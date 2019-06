Stiri pe aceeasi tema

- India va majora incepand de duminica taxele vamale aplicate asupra unei serii de 28 de produse importate din SUA, masura adoptata ca represalii comerciale dupa ce Statele Unite au retras cele mai importante preferinte comerciale acordate Indiei, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres.CITEȘTE…

- Președintele american Donald Trump și-a reluat vineri atacurile împotriva Mexicului, cerându-i sa acționeze drastic și împotriva traficului de droguri, la o zi dupa anunțul sau surpriza cu privire la o creștere a taxelor vamale la produsele importate din țara vecina cu scopul de a…

- Presedintele american Donald Trump a insistat vineri asupra importantei vaccinarii in fata epidemiei de rujeola care afecteaza Statele Unite, cea mai grava reizbucnire a bolii de la eradicarea ei oficiala, in 2000, relateaza AFP potrivit news.ro.”Trebuie sa se vaccineze, este foarte important”,…

- UniCredit Group, cea mai mare banca italiana in functie de active, a acceptat sa plateasca autoritatilor americane 1,3 miliarde de dolari pentru renuntarea la acuzatiile de incalcare a sanctiunilor americane impotriva Iranului si altor state, au anuntat luni autoritatile din Statele Unite, transmite…

- Statele Unite se confrunta cu cele mai multe cazuri de rujeola din ultimii 40 de ani. Cea mai grava situatie este in New York. In ultimele saptamani, in comitatul Rockland, s-au inregistrat 153 de imbolnaviri.

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a anunțat miercuri ca spera sa anunțe saptamana viitoare, in urma intalnirii cu aliații NATO, un set de masuri impotriva Rusiei in ceea ce privește situația din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Sper ca saptamana viitoare sa anunțam o noua…

- A fost decretata stare de urgenta intr-un comitat din New York din cauza unei epidemii de pojar ! Iar autoritatile au luat o masura radicala. Au interzis tuturor copiilor nevaccinati accesul in...

- Decenii de dezvoltare economica si sociala au catapultat China la nivelul statelor occidentale in multe aspecte, inclusiv in ceea ce priveste tulburarile mintale, care in ultimii 30 de ani au crescut in randul populatiei acestei tari asiatice, scrie joi agentia EFE. "Situatia sanatatii mintale in China…