu va mai fi disponibil in acest pachet de 01 ianuarie 2019, ceea ce inseamna ca mulți romani nu vor mai vedea programele televiziunii care deține recorduri, in ultimul an, in audiențe.

Pentru a putea retransmite continutul postului Kanal D, operatorii de cablu din Romania (RCS & RDS – Digi, UPC, Telekom, Orange, Akta si alti operatori mai mici) vor trebui sa ajunga la un acord de retransmisie cu reprezentantii trustului Dogan, acord care va presupune plata unor sume lunare…