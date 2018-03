Stiri pe aceeasi tema

- O masina fara sofer a lovit si a ucis o femeie in Tempe, Arizona, duminica seara, aceasta fiind primul accident mortal care implica un astfel de vehicul. In urma intamplarii, toate testele privind masinile autonome au fost oprite de Uber Technologies

- Anuntul a fost facut in cadrul forumului "Rusia - țara tuturor posibilitaților". In acest context, soldatii, prin rolul lor pe campul de lupta, s-ar putea schimba La intrebarea unuia dintre participanții la forum daca este posibil ca rolul soldatului sa se schimbe in viitorul apropiat, iar…

- Drumurile, aceasta mare problema a judetului nostru, par a fi prioritatea actualei conduceri a Consiliului Judetean Arad. Dupa ce a depus si castigat proiecte de modernizare a soselelor pe fonduri europene, in cadrul POR 2014-2020, dar si pe programul guvernamental PNDL, CJA continua sa caute fonduri.…

- Codrin Ștefanescu a criticat dur ”dictatura” impusa de Liviu Dragnea, in PSD, inainte de Congresul de sambata! Dupa ce a pierdut cursa pentru funcția de secretar general, Ștefanescu spune ca se așteapta sa fie revocat și din funcția de adjunct al celui impotriva caruia a candidat.”Ma aștept…

- BERBEC – APRILIE: In luna aprilie reușești sa definitivezi o serie de planuri care au legatura cu profesia ta. Abia din aceasta luna se poate spune ca incepe anul pentru tine. TAUR – IUNIE: Vara aceasta planetele se aliniaza pentru tine. Vei avea parte de momente fabuloase și vei fi avantajat…

- Eleva Milena Gal și directorul Liceului Teoretic ”Pavel Dan” din Campia Turzii, Cristina Popa, participa in aceste zile la o conferința internaționala organizata de Universitatea statului Arizona - Tempe, Phoenix (SUA), a carei tematica este democrația participativa și bugetarea participativa. Read…

- Decizie de ULTIMA ORA legata de Exatlon Romania! Anuntul a fost facut in mod oficial „Exatlon” este concursul sportiv care a trezit interesul romanilor pentru sport si competitie, show-ul care tine cu sufletul la gura, in fata televizoarelor, editie de editie, milioane de fani. Acestia au parte de o…

- PNL nu a luat o decizie cu privire la sustinerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei anuntata de USR, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a adaugat insa ca Tudorel Toader nu mai are ce cauta in fruntea MJ. "Nu am luat inca o decizie. Am mandatat…

- PNL nu a luat o decizie cu privire la sustinerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei anuntata de USR, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a adaugat insa ca Tudorel Toader nu mai are ce cauta in fruntea MJ. Uniunea Salvati Romania a anuntat vineri ca initiaza o…

- Leonard Doroftei a anunțat recent ca vrea sa debuteze in cariera de antrenor. "Oricat as vrea, nu pot sta departe de lumea boxului. Este ca un drog pentru mine. M-am decis sa implic din nou, de asta data ca antrenor. Intentionez sa-mi deschid cat de curand o sala a mea, unde sa-i antrenez…

- Victor Ponta, prezent la Antena 3, duminica seara, a anticipat ce ar urma sa anunțe Toader. Reamintim ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca va prezenta saptamana viitoare, in Camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public,…

- Pilotii au reusit sa aduca in siguranta avionul la sol si nu au fost inregistrate victime. Compania United Airlines a transmis ca avionul care efectua Cursa UA1175, de la San Francisco la Honolulu, "a cerut sa aterizeze de urgenta din cauza unui probleme mecanice".Agentia americana pentru…

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu, dupa ce carcasa unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului. Pilotii au reusit sa aduca in siguranta avionul la sol si nu au fost inregistrate victime, informeaza CBS News.…

- Primarul din Balti, Renato Usatii, a anuntat, luni seara, ca demisioneaza, iar in luna mai vor avea loc alegeri locale.Anuntul fost facut luni seara, la postul de televiziune TV8. "In aceasta saptamana voi anunta ca demisionez. Astfel, in Balti vor putea fi alegeri pe 20 mai, atunci…

- Anna Andronache, eleva la Scoala Coresi din Targoviste, a caracterizat-o public pe profesoara de matematica de „comportament dominant si cat se poate de ipocrit" , i-a numit public pe unii profesori „incompetenti", dar s-a luat si de colegi de clasa, devenind astfel un simbol al curajului. Eleva…

- Cele trei persoane care au murit, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic in Marele Canion din Statele Unite ale Americii sunt cetateni britanici, a anuntat luni politia din orasul Phoenix, statul Arizona, relateaza site-ul BBC News.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca urmeaza sa prezinte evaluarea șefei DNA chiar in plenul Parlamentului, in cel mult o luna. In același timp, va prezenta și raportul de activitate al Parchetului General și al DIICOT.

