“Inchiderea magazinului a reprezentat o decizie de business, pe care am agreat-o impreuna cu partenerul nostru, Liberty Center, dupa o atenta radiografie a pieței, ințelegand ca preferințele și exigențele consumatorilor noștri au sporit”, a anunțat retailerul. Compania a precizat ca fiecarui angajat i s-a oferit posibilitatea de a alege noi puncte de lucru in care ar dori sa activeze – magazin, sediu sau depozit - luand in calcul criterii precum proximitatea fața de casa sau traseul pana la munca, pentru cei din afara Bucureștiului. “In paralel, planurile de expansiune ale grupului continua…