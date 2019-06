Stiri pe aceeasi tema

- Vodafone Marea Britanie a anuntat miercuri ca a renuntat la telefoanele mobile inteligente Huawei 5G din precomenzile pentru noul sau serviciu care va incepe in iulie, din cauza incertitudinilor privind asistenta si serviciile pe termen lung pentru aceste dispozitive, transmit AP si Reuters, potrivit…

- Grupul petrolier OMV iși va muta de la București la Viena activitațile de managementul financiar, resurse umane și IT, o decizie care nu are de-a face cu dificultațile pe care grupul le are cu autoritațile romane, a declarat CEO-ul OMV, Rainer Seele, citat de presa austriaca, conform Mediafax."Vestea…

- Cu fiecare noua lege emisa in domeniul auto, devine tot mai clar faptul ca vehiculele electrice sunt viitorul mobilitații. Cea mai recenta decizie in vederea reducerii poluarii aparține autoritaților olandeze, care au hotarat ca mașinile pe benzina și cele diesel sa fie complet interzise in Amsterdam,…

- Zilele bancnotei de 500 de euro se apropie de final, vineri Germania si Austria devenind ultimele tari din zona euro care nu mai emit aceste bancnote cu cea mai ridicata valoare, de teama ca acestea ar putea fi folosite de evazionisti, criminali si chiar teroristi, transmite DPA, potrivit agerpres.ro.Banca…

- Primaria Iași a lansat in dezbatere publica mai multe propuneri prin care isi propune reducerea poluarii din oras.Astfel, in urmatorii ani, municipalitatea ieșeana vrea sa interzica tranzitarea orasului cu masini care au norme de poluare sub Euro 3, respectiv Euro 4. In prezent, in Iasi, potrivit datelor…

- Europarlamentarul Victor Boștinaru a anunțat sambata ca renunța la a mai merge la Bruxelles. "In urma unei evaluari personale și a discuțiilor cu familia mea, care a platit cel mai mare preț pentru...

- Directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, Cornel Benchea, anunța ca angajatii nu mai au voie in timpul programului sa stea pe canalele de YouTube si de Facebook de pe calculatoarele de serviciu. Ei vor continua sa aiba acces in continuare la Internet, dar doar pe site-urile…