- Senatorii republicani si cei democrati au ajuns miercuri la un acord privind bugetul Statelor Unite pe urmatorii doi ani, informeaza Reuters. Intelegerea intre partide urmeaza sa elimine plafoanele de cheltuieli pentru aparare si sa asigure finantare pentru asistenta dupa dezastre, pentru…

- Marius Dunca, ministrul Tineretului și Sportului, a anunțat ca renunța la funcție și ca nu mai face parte dintr-un al treilea Guvern PSD-ALDE. Anunțul vine cu cateva ore inainte de ședința PSD unde ar urma sa fie cotata componența noului Guvern. Dunca a afirmat dimineața ca, in ciuda unor semnaturi…

- Familia Regala a Romaniei a luat atitudine fata de Vlad, liceanul care a inghenuncheat in fata catafalcului Regelui Mihai I la Sala Tronului, in Palatul Regal din Bucuresti. Adolescetul a fost chemat la Palatul Elisabeta. Familia Regala a Romaniei a postat pe Instagram fotografia cu Vlad, liceanul care…

- Șerban Huidu reapare la radio alaturi de Cronica Carcotașilor. Dupa o absenta de 4 ani in FM, Șerban Huidu revine din luna februarie in grila de programe a postului Gold FM, anunta Pagina de media. Emisiunea Cronica Carcotașilor a mai fost preluata de poturi din FM, dar nu din București. Serban…

- Anuntul a fost facut chiar de ministrul Educatiei, Liviu Pop, care sustine ca astfel se vor face economii. Guvernul a emis in decembrie Ordonanta de Urgenta nr. 90/2017 din 6 decembrie 2017 prin care scolile sunt obligate sa reduca cheltuielile, iar comasarea acestora se pare ca este una dintre masurile…

- Grupul american General Motors vrea sa lanseze mașini fara volan și fara pedale, iar acestea ar putea sa apara pe șosele incepand cu 2019, scrie The Verge . Acestea vor fi autonome și complet electrice și vor fi produse in fabrica sa din Orion, Michigan. General Motors testeaza deja modele electrice…

- Francaise des Jeux, operatorul jocurilor la loterie ale Frantei, a retras numerele prezise de un mentalist din Hexagon, in cadrul unei emisiuni de la postul TF1. 23, 34, 20, 4, 5 si 6 sunt numerele castigatoare, prezise de mentalistul Viktor Vincent pe 5 ianuarie pentru tragerea de pe 8 ianuarie,…

- Dupa patru ani de colaborare, Simona Halep s-a despartit de Adidas, firma ce-i oferea un milion de euro pe an. Dar, dupa ce a devenit numarul unu mondial ea a dorit dublarea sumei, nemtii refuzand. Astfel, staff-ul romancei a demarat tratativele cu mai multe branduri sportive, iar prima sansa o…

- Emisiunea a revenit la postul public incepand de luni, 8 ianuarie. Anunțul a fost facut de jurnalistul Dragoș Patraru, realizatorul emisiunii, pe pagina sa de Facebook. "Buna dimineața și la mulți ani! Sunteți pregatiți? Ne vedem diseara, la 22,30, la Starea nației. Pe TVR 1. O zi minunata…

- Gigi Becali negociaza repatrierile lui Raul Rusescu si Cristi Tanase, cei doi putand fi primele transferuri ale FCSB-ului din acest an. Desi a avut inca o dorinta, aducerea lui Alex Ionita, finantatorul FCSB a fost nevoit sa-si puna pofta in cui. ProSport a anuntat in exlusivitate salariul pe care…

- Lotul dinamovistilor s-a reunit luni, 8 ianuarie, la ora 10:15, in cantonamentul de la Saftica, pentru prima etapa a programului de pregatire stabilit de conducerea tehnica a echipei din Stefan cel Mare pana la reluarea sezonului competitional. Vasile Miriuta a vorbit, in cadrul conferintei…

- Iranul a interzis predarea limbii engleze in scolile primare, dupa ce liderul suprem al tarii a spus ca invatarea acestei limbi a deschis drumul pentru o „invazie culturala” vestica.Anuntul a fost facut de un oficial al departamentului Educatie, scrie news.ro. Citește și: EXCLUSIV!…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie…

- Avansul in domeniul tehnologiei a continuat in 2017 in acelasi ritm alert ca in anii precedenti, fiind inregistrate progrese insemnate in special in zone ca inteligenta artificiala si masinile autonome. In acelasi timp, si-a facut loc pe scena principala tehnologia blockchain, care promite…

- Cea mai mare banca din Romania a luat o decizie fara precedent care se va pune in aplicare chiar pe data de 1 ianuarie a noului an.Banca Comerciala Romana, parte a grupului austriac Erste, a facut un anunț care vizeaza absolut toți clienții sai. Aceștia trebuie sa afle asta neaparat pentru…

- Topul este realizat de numbeo.com, iar criteriile luate in calcul la realizarea sa au fost: siguranta, preturile in functie de venituri, puterea de cumparare a locuitorilor, nivelul de poluare, sistemul de sanatate si timpul petrecut in trafic. In acest top, Clujul este cel mai bine plasat…

- Simona Halep, liderul mondial al clasamentului de simplu WTA, va participa si la proba de dublu a turneului de la Shenzhen, alaturi de Irina Begu (38 WTA). Va fi al doilea an consecutiv in care Simona participa pe tabloul de dublu al turneului chinez. Halep si Begu au facut pereche si in proba de dublu…

- Anthony Milan Ross, un chef vegan, a fost acuzat de crima, dupa ce și-a ucis fosta soție și cei doi copii. Poliția a declarat ca Anthony a fost arestat, dupa un schimb de focuri de arma cu ofițerii. Intervenția autoritaților a avut loc într-un complex de apartamente de lux Phoenix, Arizona,…

- Un cunoscut Chef din SUA a fost arestat dupa ce și-a impușcat mortal soția și cei doi copii in ziua de Craciun. Anthony Milan Ross, un chef vegan, autor și speaker motivațional, a fost acuzat de crima de gradul trei dupa ce și-a ucis fosta soție, Iris Ross, 38 de ani, și cei doi copii, Nigel, 11 ani,…

- Parlamentul Republicii Moldova va fi reformat. Anuntul a fost facut de seful legislativului, Andrian Candu, care a anuntat ca initiativa prevede optimizarea cheltuielilor si reducerea numarului de angajati.